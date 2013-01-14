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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3839384038413842
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:49

  yanyura написав:Вот за это
  Sommer написав:
  Тракторист написав:во-первых, регионалы не мои, с вопросами о партии регионов обращайтесь к основателю партии регионов порошенко;


Бред номер раз.

вам стоит извиниться перед Тракторист:
«Па́ртія регіонів» (скорочено «ПР») — політична партія України, створена 26 жовтня 1997 року як Па́ртія регіона́льного відро́дження Украї́ни і брала участь в українських парламентських виборах 1998 року під цією ж назвою.[4][5] У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко; до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.[6] Наприкінці 2001 року на позачерговому з'їзді партія зробила частковий ребрендинг та змінила назву на «Партію регіонів», головою якої було обрано Миколу Азарова.[6] Відповідно, засновниками партії вважаються Микола Азаров, Володимир Рибак, Володимир Семиноженко, Петро Порошенко, Геннадій Самофалов та Валентин Ландик [6][7][8].

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 1%96%D0%B2


И в данной цитате ясно написано, что Порошенко не является основателем ПР.

За что извиняться?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:42

  Sommer написав:И в данной цитате ясно написано, что Порошенко не является основателем ПР.

За что извиняться?


Один из пяти сооснователей. А за что вам извиняться, вы же не основывали Партию регионов. Может чуток подзабыли последовательность событий. Кроме того изначально Партия регионов была не такая монстрообразная как в последнюю каденцию Януковича. И по началу ее лозунги были демократичными и практически в унисон с нынешними - децентрализация, демократизация.
freeze
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