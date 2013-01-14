Додано: Сер 21 бер, 2018 17:33

19yuriy91 написав: підвищення власної відповідальності за кінцевий результат - это хорошо.

а на ком, в первую очередь, лежит эта відповідальность? підвищенняза кінцевий результат - это хорошо.а на ком, в первую очередь, лежит эта відповідальность?

19yuriy91 написав: не на тех ли, кто взвалил её сам себе на плечи?

так с них и должен быть спрос В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, за кінцевий результат. не на тех ли, кто взвалил её сам себе на плечи?так с них и должен быть спрос В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, за кінцевий результат.

19yuriy91 написав: но слабо заметно, чтобы их действия способствовали скорейшему обретению обещанного кінцевого результату.

а иной раз посмотришь - так прямо противоположное делают, чтобы этого результата не достичь, или отодвинуть его во времени, как можно дальше. но слабо заметно, чтобы их действия способствовали скорейшему обретению обещанного кінцевого результату.а иной раз посмотришь - так прямо противоположное делают, чтобы этого результата не достичь, или отодвинуть его во времени, как можно дальше.

Власну відповідальність можна звалити тільки на себеЩе разВідповідальність - власнаЗначит за результат своєї діяльності-відповідає той хто її веде.При цьомуВлада у нас не складається з Порошенка-Гройсмана-Парубія...Наприклад для двірника-влада цестарший двірник-майстер дільниці-начальник жеку-голова райради-мер міста-губернатор області-міністр комунального господарства-премєр-президент...Але якщо двірник запив і не підмів - то звинувачувати звичайно можна весь ланцюжок, але ж ви то розумієте що в першу чергу винуватий той хто запив, в другу той хто наливав і тільки в третю той хто не проконтролював....Що Ви хочете побачити ?Я наприклад з позитиву бачу1 Підняття тарифів, які дозволили знизити навантаження на Фонд заробітної плати2 Підняття мінімалки, яке при зниженому навантаженні на Фонд оплати праці дозволило підняти пенсії3 Безвіз ,якийа - зменшив безробіття ,шляхом полегшеного виїзду на роботу за кордон в Європу(де робоча сила ціниться більше ніж у нас,значить виїхавші не поїхали в Сибір комарів годувати , а виїхали на вищі зарплати в кращих кліматах)б - змушує працедавців працювати по правилам ринку праці Європи4 Зменшення курсу долара на 20% від піку 2014А що хотіли побачити Ви ?Гройсмана з мітлою?Чи Парубія з лопатою?