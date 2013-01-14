Украина — экономически сильная африканская страна



В Африке 62 государства и зависимых территорий. Украина может гордиться своей экономикой — всего 6 стран Африки опережают нас по экономической мощи.

А если взять страны, сопоставимые с Украиной по населению, и посчитать ВВП на человека, то нас опережают три государства самого бедного региона на планете.

В мире очень серьезная конкуренция, экономики наших африканских конкурентов растут быстро, и с темпами роста в 2,3% Украина занимает неприглядное место в мире даже если сравнивать с Африкой. Более бедные государства — Эфиопия, Кот-д"Ивуар или Сенегал — развиваются быстрее Украины.

Украинцы могут поискать работу в Нигерии, а наиболее талантливые — устроиться работать на Маврикий или в Габон



Во многих африканских странах зарплата выше, чем в Украине.



Египет и Нигерия привлекательнее для инвесторов, чем Украина



Жители Габона и Ботсваны откладывают больше, чем украинцы



Есть интересный экономический показатель — объем валовых внутренних сбережений. Это сбережения домохозяйств, компаний и государства. Образно говоря, глобальная заначка. Эту заначку считают в процентах к ВВП. В Украине она составляет 15% ВВП. В Габоне — почти половину ВВП.



Есть интересный экономический показатель — объем валовых внутренних сбережений. Это сбережения домохозяйств, компаний и государства. Образно говоря, глобальная заначка. Эту заначку считают в процентах к ВВП. В Украине она составляет 15% ВВП. В Габоне — почти половину ВВП.



Открывать бизнес в Украине так же легко, как… в Африке



Только в одной стране Африки запрещено продавать землю



В Украине, как и в Африке, нет 4G



Некоторые африканские страны борются с коррупцией лучше, чем Украина



Как и в Африку, в Украину не хочет приходить крупный иностранный бизнес