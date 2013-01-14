Ой+
Арестович отчебучил (выдал абсурд): Савченко - отражение народа))
Чистейший маргинал - отражение народа))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 25 бер, 2018 15:34
Ой+
Арестович отчебучил (выдал абсурд): Савченко - отражение народа))
Чистейший маргинал - отражение народа))
Додано: Нед 25 бер, 2018 17:15
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Немалої частини. Декларуючих, що всю владу постріляти маса.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 25 бер, 2018 18:12
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Во-во - наглядний приклад. Це вони, влада, нехай роблять такі реформи, щоб їм жилось гірше, а нам краще. А такі реформи, де ми повинні платити більше, а не жити в борг, нам нафіг не треба. Ні ринкові ціни на газ, ні підвищення пінсійного віку, ні блокування сірого безакцизного імпорту нам не потрібно. Вони повинні, а ми ні. В результаті взагалі немає реформ, а держава все більше і більше відстає від сусідів.
Підвищення тарифів було у всіх, хто вирвався з сировинної дупи. Чим нижче температура в приміщеннях, тим багатше живуть люди - от такий парадокс, підтверджений європейським досвідом.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 25 бер, 2018 18:15
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Я теж проти. Є негативний досвід Болгарії і Румунії, де західні компанії скупили, по дешевці, землю і отримують дотації з ЄС, на відміну від Польщі, де земля в місцевих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 26 бер, 2018 11:40
1 Жодна людина не може собою представляти весь народ
2 Кожна людина є часткою народу
3 Савченко-відображає своєю поведінкою тих приблизно 50% населення, яке вважає що:
а - хтось зобовязаний для них щось робити,в той момент коли вони нікому нічого не зобовязані
б - є легкі і примітивні рішення, які дозволять швидко і без додаткових напружень і втрат отримати результат аналогічний тому, який отримано в Європейських країнах важкою працею практично всього населення на протязі сотень років
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 26 бер, 2018 12:22
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:04
Будивельник
1. Влада действительно имеет обязанности. И реально должностные лица за якобы качественное выполнение этих функц. обязанностей получают от населения реальные немалые преференции и деньги.
Пересичные выполнить за владу ее функции (принимать законы, указы кму, судить) не то что не могут, а не имеют права.
2. Украинский народ вполне працьовитий...
3. Рейтинг Савченко показывает, что к 50% населения она имеет весьма отдаленное отношение. Маргинал.
То, как и насколько выполняет свою долю обязанностей население, зависит, в первую очередь, от влади.
Начала влада после 90-х менять правила, население откликнулось, пошли изменения.
Начала влада после прастов менять правила, население тоже откликнулось, пошли изменения.
И даже упоротые пенсы-совки скушали и заборону комми, и снос памятников, и переименования. И т.д.
Я вот просто не пойму, что именно, по-Вашему мнению, не сможет скушать население из европейских блюд (реформ)?
Чему окажет такое критическое сопротивление?
Усилит власть борьбу с коррупцией, особенно с себя, с верхних эшелонов, так население только поддержит.
Повысит открытость-прозрачность, народ тоже за.
И т.д., и т.п.
*застеклит окна*, тоже не против.
Усилит контроль налогообложения, тоже разве что (население) поскрипит-поскрипит, но не критически, и будет платить.
Нормальное у нас население.
Критического сопротивления еврореформам оказывать не будет.
А вот проталкивать-реализовывать эти реформы --- прямая задача-функция вклады!!!
Но влада самоустраняется, саботрует сама, занимается имитацией. В основном.
Потому что реформы невыгодны ей самой. Она и так в шоколаде. Которого от реформ станет только меньше.
Поэтому и не започаткувала новий пидхид у влади. Она сама не започаткувала.
Потому указывают на ее львиную долю ответственности, а не пересичных.
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:12
Та маса людей, які приходять до мене влаштовуватись на роботу - працювати не хочуть.
Хочуть сидіти з телефоном і розповідати , що на заході за таке саме сидіння з телефоном платять тисячі доларів...
Ця маса людей не бачила долонь моєї племінниці яка працює в ландшафтному дизайні в Голландії
Ця маса людей готова мене засудити за низькі зарплати, при цьому навчаючись в проф-тех училищах а-ля кулінар чи будівельник - не може (не вміє) чистити бульбу чи класти цеглу....
Але при цьому хоче мати авто і дуже зла на розміри розмитнення...
Тому
Я знаходжусь на тій сходинці,яка змушена спілкуватись напряму з найбіднішими 10 млн населення ( це або молодь без досвіду праці, або люди передпенсійного/пенсійного віку ) і повірте левова частка цих людей вважає що в їх негараздах винні всі... від мене до Порошенка, в той час коли самі....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:27
Будивельнык
Вооот!))
Те, кто с мозолями..., они продают свой труд в иных местах. И не только за границей.
И это естественно.
Но они же тоже наши граждане ... работящие.
Рынок. Цена рабочей силы.
Так что нормальные пересичные.
Ненормальная)) влада, которая не имеет интереса-желания дать лад, привести к балансу.
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:33
Будивельник
Негры в Детройте тоже не работящие... но на всём обществе это не сказывается.
Они (эти *негры* всех видов и во всех штатов) не являются тормозом для американского общества.
Это естественное явление и пути решения данных проблем не на этих *неграх*, а на властях.
И они решают: от остекления окон и до разных программ.
Никто не ждёт пока они *созреют*.
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