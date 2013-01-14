Додано: Пон 26 бер, 2018 13:04

Будивельник

1. Влада действительно имеет обязанности. И реально должностные лица за якобы качественное выполнение этих функц. обязанностей получают от населения реальные немалые преференции и деньги.

Пересичные выполнить за владу ее функции (принимать законы, указы кму, судить) не то что не могут, а не имеют права.



2. Украинский народ вполне працьовитий...



3. Рейтинг Савченко показывает, что к 50% населения она имеет весьма отдаленное отношение. Маргинал.



То, как и насколько выполняет свою долю обязанностей население, зависит, в первую очередь, от влади.

Начала влада после 90-х менять правила, население откликнулось, пошли изменения.

Начала влада после прастов менять правила, население тоже откликнулось, пошли изменения.



И даже упоротые пенсы-совки скушали и заборону комми, и снос памятников, и переименования. И т.д.



Я вот просто не пойму, что именно, по-Вашему мнению, не сможет скушать население из европейских блюд (реформ)?

Чему окажет такое критическое сопротивление?





Усилит власть борьбу с коррупцией, особенно с себя, с верхних эшелонов, так население только поддержит.

Повысит открытость-прозрачность, народ тоже за.

И т.д., и т.п.



*застеклит окна*, тоже не против.

Усилит контроль налогообложения, тоже разве что (население) поскрипит-поскрипит, но не критически, и будет платить.





Нормальное у нас население.

Критического сопротивления еврореформам оказывать не будет.

А вот проталкивать-реализовывать эти реформы --- прямая задача-функция вклады!!!



Но влада самоустраняется, саботрует сама, занимается имитацией. В основном.

Потому что реформы невыгодны ей самой. Она и так в шоколаде. Которого от реформ станет только меньше.

Поэтому и не започаткувала новий пидхид у влади. Она сама не започаткувала.



Потому указывают на ее львиную долю ответственности, а не пересичных.