Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
постил на другой ветке, но кину и сюда, весьма любопытно для понимания того места, где мы находимся. места, куда нас привели керманычи и процессов здесь происходящих.
Как будет выглядеть Украина, если сравнить ее экономику с Африкой
Украина — экономически сильная африканская страна
В Африке 62 государства и зависимых территорий. Украина может гордиться своей экономикой — всего 6 стран Африки опережают нас по экономической мощи. А если взять страны, сопоставимые с Украиной по населению, и посчитать ВВП на человека, то нас опережают три государства самого бедного региона на планете. В мире очень серьезная конкуренция, экономики наших африканских конкурентов растут быстро, и с темпами роста в 2,3% Украина занимает неприглядное место в мире даже если сравнивать с Африкой. Более бедные государства — Эфиопия, Кот-д"Ивуар или Сенегал — развиваются быстрее Украины. Украинцы могут поискать работу в Нигерии, а наиболее талантливые — устроиться работать на Маврикий или в Габон
Во многих африканских странах зарплата выше, чем в Украине.
Египет и Нигерия привлекательнее для инвесторов, чем Украина
Жители Габона и Ботсваны откладывают больше, чем украинцы
Есть интересный экономический показатель — объем валовых внутренних сбережений. Это сбережения домохозяйств, компаний и государства. Образно говоря, глобальная заначка. Эту заначку считают в процентах к ВВП. В Украине она составляет 15% ВВП. В Габоне — почти половину ВВП.
Есть интересный экономический показатель — объем валовых внутренних сбережений. Это сбережения домохозяйств, компаний и государства. Образно говоря, глобальная заначка. Эту заначку считают в процентах к ВВП. В Украине она составляет 15% ВВП. В Габоне — почти половину ВВП.
Открывать бизнес в Украине так же легко, как… в Африке
Только в одной стране Африки запрещено продавать землю
В Украине, как и в Африке, нет 4G
Некоторые африканские страны борются с коррупцией лучше, чем Украина Как и в Африку, в Украину не хочет приходить крупный иностранный бизнес