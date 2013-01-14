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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:58
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Я просто умліваю ... Живемо дружною сім"єю , виховуємо один однго , якщо хтось щиро помиляється - ну що ж , пожуримо його - пояснимо , як треба робити ... Це про кого взагалі ? Про суспільство ? Це просто рай якийсь - навіть не утопія ...
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:59
Є кілька варіантів боротьби
Змусити силою
Пояснити
Почекати поки дійде
Ви пробуєте одночасно для різних шарів використати різні методи
Тих хто зверху - ви хочете змушувати силою
Тих хто з самого низу - пропонуєте почекати поки навчаться самі...
Спробуйте зрозуміти різницю між моїм і Вашим підходом
Він для всіх один - пояснити...
Пояснити всім хто знизу - що роблять ті що зверху, що бажано щоб робили ті хто посередині і чому якщо ті хто знизу нічого робити не будуть- у тих хто зверху також нічого не вийде....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 В ігнорі писака,який не в стані відповідати 1 повідомленням на 1 повідомлення
Додано: Чет 22 бер, 2018 19:26
Будивельнык
Откуда Вы это взяли (о змусити силою)?
Речь шла об оценке. Оценке.
Меркель, послы, МВФ и т.д., также я оцениваем, что влада - низкие темпы, меньше, чем может и т.д.
Вы -- всё нормально, швидше нельзя, потому что ... (см. себя же) и т.д.
Что именно не заставляет (это Ваше определение -- змусити бажаэте), а спонукаэ власти в развитых странах работать иначе, чем наших -- уже мною многократно здесь указывалось.
Все велосипеды изобретены, обоснованы и проверены.
Запроваджувати их в жизнь обязана власть. Прямая их функциональная обязанность.
Вы апеллируете, что Президент не должен дворнику...
Так никто об этой его обязанности и не заявлял))
А вот цепочка требований к начальнику Жека и самому дворнику начинается именно с президента.
И если на конце результат неудовлетворительный, то начать проверку и исправление должен кто?
Правильно - президент.
Инструменты у него.
Также и условия, в которых живут пересичные, начинают формироваться и спускаются откуда?
Правильно - с верхушки власти.
Президент и Ко и не должен помогать лично каждому пересичному. Они обязаны!!! создать такие условия, чтобы большинству пересичных было выгодно платить налоги, учиться, развивать свой бизнес и т.д. Чтобы они могли защитить свои права в суде, получить защиту у правоохр. органов и т.д.
Это всё обязанности власти.
Для этого ей даются ТАКИЕ ПРАВА и СРЕДСТВА.
Разные права и средства (у власть имущих и пересичных) -- именно поэтому и разная ответственность.
З.Ы. это как пересичный несет такую же ответственность, как участковый и пр. полицейские, прокуроры и т.д. за уровень правопорядка, реформы в правоохр. органах!))
Власть, именно власть создаёт условия. Кому?
Пересичным. Связь прямее некуда!!!!
А вот обратная связь от пересичных к можновладцям слаба, иллюзорна.
Додано: Чет 22 бер, 2018 19:44
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Їхня. Хай додавлять антикорупційний суд. З усього, що хотів Захід проти нашої корупційної системи, вдалося тільки НАБУ, і те хромає. НАЗКа нічого не робить, голова за це отримує мульони премій.
Вони не розуміють, як все працює, чому в парламентсько-президентській республіці все контролює Президент, а, якщо не буде, то буде повний хаос.
Тільки зараз почали розуміти, що альтернативи Порошенку ще гірші, ніж він. Невже їх досвід Греції нічого не навчив? Наш Ципрас з косою чи з вилами вже на низькому старті. Не випадково, незважаючи на два проєвропейські Майдани, ментально ми православний совок і видавити це надзвичайно важко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 22 бер, 2018 19:55
С поясненнями у нас в стране нет проблемы-то.
Власть пояснюэ населению? -- пояснюэ, ещё и как))
Населення пояснюэ власти, что не так всё и гууд? -- пояснюэ.
МВФ, послы и т.д, поясняют власти? -- поясняют.
Но этого мало.
О реформаторах таких-то таких-то (т.е. о тех, кто внедрил реформы) слышал. Примеров разных обществ множество.
Как это низы ничего не должны делать-то?
Они всегда делают.
Откликаются на действия-бездействие реформаторов.
Какие посылы, такой и отклик.
Додано: Чет 22 бер, 2018 20:02
lapay
Вы же знаете, что мнение о роли внешнего фактора у меня совпадает с Вашим.
Но в вертикали я пока веду речь об уровне внутреннем.
То есть, если наши можновладци реально желают, то это их задача. При реальном своём желании никакой внешний стимулятор не нужен.
Мне же доказывают, что наши можновладци хотят, но не могут?!
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