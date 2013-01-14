Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
тока тут, на форуме, осознаёшь всю продвинутость нашей системы управления государством. в Штатах ЦЕЛЫЙ президент не может вести страну куда-то из-за системы сдержек и противовесов, а у нас дворник нажрался и всё.... застопорил, гадёныш, рух в светлоё европейское будущее. хоть не наливай подлецу
19yuriy91 написав:тока тут, на форуме, осознаёшь всю продвинутость нашей системы управления государством. в Штатах ЦЕЛЫЙ президент не может вести страну куда-то из-за системы здержек и противовесов, а у нас дворник нажрался и всё.... застопорил, гадёныш, рух в светлоё европейское будущее. хоть не наливай подлецу
Пересмикувати не треба. Ми спеціально рухаємось з швидкістю щоб двірники-ОРДЛОВці-шахтарі-металурги-пенсіонери Встигли призвичаїтись до змін. Я хотів би швидшого руху і швидших реформ , але я маю жировий запас на рік-три , ап що робити тим хто не має? не розуміє як мінятись ? не може помінятись бо 70 років вважа що за нього хтось повинен думати? І таких багато, тому влада наверху повинна не тільки тягнути чи підганяти , а й моніторити , щоб не дай бог ті хто відстають не відстали на все життя.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Sommer написав:Ну хорошо, расскажите, пожалуйста, как Порошенко мог основать ПР в 1997-м, если он к ней присоединился в 2000-м?
В 1997-м ПР не было. Была «Партія регіонального відродження України». В 2000-м эта партия вместе с 4-мя другими (в т.ч. с партией Порошенко) объединилась в 1 и стала называться "Партія регіонального відродження «Трудова солідарність України»", зам. председателя стали учредители этих партий, в т.ч. и Порошенко. И только в 2001-м эта партия поменяла название и стала называться ПР. Т.обр. Порошенко был одним из 5 основателей партии «Трудова солідарність України»->"Партия Регионов".
«Па́ртія регіо́нів» (скорочено «ПР») — політична партія України, створена 26 жовтня 1997 року як Па́ртія регіона́льного відро́дження Украї́ни і брала участь в українських парламентських виборах 1998 року під цією ж назвою.
В 1997-м ПР не было. Была «Партія регіонального відродження України».
и вами
створена 26 жовтня 1997 року як Па́ртія регіона́льного відро́дження Украї́ни
?
Во-вторых, ПР (именно как партия с таким названием) появилась только с "3 березня 2001-го":
Перший проект статуту Партії регіонального відродження України (ПРВУ) був готовий влітку 1997-го. Готував його на прохання донецьких Валерій Матвієнко, колишній керівник інформаційно-аналітичної служби президента України Леоніда Кравчука (1991–1992). ПРВУ було засновано 26 жовтня 1997 року. Головою партії обрали мера Донецька Володимира Рибака. У Верховній Раді України в січні 1998-го створили депутатську фракцію Партії регіонального відродження України (голова координаційної ради — генерал Геннадій Самохвалов, друг Рибака).
За результатами парламентських виборів 1998‑го в багатомандатному окрузі представники ПРВУ здобули лише 241 тис. голосів (0,9%). З таким результатом ця політична сила посіла 19-те місце з 30 партій, які брали участь у виборах. ... Переломний момент — 8 червня 1999 року. ПРВУ підписала угоду про створення блоку політичних партій на підтримку Кучми на виборах президента України й увійшла до блоку «Наш вибір — Леонід Кучма!».
У липні 2000-го голови п’яти партій — Партії регіонального відродження України, Партії солідарності України, Партії праці, Всеукраїнської партії пенсіонерів і «За красиву Україну» — оголосили про досягнення принципової згоди щодо об’єднання в єдину політичну силу.
17 листопада 2000 року III з’їзд ПРВУ ухвалив рішення про її реорганізацію через приєднання до неї Партії праці (Валентин Ландик), політичної партії «За красиву Україну» (Леонід Черновецький), Партії солідарності України (Петро Порошенко) та Всеукраїнської партії пенсіонерів. З’їзд дав об’єднаній політсилі нову назву — Партія регіонального відродження «Трудова солідарність України». Очолив її тріумвірат співголів: Валентин Ландик, Петро Порошенко та Володимир Рибак. До президії партії увійшли також Микола Азаров, Геннадій Самофалов, Леонід Черновецький та Юхим Звягільський.
3 березня 2001-го на позачерговому з’їзді партія змінила назву на Партія регіонів (ПР) та обрала нового лідера, яким став голова Державної податкової адміністрації України Микола Азаров. ...