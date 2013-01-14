Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Это не желания свободы слова - это желания говорить всякий бред...
Украина в международном рейтинге Индекс свободы человека (The Human Freedom Index — HFI) занимает 132-е место из 159 стран, в которых проводится исследование...
Государства оценивались по 79 показателям, касающимся личной и общественной свободы в сферах верховенства права, безопасности, свободы вероисповедания, возможности развития, свободы слова, развития гражданского общества, правовой системы и права собственности, доступа к деньгам, возможности свободной торговли с другими государствами и тому подобное...
Соседи Украины разместились на таких позициях: Румыния — 28-е место, Польша — 32-е, Словакия — 33-е, Венгрия — 44-е, Молдова — 83-е, Российская Федерация — 129 место...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист написав:во-первых, регионалы не мои, с вопросами о партии регионов обращайтесь к основателю партии регионов порошенко;
Бред номер раз.
вам стоит извиниться перед Тракторист:
«Па́ртія регіонів» (скорочено «ПР») — політична партія України, створена 26 жовтня 1997 року як Па́ртія регіона́льного відро́дження Украї́ни і брала участь в українських парламентських виборах 1998 року під цією ж назвою.[4][5] У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко; до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.[6] Наприкінці 2001 року на позачерговому з'їзді партія зробила частковий ребрендинг та змінила назву на «Партію регіонів», головою якої було обрано Миколу Азарова.[6] Відповідно, засновниками партії вважаються Микола Азаров, Володимир Рибак, Володимир Семиноженко, Петро Порошенко, Геннадій Самофалов та Валентин Ландик [6][7][8].
budivelnik написав:1 Ви за рух в Європу чи проти 2 Якщо за - які інструменти , які ще не використані нашою владою - можете запропонувати 3 Хто і як зможе використати запропоновані вами інструменти таким чином щоб ми швидше пройшли цей шлях
За Европу, против свержений законно избранной власти. Но такая возможность должна быть. Власть сама является препятствием. Для неё, движение в Европу - декларация, а не цель. Лучший инструмент (к сожалению), билет на поезд. Инструментов нет. Как при коллективизации, возможность изменить строй, отсутствовала. Просто не нужно петь осанны власти. Все законные методы давления на власть хороши.
budivelnik написав:1 Ви за рух в Європу чи проти 2 Якщо за - які інструменти , які ще не використані нашою владою - можете запропонувати 3 Хто і як зможе використати запропоновані вами інструменти таким чином щоб ми швидше пройшли цей шлях
За Европу, против свержений законно избранной власти. Но такая возможность должна быть. Власть сама является препятствием. Для неё, движение в Европу - декларация, а не цель. Лучший инструмент (к сожалению), билет на поезд. Инструментов нет. Как при коллективизации, возможность изменить строй, отсутствовала. Просто не нужно петь осанны власти. Все законные методы давления на власть хороши.
1 Як там- хрестик зніміть,або труси вдягніть. Поки влада Януковича декларувала( а не йшла) в Європу - доти її ніхто не виганяв. Як тільки декларації закінчились і змінився вектор руху, народ користуючись Вашої підказкою що має право - зніс владу яка робила не те що народ (разом з частиною олігархів)хотів 2 Ви вважаєте владу перепоною- я ні Як аргументація З цією у нас безвіз, з тією був безвіз тільки з педерацією 3 Якщо ви важаєте що маєте право тиснути на владу, то я маю право вважати що маю право заважати Вам тиснути (бо вважаю що ви лєте воду на млин совка і педерації) і підтримувати владу в тому що вона робить 4 Влада по тому які середні настрої в суспільстві перемагають і приймає рішення як по напрямку руху так і по швидкості реформ Якщо збільшити швидкість- то це болючіше відібється на тих хто хотів рухатись в педерацію Тому напрямок стабільний- на Європу Швидкість залежить від можливостей суспільства переварити зміни.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik написав:Якщо збільшити швидкість- то це болючіше відібється на тих хто хотів рухатись в педерацію Тому напрямок стабільний- на Європу Швидкість залежить від можливостей суспільства переварити зміни.
budivelnik написав:Якщо збільшити швидкість- то це болючіше відібється на тих хто хотів рухатись в педерацію Тому напрямок стабільний- на Європу Швидкість залежить від можливостей суспільства переварити зміни.
это какие-такие зміни суспільство не в состоянии переварити ?
Наприклад підвищення власної відповідальності за кінцевий результат... Що було Жила собі людина в колгоспі/на заводі - і головним її завданням було виконати вказівки вищестоячих , а кінцевий результат виконання цих вказівок -простих людей не хвилював, бо це була зона відповідальності тих хто вказував... При капіталізмі - все трошки по іншому Ти маєш право.... , але за результат діяльності несеш самостійно повну відповідальність Тому. ти маєш право погано працювати , але тоді нікого не буде хвилювати те,що ти не можеш оплатити комуналку-тебе просто виженуть з квартири чи відключать від послуг... Тому перехід від ти не вирішуєш ... до ти несеш відповідальність Для приблизно 35 млн нашого населення - дуже болючий,але необхідний. Тому й рухаємось з швидкістю яка викликає біль,але біль не перевищує больовий поріг.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
budivelnik написав:Якщо збільшити швидкість- то це болючіше відібється на тих хто хотів рухатись в педерацію Тому напрямок стабільний- на Європу Швидкість залежить від можливостей суспільства переварити зміни.
это какие-такие зміни суспільство не в состоянии переварити ?
