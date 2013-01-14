Ой+
Арестович отчебучил (выдал абсурд): Савченко - отражение народа))
Чистейший маргинал - отражение народа))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 25 бер, 2018 15:34
Ой+
Арестович отчебучил (выдал абсурд): Савченко - отражение народа))
Чистейший маргинал - отражение народа))
Додано: Нед 25 бер, 2018 15:34
Ой+
Арестович отчебучил (выдал абсурд): Савченко - отражение народа))
Чистейший маргинал - отражение народа))
Додано: Нед 25 бер, 2018 17:15
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Немалої частини. Декларуючих, що всю владу постріляти маса.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 25 бер, 2018 18:12
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Во-во - наглядний приклад. Це вони, влада, нехай роблять такі реформи, щоб їм жилось гірше, а нам краще. А такі реформи, де ми повинні платити більше, а не жити в борг, нам нафіг не треба. Ні ринкові ціни на газ, ні підвищення пінсійного віку, ні блокування сірого безакцизного імпорту нам не потрібно. Вони повинні, а ми ні. В результаті взагалі немає реформ, а держава все більше і більше відстає від сусідів.
Підвищення тарифів було у всіх, хто вирвався з сировинної дупи. Чим нижче температура в приміщеннях, тим багатше живуть люди - от такий парадокс, підтверджений європейським досвідом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 25 бер, 2018 18:15
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Я теж проти. Є негативний досвід Болгарії і Румунії, де західні компанії скупили, по дешевці, землю і отримують дотації з ЄС, на відміну від Польщі, де земля в місцевих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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