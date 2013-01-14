Додано: Нед 25 бер, 2018 12:43

lapay написав: 19yuriy91 написав:

Прозрачный и понятный рынок, который для страны принесет оживление экономики, а для собственников земли - справедливую цену за их собственность, - такие ключевые требования к земельной реформе назвал в интервью ВВС Украина постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.



http://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-40082542

Тому і не буде наступного траншу.

В нас не рептілоїди в Раді не хочуть скасувати моратірій, а самі люди-виборці, як свідчать опитування, причому опір просто фантастичний https://dt.ua/UKRAINE/tri-chverti-ukray ... 5515_.html

Не треба думати, що влада погана, а народ хороший. Депутати не підуть проти волі народу. Ще можна було, на хвилі Майдану, пропихнути підвищення тарифів, і то, тільки тому, що не депутати за це голосували, а далі все застопорилось - народ ринкових реформ (лібералізації) не хоче, а влада не хоче антикорупційних реформ. Тому і не буде наступного траншу.В нас не рептілоїди в Раді не хочуть скасувати моратірій, а самі люди-виборці, як свідчать опитування, причому опір просто фантастичнийНе треба думати, що влада погана, а народ хороший. Депутати не підуть проти волі народу. Ще можна було, на хвилі Майдану, пропихнути підвищення тарифів, і то, тільки тому, що не депутати за це голосували, а далі все застопорилось - народ ринкових реформ (лібералізації) не хоче, а влада не хоче антикорупційних реформ.

не хочуть скасувати моратірій, а самі люди-виборці, як свідчать опитування, причому опір просто фантастичний

вспомните, как эти самі люди-виборці яростно выступали против НАТО.люди-виборці следуют тому, что им вкладывают в уши, повторяя те же страшилки, что исходя из своих шкурных интересов транслируют политики.реформы должны проводиться достаточно быстро, что бы от них как можно быстрее наступил ожидаемый эффект, а у нас одна имитация.поэтому народ и разочаровывается, а на самом деле - разочаровывается то не в реформах, а в их имитации.потому что он видит, то что вокруг, никоим образом не соответствует победным речам о потужних, решучих реформах.а підвищення тарифів - ну какая это нахрен реформа.за підвищенням тарифів должны были быть другие шаги, но остановились тока на повышении.