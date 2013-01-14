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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3846384738483849
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:53

  freeze написав:Если этого не случится, то похоже мечта Юлии Владимировны о первом украинском президенте-женщине сбудется с высокой степенью вероятности.


После чего грянут очередные Харьковские сговоры, на которых путлеру отдадут Крым в обмен на очередные "скидки" на газ и обязательство признать Лугандонию в ООН.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 17:58

  detroytred написав:Будивельник
Негры в Детройте тоже не работящие... но на всём обществе это не сказывается.
Они (эти *негры* всех видов и во всех штатов) не являются тормозом для американского общества.
Это естественное явление и пути решения данных проблем не на этих *неграх*, а на властях.
И они решают: от остекления окон и до разных программ.
Никто не ждёт пока они *созреют*.
В США 300 років виховували розуміння залежності власного благополуччя від власної роботи...
Вони навіть зброю практично кожному роздали , щоб ніхто не зміг плакатись про слабку(погану) чи ще якусь там владу яка щось та й не створила...
Таким чином не працюючі негри живуть в 10 разів гірше від працюючи і не нявкають + кількість не нявкаючих мізерна в порівнянні з кількістю активно працюючих
У нас не працюючий і отримуючий субсидію в розмірі 1500 грн - реве що йому не додають..., бо в совку він також не працював.але жив так само як і працюючий. а тепер працюючий отримує в рази більше від нявкаючого...
Хто в цьому винуватий?
Працюючих 5 млн чи нявкаючих 15? Чи 1 Порошенко+1000 топ-чиновників?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 18:01

  19yuriy91 написав:И в том, что если люди и разучились работать, виноваты власти. По их вине работники различных профессий и квалификаций оказались на базарах-улице в 90-е.


Еще один с инфантильным подходом "я ничего сам не могу, все должно сделать государство"?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:17

  Sommer написав:
  19yuriy91 написав:И в том, что если люди и разучились работать, виноваты власти. По их вине работники различных профессий и квалификаций оказались на базарах-улице в 90-е.


Еще один с инфантильным подходом "я ничего сам не могу, все должно сделать государство"?

очередному члену клуба "сделай сам" и "очумелые ручки"
в обязанностях государства, т.е. власти - создать благоприятные условия для людей.
КОМФОРТНЫЕ.
но если кто жалеет о временах павки корчагина....
речь, для умничающих, но не понимающих о чём , идёт не о "я ничего сам не могу", а о,
как подсчитал budivelnik, если не ошибаюсь, 10млн.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:37

  19yuriy91 написав:
  Sommer написав:
  19yuriy91 написав:И в том, что если люди и разучились работать, виноваты власти. По их вине работники различных профессий и квалификаций оказались на базарах-улице в 90-е.
Еще один с инфантильным подходом "я ничего сам не могу, все должно сделать государство"?
очередному члену клуба "сделай сам", "очумелые руки"
в обязанностях государства, т.е. власти - создать благоприятные условия для людей.
КОМФОРТНЫЕ.
но если кто жалеет о временах павки корчагина....
речь, для умничающих, но не понимающих о чём речь, идёт не о "я ничего сам не могу", а о,
как подсчитал budivelnik, если не ошибаюсь, 10млн.
Може все таки причини і наслідки розберемо?
1 За 90-ті роки , тодішній студент Порошенко чи Яценюк , точно так само як за 2000-ні Гройсман - відповідальності точно не несуть
2 Совок тому й розвалився що основна маса мала не американське(виживай бо все одно ніхто не допоможе) , а совкове(не висовуйся. бо більше не дадуть,а по голові отримати можна ...) виховання
3 До агресії росії , совкові настрої тісно переплітались з імперськими російськими , а тому ні про який рух в Європу ні в НАТО в складі всієї України ( а не окремих частин) навіть не могло йтись.
4 Агресія росії в першу чергу вдарила по совко-росіє-фільним регіонам, чим змусила частину цих регіонів змінити свою думку
5 Економіка- штука інерційна, тому азіров з бандюковичем вже пиво в москві попивали , а курс все валився й валився....
6 Сьогоднішнє ВВП в 115 млрд доларів за 2017 рік без Криму і ОРДЛО = 130 млрд ВВП за 2013 рік (пік досягнень азірова й бандюковича)

