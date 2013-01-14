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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3842384338443845
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:35

Еще одна все поняла.(C)
http://news.liga.net/news/politics/14918735-savchenko_obvinila_partiyu_timoshenko_v_predatelstve.htm
Народный депутат Надежда Савченко считает, что партия Батькивщина, избирательный список которой она возглавила на внеочередных парламентских выборах 2014 года, ее использовала и предала.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:51

постил на другой ветке, но кину и сюда, весьма любопытно для понимания того места, где мы находимся.
места, куда нас привели керманычи и процессов здесь происходящих.

Как будет выглядеть Украина, если сравнить ее экономику с Африкой

Украина — экономически сильная африканская страна

В Африке 62 государства и зависимых территорий. Украина может гордиться своей экономикой — всего 6 стран Африки опережают нас по экономической мощи.
А если взять страны, сопоставимые с Украиной по населению, и посчитать ВВП на человека, то нас опережают три государства самого бедного региона на планете.
В мире очень серьезная конкуренция, экономики наших африканских конкурентов растут быстро, и с темпами роста в 2,3% Украина занимает неприглядное место в мире даже если сравнивать с Африкой. Более бедные государства — Эфиопия, Кот-д"Ивуар или Сенегал — развиваются быстрее Украины.
Украинцы могут поискать работу в Нигерии, а наиболее талантливые — устроиться работать на Маврикий или в Габон

Во многих африканских странах зарплата выше, чем в Украине.

Египет и Нигерия привлекательнее для инвесторов, чем Украина

Жители Габона и Ботсваны откладывают больше, чем украинцы

Есть интересный экономический показатель — объем валовых внутренних сбережений. Это сбережения домохозяйств, компаний и государства. Образно говоря, глобальная заначка. Эту заначку считают в процентах к ВВП. В Украине она составляет 15% ВВП. В Габоне — почти половину ВВП.

Есть интересный экономический показатель — объем валовых внутренних сбережений. Это сбережения домохозяйств, компаний и государства. Образно говоря, глобальная заначка. Эту заначку считают в процентах к ВВП. В Украине она составляет 15% ВВП. В Габоне — почти половину ВВП.

Открывать бизнес в Украине так же легко, как… в Африке

Только в одной стране Африки запрещено продавать землю

В Украине, как и в Африке, нет 4G

Некоторые африканские страны борются с коррупцией лучше, чем Украина

Как и в Африку, в Украину не хочет приходить крупный иностранный бизнес


полностью здесь

http://businessviews.com.ua/ru/economy/ ... ikoj-1775/
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:57

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Эксперты предрекли эскалацию военного конфликта между Ереваном и Баку

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/24/03/2018/ ... m=newsfeed

Це про те, як важко вирішувати такі заморожені конфлікти, як в нас.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:02

  lapay написав:Эксперты предрекли эскалацию военного конфликта между Ереваном и Баку

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/24/03/2018/ ... m=newsfeed

Це про те, як важко вирішувати такі заморожені конфлікти, як в нас.


Это скорее относится к ситуации с Крымом.
Донбасс путин мечтает выгодно засунуть назад в Украину. Чего не скажешь об армянах и Карабахе.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 12:04

  19yuriy91 написав:постил на другой ветке, но кину и сюда, весьма любопытно для понимания того места, где мы находимся.
места, куда нас привели керманычи и процессов здесь происходящих.

полностью здесь

http://businessviews.com.ua/ru/economy/ ... ikoj-1775/

Непогано б було зрівняти в 2013, а не в 2016, а розпал кризи. В найближчі роки доларовий ВВП зросте в 1,5-2 раза.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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