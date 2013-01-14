Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:продаж землі впливає на общий инвестиционный климат. разве не так?
Наші аграрії самі себе успішно інвестують. В нас заборонено продаж земель тільки сільгосппризначення, нагадаю.
Прозрачный и понятный рынок, который для страны принесет оживление экономики, а для собственников земли - справедливую цену за их собственность, - такие ключевые требования к земельной реформе назвал в интервью ВВС Украина постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.