Наприклад підвищення власної відповідальності за кінцевий результат... Що було Жила собі людина в колгоспі/на заводі - і головним її завданням було виконати вказівки вищестоячих , а кінцевий результат виконання цих вказівок -простих людей не хвилював, бо це була зона відповідальності тих хто вказував... При капіталізмі - все трошки по іншому Ти маєш право.... , але за результат діяльності несеш самостійно повну відповідальність Тому. ти маєш право погано працювати , але тоді нікого не буде хвилювати те,що ти не можеш оплатити комуналку-тебе просто виженуть з квартири чи відключать від послуг... Тому перехід від ти не вирішуєш ... до ти несеш відповідальність Для приблизно 35 млн нашого населення - дуже болючий,але необхідний. Тому й рухаємось з швидкістю яка викликає біль,але біль не перевищує больовий поріг.
підвищення власної відповідальності за кінцевий результат - это хорошо. а на ком, в первую очередь, лежит эта відповідальность? не на тех ли, кто взвалил её сам себе на плечи? так с них и должен быть спрос В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, за кінцевий результат. но слабо заметно, чтобы их действия способствовали скорейшему обретению обещанного кінцевого результату. а иной раз посмотришь - так прямо противоположное делают, чтобы этого результата не достичь, или отодвинуть его во времени, как можно дальше.
19yuriy91 написав:підвищення власної відповідальності за кінцевий результат - это хорошо. а на ком, в первую очередь, лежит эта відповідальность?
Власну відповідальність можна звалити тільки на себе
19yuriy91 написав:не на тех ли, кто взвалил её сам себе на плечи? так с них и должен быть спрос В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, за кінцевий результат.
Ще раз Відповідальність - власна Значит за результат своєї діяльності-відповідає той хто її веде. При цьому Влада у нас не складається з Порошенка-Гройсмана-Парубія... Наприклад для двірника-влада це старший двірник-майстер дільниці-начальник жеку-голова райради-мер міста-губернатор області-міністр комунального господарства-премєр-президент... Але якщо двірник запив і не підмів - то звинувачувати звичайно можна весь ланцюжок, але ж ви то розумієте що в першу чергу винуватий той хто запив, в другу той хто наливав і тільки в третю той хто не проконтролював....
19yuriy91 написав:но слабо заметно, чтобы их действия способствовали скорейшему обретению обещанного кінцевого результату. а иной раз посмотришь - так прямо противоположное делают, чтобы этого результата не достичь, или отодвинуть его во времени, как можно дальше.
Що Ви хочете побачити ? Я наприклад з позитиву бачу 1 Підняття тарифів, які дозволили знизити навантаження на Фонд заробітної плати 2 Підняття мінімалки, яке при зниженому навантаженні на Фонд оплати праці дозволило підняти пенсії 3 Безвіз ,який а - зменшив безробіття ,шляхом полегшеного виїзду на роботу за кордон в Європу(де робоча сила ціниться більше ніж у нас,значить виїхавші не поїхали в Сибір комарів годувати , а виїхали на вищі зарплати в кращих кліматах) б - змушує працедавців працювати по правилам ринку праці Європи 4 Зменшення курсу долара на 20% від піку 2014
А що хотіли побачити Ви ? Гройсмана з мітлою? Чи Парубія з лопатою?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
19yuriy91 написав:підвищення власної відповідальності за кінцевий результат - это хорошо. а на ком, в первую очередь, лежит эта відповідальность?
Власну відповідальність можна звалити тільки на себе
19yuriy91 написав:не на тех ли, кто взвалил её сам себе на плечи? так с них и должен быть спрос В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, за кінцевий результат.
Ще раз Відповідальність - власна Значит за результат своєї діяльності-відповідає той хто її веде. При цьому Влада у нас не складається з Порошенка-Гройсмана-Парубія... Наприклад для двірника-влада це старший двірник-майстер дільниці-начальник жеку-голова райради-мер міста-губернатор області-міністр комунального господарства-премєр-президент... Але якщо двірник запив і не підмів - то звинувачувати звичайно можна весь ланцюжок, але ж ви то розумієте що в першу чергу винуватий той хто запив, в другу той хто наливав і тільки в третю той хто не проконтролював....
19yuriy91 написав:но слабо заметно, чтобы их действия способствовали скорейшему обретению обещанного кінцевого результату. а иной раз посмотришь - так прямо противоположное делают, чтобы этого результата не достичь, или отодвинуть его во времени, как можно дальше.
Що Ви хочете побачити ? Я наприклад з позитиву бачу 1 Підняття тарифів, які дозволили знизити навантаження на Фонд заробітної плати 2 Підняття мінімалки, яке при зниженому навантаженні на Фонд оплати праці дозволило підняти пенсії 3 Безвіз ,який а - зменшив безробіття ,шляхом полегшеного виїзду на роботу за кордон в Європу(де робоча сила ціниться більше ніж у нас,значить виїхавші не поїхали в Сибір комарів годувати , а виїхали на вищі зарплати в кращих кліматах) б - змушує працедавців працювати по правилам ринку праці Європи 4 Зменшення курсу долара на 20% від піку 2014
А що хотіли побачити Ви ? Гройсмана з мітлою? Чи Парубія з лопатою?
ладно, убедили )))))))))))
Гройсмана з мітлою? Чи Парубія з лопатою?
Підняття тарифів, які дозволили знизити навантаження на Фонд заробітної плати
змушує працедавців працювати по правилам ринку праці Європи