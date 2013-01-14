Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:продаж землі впливає на общий инвестиционный климат. разве не так?
Наші аграрії самі себе успішно інвестують. В нас заборонено продаж земель тільки сільгосппризначення, нагадаю.
Прозрачный и понятный рынок, который для страны принесет оживление экономики, а для собственников земли - справедливую цену за их собственность, - такие ключевые требования к земельной реформе назвал в интервью ВВС Украина постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.
Прозрачный и понятный рынок, который для страны принесет оживление экономики, а для собственников земли - справедливую цену за их собственность, - такие ключевые требования к земельной реформе назвал в интервью ВВС Украина постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.
Тому і не буде наступного траншу. В нас не рептілоїди в Раді не хочуть скасувати моратірій, а самі люди-виборці, як свідчать опитування, причому опір просто фантастичний https://dt.ua/UKRAINE/tri-chverti-ukray ... 5515_.html Не треба думати, що влада погана, а народ хороший. Депутати не підуть проти волі народу. Ще можна було, на хвилі Майдану, пропихнути підвищення тарифів, і то, тільки тому, що не депутати за це голосували, а далі все застопорилось - народ ринкових реформ (лібералізації) не хоче, а влада не хоче антикорупційних реформ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Не треба думати, що влада погана, а народ хороший.
Особливо у світлі останніх рейтингів Юлі та інших.
Олексій Арестович 22 березень о 3:18 · - Каждый раз, когда вам захочется кричать, что «народ не виноват», вспоминайте нашу всенародную Надію, Героя Украины. Идеальное воплощение своего народа - на его нынешней стадии развития. Гневное, темпераментное, прямое, смелое, жаждущее справедливости, сознающее свою миссию, и - безмозглое, желающее быть обманутым, живущее в мире своих фантазий, готовое к идиотскому действию, не взирая на последствия. Соборная душа просто.) Символом определенного этапа наших блужданий было освобождение Савченко, символом прохождения очередного станет ее посадка. Ещё остаётся соблазн тети Юли - единственной, кто умеет правильно эксплуатировать народ на этой его фазе. Точнее, на этом его сдвиге по фазе. И где-то по Европе бродит призрак ещё одной «надежды народа».) https://www.facebook.com/alexey.arestov ... 6047234800
Прозрачный и понятный рынок, который для страны принесет оживление экономики, а для собственников земли - справедливую цену за их собственность, - такие ключевые требования к земельной реформе назвал в интервью ВВС Украина постоянный представитель МВФ в Украине Жером Ваше.
Тому і не буде наступного траншу. В нас не рептілоїди в Раді не хочуть скасувати моратірій, а самі люди-виборці, як свідчать опитування, причому опір просто фантастичний https://dt.ua/UKRAINE/tri-chverti-ukray ... 5515_.html Не треба думати, що влада погана, а народ хороший. Депутати не підуть проти волі народу. Ще можна було, на хвилі Майдану, пропихнути підвищення тарифів, і то, тільки тому, що не депутати за це голосували, а далі все застопорилось - народ ринкових реформ (лібералізації) не хоче, а влада не хоче антикорупційних реформ.
не хочуть скасувати моратірій, а самі люди-виборці, як свідчать опитування, причому опір просто фантастичний
вспомните, как эти самі люди-виборці яростно выступали против НАТО. люди-виборці следуют тому, что им вкладывают в уши, повторяя те же страшилки, что исходя из своих шкурных интересов транслируют политики. реформы должны проводиться достаточно быстро, что бы от них как можно быстрее наступил ожидаемый эффект, а у нас одна имитация. поэтому народ и разочаровывается, а на самом деле - разочаровывается то не в реформах, а в их имитации. потому что он видит, то что вокруг, никоим образом не соответствует победным речам о потужних, решучих реформах. а підвищення тарифів - ну какая это нахрен реформа. за підвищенням тарифів должны были быть другие шаги, но остановились тока на повышении.
Ой+ написав:Особливо у світлі останніх рейтингів Юлі та інших.
Юля заняла ту же позицию, что и Порошенко перед президентскими выборами 2014 года - не надо высовываться и делать лишние движения, надо тихо сидеть на берегу реки и ждать пока мимо проплывет твой поверженный враг, поверженный грузом своих ошибок.
Остается еще надежда, что легенда о том, что американцы готовят для нас совершенного нового, чистого, светлого и некоррумпированного кандидата, есть правда. Если этого не случится, то похоже мечта Юлии Владимировны о первом украинском президенте-женщине сбудется с высокой степенью вероятности.
19yuriy91 написав:вспомните, как эти самі люди-виборці яростно выступали против НАТО. люди-виборці следуют тому, что им вкладывают в уши, повторяя те же страшилки, что исходя из своих шкурных интересов транслируют политики.
Не важливо, хто що кому вкладає у вуха, важливо, як голосують люди, в тому числі і в опитуваннях. Думка про НАТО змінилась не в наслідок чиєїсь пропаганди, а в результаті тисяч загиблих від рук братків з-за поребрика. Поки самі виборці не зрозуміють, що треба відмінити мораторій, його не відмінять.
19yuriy91 написав:реформы должны проводиться достаточно быстро, что бы от них как можно быстрее наступил ожидаемый эффект, а у нас одна имитация. поэтому народ и разочаровывается, а на самом деле - разочаровывается то не в реформах, а в их имитации. потому что он видит, то что вокруг, никоим образом не соответствует победным речам о потужних, решучих реформах. а підвищення тарифів - ну какая это нахрен реформа. за підвищенням тарифів должны были быть другие шаги, но остановились тока на повышении.
Були в Грузії швидкі реформи - де Саакашвілі? Швидкі реформи може робити тільки диктатор, через коліно. Після Майдана, коли влада і досі боїться активістів, диктатура в нас абсолютно неможлива, тому і реформи, апріорі, не можуть йти швидко. Всі намагання щось змінити натикаються на саботаж, блокуючі судові позови. Підвіщення тарифів - дуже важлива реформа, наслідки якої стануть помітні через 10-20 років. За останні чотири роки реформ було більше, ніж за минулі 20 років. Захід це вже побачив і оцінів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
freeze написав:Остается еще надежда, что легенда о том, что американцы готовят для нас совершенного нового, чистого, светлого и некоррумпированного кандидата, есть правда. Если этого не случится, то похоже мечта Юлии Владимировны о первом украинском президенте-женщине сбудется с высокой степенью вероятности.
Віталік Кличко вже хоче висуватись. Мабуть, це буде єдина альтернатива.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Підвіщення тарифів - дуже важлива реформа, наслідки якої стануть помітні через 10-20 років
Повышение тарифов не может называться светлым и чистым словом Реформа. Реформы делаются для того, чтобы улучшить жизнь людей, облегчить её. Каким боком примитивное многократное повышение тарифов улучшило или облегчило жизнь населения?