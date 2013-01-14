Додано: Чет 22 бер, 2018 19:26

Будивельнык

Откуда Вы это взяли (о змусити силою)?



Речь шла об оценке. Оценке.

Меркель, послы, МВФ и т.д., также я оцениваем, что влада - низкие темпы, меньше, чем может и т.д.

Вы -- всё нормально, швидше нельзя, потому что ... (см. себя же) и т.д.



Что именно не заставляет (это Ваше определение -- змусити бажаэте), а спонукаэ власти в развитых странах работать иначе, чем наших -- уже мною многократно здесь указывалось.



Все велосипеды изобретены, обоснованы и проверены.

Запроваджувати их в жизнь обязана власть. Прямая их функциональная обязанность.



Вы апеллируете, что Президент не должен дворнику...

Так никто об этой его обязанности и не заявлял))



А вот цепочка требований к начальнику Жека и самому дворнику начинается именно с президента.

И если на конце результат неудовлетворительный, то начать проверку и исправление должен кто?

Правильно - президент.

Инструменты у него.



Также и условия, в которых живут пересичные, начинают формироваться и спускаются откуда?

Правильно - с верхушки власти.



Президент и Ко и не должен помогать лично каждому пересичному. Они обязаны!!! создать такие условия, чтобы большинству пересичных было выгодно платить налоги, учиться, развивать свой бизнес и т.д. Чтобы они могли защитить свои права в суде, получить защиту у правоохр. органов и т.д.

Это всё обязанности власти.

Для этого ей даются ТАКИЕ ПРАВА и СРЕДСТВА.



Разные права и средства (у власть имущих и пересичных) -- именно поэтому и разная ответственность.





З.Ы. это как пересичный несет такую же ответственность, как участковый и пр. полицейские, прокуроры и т.д. за уровень правопорядка, реформы в правоохр. органах!))



Власть, именно власть создаёт условия. Кому?

Пересичным. Связь прямее некуда!!!!



А вот обратная связь от пересичных к можновладцям слаба, иллюзорна.