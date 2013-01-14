Опять за рыбу гроши))
З.Ы. сдаётся, что всё-таки силового варианта не избежать...
Так тем более реформироваться необходимо быстрее.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:36
Опять за рыбу гроши))
З.Ы. сдаётся, что всё-таки силового варианта не избежать...
Так тем более реформироваться необходимо быстрее.
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:36
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
По моїм спостереженням найбільш радикально настроєні люди найчастіше якраз ті, що сидять на різного роду соц.виплатах, але їх розмір значно менший ніж в провідних економічному плані країнах світу. Розуміння, що внаслідок якихось заварух, ця ж категорія ризикує залишитися взагалі без засобів до існування нема зовсім.
Для зміни ситуації потрібен настрій на навчання, потім роботу як в Півд.Кореї. Плюс вибудова взаємодовіри, яка є економічною категорією, а Україна лідер рейтингів взаємної недовіри. Розуміння того, що якщо сусід працює в тіні, то він не дуже розумний, а злочинець, що грабує не абстрактно-ворожу державу, а кожного легально працюючого громадянина і ще багато подібного.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:44
В принципе, вполне так и есть.
Так во всём мире, Люди идут требовать увеличения зарплат, уменьшения цен, налогов не к соседу, а к власти. Для Вас это что - откровение.
И в том, что если люди и разучились работать, виноваты власти. По их вине работники различных профессий и квалификаций оказались на базарах-улице в 90-е.
не эти люди резали на лом "наследие" совка итдтп.
помните о "престижности" таких "профессий", как путана и рекетир?
не простые люди были катализаторами всех тех потрясений(не только 90-х) на нашей земле
Додано: Пон 26 бер, 2018 13:56
довольно интересно о донбассе, об обменах пленными, рубане и тд
с 19мин
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:24
Клас - Вам не здається , що прямо тут все видно про наших роботодавців ( напевно і про Вас теж ) . Чому племінниця не може аналогічно тут працювати ? Бо таких грошей не платять . Хто не платить - клієнти ? Клієнти ландшафтного дизайну якраз ті самі роботодаці - які не бажають платити європейських зарплат . Чи хочете сказати - у Вас працюють не на відряді ? Але розцінки не європейські і навіть не польські чому ? Ви на це дайте відповідь . І подивіться - де "проблемні" місця щодо низької продуктивності "в загальному" ...
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:30
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
І взагалі - що це за розмови на фінансовому форумі ? Про що ? Я багато разів запитував економістів - що буде , якщо штучно , одномоментно підняти всі ціни і оплати до рівня європейських ... Ніхто і нічого ... Добре - яким макаром Ісландія вилізла з кризи 2008 ? Що нам таке якесь не давало зробити в 2013-2014 ? Яка частка в нашій економіці доданої вартості у виробництві , с/г , транспорті ? Яка частка сфери обслуговування ? Яка - бюджетників ? Чи на це страшно дивитися ?
Додано: Пон 26 бер, 2018 14:48
а когда выступает порошенко можно ненароком подумать что он и есть народ украины...
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