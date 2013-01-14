Додано: Пон 26 бер, 2018 19:37

19yuriy91 написав: Sommer написав: 19yuriy91 написав: И в том, что если люди и разучились работать, виноваты власти. По их вине работники различных профессий и квалификаций оказались на базарах-улице в 90-е. И в том, что если люди и разучились работать, виноваты власти. По их вине работники различных профессий и квалификаций оказались на базарах-улице в 90-е. Еще один с инфантильным подходом "я ничего сам не могу, все должно сделать государство"? Еще один с инфантильным подходом "я ничего сам не могу, все должно сделать государство"? очередному члену клуба "сделай сам", "очумелые руки"

в обязанностях государства, т.е. власти - создать благоприятные условия для людей.

КОМФОРТНЫЕ.

но если кто жалеет о временах павки корчагина....

речь, для умничающих, но не понимающих о чём речь, идёт не о "я ничего сам не могу", а о,

как подсчитал budivelnik, если не ошибаюсь, 10млн. очередному члену клуба "сделай сам", "очумелые руки"в обязанностях государства, т.е. власти - создать благоприятные условия для людей.КОМФОРТНЫЕ.но если кто жалеет о временах павки корчагина....речь, для умничающих, но не понимающих о чём речь, идёт не о "я ничего сам не могу", а о,как подсчитал, если не ошибаюсь, 10млн.

Може все таки причини і наслідки розберемо?1 За 90-ті роки , тодішній студент Порошенко чи Яценюк , точно так само як за 2000-ні Гройсман - відповідальності точно не несуть2 Совок тому й розвалився що основна маса мала не американське(виживай бо все одно ніхто не допоможе) , а совкове(не висовуйся. бо більше не дадуть,а по голові отримати можна ...) виховання3 До агресії росії , совкові настрої тісно переплітались з імперськими російськими , а тому ні про який рух в Європу ні в НАТО в складі всієї України ( а не окремих частин) навіть не могло йтись.4 Агресія росії в першу чергу вдарила по совко-росіє-фільним регіонам, чим змусила частину цих регіонів змінити свою думку5 Економіка- штука інерційна, тому азіров з бандюковичем вже пиво в москві попивали , а курс все валився й валився....6 Сьогоднішнє ВВП в 115 млрд доларів за 2017 рік без Криму і ОРДЛО = 130 млрд ВВП за 2013 рік (пік досягнень азірова й бандюковича)То які претензії до тих , хто у воюючій державі ,з морем штучних обмежень (розрив економічних звязків навіть там де вони могли б ще працювати в угоду політичним вимогам(не торгувати з агресором) - зміг всього за 3 роки дістатись пікових значень?