То які претензії до тих , хто у воюючій державі ,з морем штучних обмежень (розрив економічних звязків навіть там де вони могли б ще працювати в угоду політичним вимогам(не торгувати з агресором) - зміг всього за 3 роки дістатись пікових значень?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:41

Sommer
Будивельник
Если бы дело было в проблеме для индивидуума, то МВФ, Меркели, Обамы и т.д, ничего бы не рекомендовали украинским властям, кроме раздачи каждому гражданину книжечки Аля добейся успеха сам - 1001 способ)))

Между проблемой индивидуума и проблемой общества колоссальная принципиальная разница.

Судя по советам Запада, да и просто мнениям грамотных экономистов, политиков и пр, у нас проблема именно на уровне общества - власти, а не працьовитого пересичного украинца.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:46

  19yuriy91 написав:
  Sommer написав:
  19yuriy91 написав:И в том, что если люди и разучились работать, виноваты власти. По их вине работники различных профессий и квалификаций оказались на базарах-улице в 90-е.


Еще один с инфантильным подходом "я ничего сам не могу, все должно сделать государство"?

очередному члену клуба "сделай сам" и "очумелые ручки"
в обязанностях государства, т.е. власти - создать благоприятные условия для людей.
КОМФОРТНЫЕ.

Очередной член клуба "дайте мне место, куда я буду приходить с 9 до 18. Гонять чаи весь рабочий день. Обедать полтора часа и получать зарплату. Что-то делать ? Нее, не слышали. Платите мне денег по факту моего прихода на работу"
Те, кто разучились работать в 90-е и не умели работать, потому что невозможно разучится тому, чего сразу не умеешь.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:52

  budivelnik написав:
  19yuriy91 написав:очередному члену клуба "сделай сам", "очумелые руки"
в обязанностях государства, т.е. власти - создать благоприятные условия для людей.
КОМФОРТНЫЕ.
но если кто жалеет о временах павки корчагина....
речь, для умничающих, но не понимающих о чём речь, идёт не о "я ничего сам не могу", а о,
как подсчитал budivelnik, если не ошибаюсь, 10млн.
Може все таки причини і наслідки розберемо?
1 За 90-ті роки , тодішній студент Порошенко чи Яценюк , точно так само як за 2000-ні Гройсман - відповідальності точно не несуть
2 Совок тому й розвалився що основна маса мала не американське(виживай бо все одно ніхто не допоможе) , а совкове(не висовуйся. бо більше не дадуть,а по голові отримати можна ...) виховання
3 До агресії росії , совкові настрої тісно переплітались з імперськими російськими , а тому ні про який рух в Європу ні в НАТО в складі всієї України ( а не окремих частин) навіть не могло йтись.
4 Агресія росії в першу чергу вдарила по совко-росіє-фільним регіонам, чим змусила частину цих регіонів змінити свою думку
5 Економіка- штука інерційна, тому азіров з бандюковичем вже пиво в москві попивали , а курс все валився й валився....
6 Сьогоднішнє ВВП в 115 млрд доларів за 2017 рік без Криму і ОРДЛО = 130 млрд ВВП за 2013 рік (пік досягнень азірова й бандюковича)

То які претензії до тих , хто у воюючій державі ,з морем штучних обмежень (розрив економічних звязків навіть там де вони могли б ще працювати в угоду політичним вимогам(не торгувати з агресором) - зміг всього за 3 роки дістатись пікових значень?


а где это Вы у меня прочли фамилии Порошенко, Яценюк , Гройсман ?
или между строк? :D
очень глупо было бы их обвинять во всём, что мы имеем, лично я этим и не думаю заниматься.
мы ж перед этим обсуждали ТЕМПЫ, именно ТЕМПЫ.
т.е. для из положения, в котором оказалась Украина, в мир, скажем, более цивилизованный, нынешних темпов недостаточно.
особенно учитывая, что "цивилизованный мир" не стоит на месте, а динамично развивается.
и никакими кружками "сделай сам" этого не добиться (темпов)
ключевая роль здесь у государства(власти)
19yuriy91
 
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