Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Тракторист написав:во-первых, регионалы не мои, с вопросами о партии регионов обращайтесь к основателю партии регионов порошенко;
Бред номер раз.
вам стоит извиниться перед Тракторист:
«Па́ртія регіонів» (скорочено «ПР») — політична партія України, створена 26 жовтня 1997 року як Па́ртія регіона́льного відро́дження Украї́ни і брала участь в українських парламентських виборах 1998 року під цією ж назвою.[4][5] У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці», «Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження «Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко; до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.[6] Наприкінці 2001 року на позачерговому з'їзді партія зробила частковий ребрендинг та змінила назву на «Партію регіонів», головою якої було обрано Миколу Азарова.[6] Відповідно, засновниками партії вважаються Микола Азаров, Володимир Рибак, Володимир Семиноженко, Петро Порошенко, Геннадій Самофалов та Валентин Ландик [6][7][8].
Sommer написав:И в данной цитате ясно написано, что Порошенко не является основателем ПР.
За что извиняться?
Один из пяти сооснователей. А за что вам извиняться, вы же не основывали Партию регионов. Может чуток подзабыли последовательность событий. Кроме того изначально Партия регионов была не такая монстрообразная как в последнюю каденцию Януковича. И по началу ее лозунги были демократичными и практически в унисон с нынешними - децентрализация, демократизация.
Тракторист Сейчас включил режим, "Партия регионов" - не наша партия. Он не имеет к этому никакого отношения. И вообще, это всё Порошенко виноват Это называется, полностью слился. А когда Партия Регионов рулила, имела большинство в парламенте, то Тракторист другие песни пел
Собственно с дворником все понятно. Это он "Россию пропил". Ну вот что делать человеку, который платит налоги (и немалые) и является со-владельцем недр вместе с остальным народом? Соблюдает все законы, даже улицу переходит исключительно на зеленый. Какие блага он получает от государства по факту? И какие должен получать по закону?
Sommer написав:Основана ПР в 1997-м. Не Порошенко.
Порошенковская "Солидарность" влилась в нее в 2000-м. Как он может быть даже сооснователем?
Голова ПРВУ Володимир Рибак разом із лідерами Партії праці (Валентин Ландік), партії «Солідарність» (Петро Порошенко), партії «За красиву Україну» (Леонід Черновецький) та Всеукраїнської партії пенсіонерів (Олексій Капуста) підписали 18 липня 2000 року заяву про намір об'єднати свої партії в єдину. Об'єднання відбулося 17 — 18 листопада того ж року, єдина організація отримала назву Партія регіонального відродження «Трудова солідарність України». Співголовами партії стали Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко. На III позачерговому з'їзді в березні 2001 року від надмірно довгої назви партії відмовилися на користь короткої — Партія регіонів
pesikot написав:Тракторист Сейчас включил режим, "Партия регионов" - не наша партия. Он не имеет к этому никакого отношения. И вообще, это всё Порошенко виноват Это называется, полностью слился. А когда Партия Регионов рулила, имела большинство в парламенте, то Тракторист другие песни пел
опять голословные утверждения. давайте факты и аргументируйте где я был не прав или вам показалось что был не прав...
P.S. последней политической организацией, в которой я состоял, был ВЛКСМ, из рядов которого я вышел в 1990 году...
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Sommer написав:Ну хорошо, расскажите, пожалуйста, как Порошенко мог основать ПР в 1997-м, если он к ней присоединился в 2000-м?
В 1997-м ПР не было. Была «Партія регіонального відродження України». В 2000-м эта партия вместе с 4-мя другими (в т.ч. с партией Порошенко) объединилась в 1 и стала называться "Партія регіонального відродження «Трудова солідарність України»", зам. председателя стали учредители этих партий, в т.ч. и Порошенко. И только в 2001-м эта партия поменяла название и стала называться ПР. Т.обр. Порошенко был одним из 5 основателей партии «Трудова солідарність України»->"Партия Регионов".
Ессно именно поэтому на ее оффсайте он и именуется
Лидеры ... Петро Олексійович Порошенко
Заступник Голови Партії Регіонів ... Петро Порошенко очолив Партію Солідарності України, яка стала ініціативним учасником об'єднавчого процесу, що завершився створенням Партії Регіонів.