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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3845384638473848>
Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 15:34

Ой+
Арестович отчебучил (выдал абсурд): Савченко - отражение народа))
Чистейший маргинал - отражение народа))
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 17:15

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Савченко - отражение народа))


Немалої частини. Декларуючих, що всю владу постріляти маса.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:12

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Повышение тарифов не может называться светлым и чистым словом Реформа.
Реформы делаются для того, чтобы улучшить жизнь людей, облегчить её.
Каким боком примитивное многократное повышение тарифов улучшило или облегчило жизнь населения?

Во-во - наглядний приклад. Це вони, влада, нехай роблять такі реформи, щоб їм жилось гірше, а нам краще. А такі реформи, де ми повинні платити більше, а не жити в борг, нам нафіг не треба. Ні ринкові ціни на газ, ні підвищення пінсійного віку, ні блокування сірого безакцизного імпорту нам не потрібно. Вони повинні, а ми ні. В результаті взагалі немає реформ, а держава все більше і більше відстає від сусідів.

Підвищення тарифів було у всіх, хто вирвався з сировинної дупи. Чим нижче температура в приміщеннях, тим багатше живуть люди - от такий парадокс, підтверджений європейським досвідом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 25 бер, 2018 18:15

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Особенно прикольно наблюдать, как против продажи земли городские жители, черпающие все свои выводы из слов рабиновича-мураева-ляшка.

Я теж проти. Є негативний досвід Болгарії і Румунії, де західні компанії скупили, по дешевці, землю і отримують дотації з ЄС, на відміну від Польщі, де земля в місцевих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 11:40

  Ой+ написав:
  detroytred написав:Савченко - отражение народа))
Немалої частини. Декларуючих, що всю владу постріляти маса.
1 Жодна людина не може собою представляти весь народ
2 Кожна людина є часткою народу
3 Савченко-відображає своєю поведінкою тих приблизно 50% населення, яке вважає що:
а - хтось зобовязаний для них щось робити,в той момент коли вони нікому нічого не зобовязані
б - є легкі і примітивні рішення, які дозволять швидко і без додаткових напружень і втрат отримати результат аналогічний тому, який отримано в Європейських країнах важкою працею практично всього населення на протязі сотень років
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 12:22

Британське видання The Sun з нагоди запуску нових маршрутів лоукостера Ryanair до України розповіло своїм читачам про привабливі ціни на алкоголь, цигарки та готелі у країні та про "надлишок" красивих жінок. Як відзначає видання, Україна вже тривалий час користується популярністю серед британців обох статей, як місце проведення холостяцьких вечірок напередодні одруження/заміжжя.
"Британцям, які спокусяться дешевими польотами, сподобаються і ціни, які вони зустрінуть всередині країни. Минулого року індекс вартості пива GoPro Beer Price Index зафіксував, що середня ціна пива в Україні становить 1.15 фунта, а в окремих місцях пиво можна придбати і всього за 50 пенсів. Обід із трьох став у ресторані середнього рівня коштує близько 15.26 фунтів, а пачка цигарок Marlboro - 79 пенсів. Номер у 3-зірковому готелі можна знайти і за 15 фунтів за ніч, а ліжко у хостелі вартує від 3 фунтів", - розписує принади України британське видання.
"Хлопці вже давно подорожують до України не лише за холостяцькими вечірками, але і щоб підтримати британські футбольні команди у різних змаганнях. Головна причина, через яку хлопцям подобається в Україні полягає у тому, що жінки тут одні із найкрасивіших у світі і їх тут надлишок"

https://ukrainian.voanews.com/a/ryanair ... 15600.html
:)
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:04

Будивельник
1. Влада действительно имеет обязанности. И реально должностные лица за якобы качественное выполнение этих функц. обязанностей получают от населения реальные немалые преференции и деньги.
Пересичные выполнить за владу ее функции (принимать законы, указы кму, судить) не то что не могут, а не имеют права.

2. Украинский народ вполне працьовитий...

3. Рейтинг Савченко показывает, что к 50% населения она имеет весьма отдаленное отношение. Маргинал.

То, как и насколько выполняет свою долю обязанностей население, зависит, в первую очередь, от влади.
Начала влада после 90-х менять правила, население откликнулось, пошли изменения.
Начала влада после прастов менять правила, население тоже откликнулось, пошли изменения.

И даже упоротые пенсы-совки скушали и заборону комми, и снос памятников, и переименования. И т.д.

Я вот просто не пойму, что именно, по-Вашему мнению, не сможет скушать население из европейских блюд (реформ)?
Чему окажет такое критическое сопротивление?


Усилит власть борьбу с коррупцией, особенно с себя, с верхних эшелонов, так население только поддержит.
Повысит открытость-прозрачность, народ тоже за.
И т.д., и т.п.

*застеклит окна*, тоже не против.
Усилит контроль налогообложения, тоже разве что (население) поскрипит-поскрипит, но не критически, и будет платить.


Нормальное у нас население.
Критического сопротивления еврореформам оказывать не будет.
А вот проталкивать-реализовывать эти реформы --- прямая задача-функция вклады!!!

Но влада самоустраняется, саботрует сама, занимается имитацией. В основном.
Потому что реформы невыгодны ей самой. Она и так в шоколаде. Которого от реформ станет только меньше.
Поэтому и не започаткувала новий пидхид у влади. Она сама не започаткувала.

Потому указывают на ее львиную долю ответственности, а не пересичных.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:12

  detroytred написав:Я вот просто не пойму, что именно, по-Вашему мнению, не сможет скушать население из европейских блюд (реформ)?
Чему окажет такое критическое сопротивление?
Та маса людей, які приходять до мене влаштовуватись на роботу - працювати не хочуть.
Хочуть сидіти з телефоном і розповідати , що на заході за таке саме сидіння з телефоном платять тисячі доларів...
Ця маса людей не бачила долонь моєї племінниці яка працює в ландшафтному дизайні в Голландії
Ця маса людей готова мене засудити за низькі зарплати, при цьому навчаючись в проф-тех училищах а-ля кулінар чи будівельник - не може (не вміє) чистити бульбу чи класти цеглу....
Але при цьому хоче мати авто і дуже зла на розміри розмитнення...

Тому
Я знаходжусь на тій сходинці,яка змушена спілкуватись напряму з найбіднішими 10 млн населення ( це або молодь без досвіду праці, або люди передпенсійного/пенсійного віку ) і повірте левова частка цих людей вважає що в їх негараздах винні всі... від мене до Порошенка, в той час коли самі....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:27

Будивельнык
Вооот!))
Те, кто с мозолями..., они продают свой труд в иных местах. И не только за границей.
И это естественно.
Но они же тоже наши граждане ... работящие.

Рынок. Цена рабочей силы.
Так что нормальные пересичные.
Ненормальная)) влада, которая не имеет интереса-желания дать лад, привести к балансу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:33

Будивельник
Негры в Детройте тоже не работящие... но на всём обществе это не сказывается.
Они (эти *негры* всех видов и во всех штатов) не являются тормозом для американского общества.
Это естественное явление и пути решения данных проблем не на этих *неграх*, а на властях.
И они решают: от остекления окон и до разных программ.

Никто не ждёт пока они *созреют*.
detroytred
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