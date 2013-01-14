RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3843384438453846
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 09:09

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:продаж землі впливає на общий инвестиционный климат.
разве не так?

Наші аграрії самі себе успішно інвестують. В нас заборонено продаж земель тільки сільгосппризначення, нагадаю.


Прозрачный и понятный рынок, который для страны принесет оживление экономики, а для собственников земли - справедливую цену за их собственность, - такие ключевые требования к земельной реформе назвал в интервью ВВС Украина постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.


http://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-40082542
19yuriy91
 
Повідомлень: 1198
З нами з: 15.09.12
Подякував: 99 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:08

  19yuriy91 написав:
Прозрачный и понятный рынок, который для страны принесет оживление экономики, а для собственников земли - справедливую цену за их собственность, - такие ключевые требования к земельной реформе назвал в интервью ВВС Украина постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.


http://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-40082542

Тому і не буде наступного траншу.
В нас не рептілоїди в Раді не хочуть скасувати моратірій, а самі люди-виборці, як свідчать опитування, причому опір просто фантастичний https://dt.ua/UKRAINE/tri-chverti-ukray ... 5515_.html
Не треба думати, що влада погана, а народ хороший. Депутати не підуть проти волі народу. Ще можна було, на хвилі Майдану, пропихнути підвищення тарифів, і то, тільки тому, що не депутати за це голосували, а далі все застопорилось - народ ринкових реформ (лібералізації) не хоче, а влада не хоче антикорупційних реформ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5545
З нами з: 01.08.15
Подякував: 727 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:36

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  lapay написав:Не треба думати, що влада погана, а народ хороший.


Особливо у світлі останніх рейтингів Юлі та інших.
Олексій Арестович
22 березень о 3:18 ·
- Каждый раз, когда вам захочется кричать, что «народ не виноват», вспоминайте нашу всенародную Надію, Героя Украины.
Идеальное воплощение своего народа - на его нынешней стадии развития.
Гневное, темпераментное, прямое, смелое, жаждущее справедливости, сознающее свою миссию, и - безмозглое, желающее быть обманутым, живущее в мире своих фантазий, готовое к идиотскому действию, не взирая на последствия.
Соборная душа просто.)
Символом определенного этапа наших блужданий было освобождение Савченко, символом прохождения очередного станет ее посадка.
Ещё остаётся соблазн тети Юли - единственной, кто умеет правильно эксплуатировать народ на этой его фазе.
Точнее, на этом его сдвиге по фазе.
И где-то по Европе бродит призрак ещё одной «надежды народа».) https://www.facebook.com/alexey.arestov ... 6047234800
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1719
З нами з: 19.04.12
Подякував: 14 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:43

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:
Прозрачный и понятный рынок, который для страны принесет оживление экономики, а для собственников земли - справедливую цену за их собственность, - такие ключевые требования к земельной реформе назвал в интервью ВВС Украина постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.


http://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-40082542

Тому і не буде наступного траншу.
В нас не рептілоїди в Раді не хочуть скасувати моратірій, а самі люди-виборці, як свідчать опитування, причому опір просто фантастичний https://dt.ua/UKRAINE/tri-chverti-ukray ... 5515_.html
Не треба думати, що влада погана, а народ хороший. Депутати не підуть проти волі народу. Ще можна було, на хвилі Майдану, пропихнути підвищення тарифів, і то, тільки тому, що не депутати за це голосували, а далі все застопорилось - народ ринкових реформ (лібералізації) не хоче, а влада не хоче антикорупційних реформ.


не хочуть скасувати моратірій, а самі люди-виборці, як свідчать опитування, причому опір просто фантастичний

вспомните, как эти самі люди-виборці яростно выступали против НАТО.
люди-виборці следуют тому, что им вкладывают в уши, повторяя те же страшилки, что исходя из своих шкурных интересов транслируют политики.
реформы должны проводиться достаточно быстро, что бы от них как можно быстрее наступил ожидаемый эффект, а у нас одна имитация.
поэтому народ и разочаровывается, а на самом деле - разочаровывается то не в реформах, а в их имитации.
потому что он видит, то что вокруг, никоим образом не соответствует победным речам о потужних, решучих реформах.
а підвищення тарифів - ну какая это нахрен реформа.
за підвищенням тарифів должны были быть другие шаги, но остановились тока на повышении.
19yuriy91
 
Повідомлень: 1198
З нами з: 15.09.12
Подякував: 99 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 12:53

  Ой+ написав:Особливо у світлі останніх рейтингів Юлі та інших.


Юля заняла ту же позицию, что и Порошенко перед президентскими выборами 2014 года - не надо высовываться и делать лишние движения, надо тихо сидеть на берегу реки и ждать пока мимо проплывет твой поверженный враг, поверженный грузом своих ошибок.

Остается еще надежда, что легенда о том, что американцы готовят для нас совершенного нового, чистого, светлого и некоррумпированного кандидата, есть правда.
Если этого не случится, то похоже мечта Юлии Владимировны о первом украинском президенте-женщине сбудется с высокой степенью вероятности.
freeze
4
 
Повідомлень: 7482
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2026 раз.
Подякували: 2776 раз.
 
Профіль
9
1
  #<1 ... 3843384438453846
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 13279
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 78688
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 4723
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8053)
25.03.2018 13:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.