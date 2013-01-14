Додано: Пон 26 бер, 2018 19:59

detroytred написав: Sommer

Будивельник

Если бы дело было в проблеме для индивидуума, то МВФ, Меркели, Обамы и т.д, ничего бы не рекомендовали украинским властям, кроме раздачи каждому гражданину книжечки Аля добейся успеха сам - 1001 способ)))

Между проблемой индивидуума и проблемой общества колоссальная принципиальная разница.

Судя по советам Запада, да и просто мнениям грамотных экономистов, политиков и пр, у нас проблема именно на уровне общества - власти, а не працьовитого пересичного украинца. SommerБудивельникЕсли бы дело было в проблеме для индивидуума, то МВФ, Меркели, Обамы и т.д, ничего бы не рекомендовали украинским властям, кроме раздачи каждому гражданину книжечки Аля добейся успеха сам - 1001 способ)))Между проблемой индивидуума и проблемой общества колоссальная принципиальная разница.Судя по советам Запада, да и просто мнениям грамотных экономистов, политиков и пр, у нас проблема именно на уровне общества - власти, а не працьовитого пересичного украинца.

Ще раз для любителів крайностей1 МВФ,Меркель,Обама і так далі роблять на своєму рівні те що мають робити. а саме працюють з нашою владою підказуючи/змушуючи/допомагаючи там де вважають за потрібне.2 Так як наша влада це наша а не німців, американців чи марсіан - то будучи всередині подій, вона робить те що може/повинна/хоче/змушують - але з урахуванням нашої специфіки.Ми не росіяни . які навіть в прірву підуть ради величі чи лідера... Ми підемо тільки туди , куди самі захочемо.Так нам треба попереду вішати морквинку. а ззаду шмагати батогом ... але віртуально і не боляче, бо можемо й огризнутись.Тому наш рух вперед є не найшвидшим і не найповільнішим-він просто відповідає швидкості зміни настроїв/вподобань нашого суспільства.3 В мене запитання до тих хто так розпинається про працьовитість і Богомобраність наших людей...Якщо Ви розумні, і навколо тисячі працьовитих - що Вам заважає створити свій маленький світ успіху?Якщо є ідеї і не має грошей - світіть їх тут, разом переможемо..Тільки одне прохання- не починайте з мільйона-мільярда.... Почніть для початку з 1000 доларів на оренду і колектива в 5 осіб - Ви ж сила і швидко переплюнете якогось середньостатичного німця..При чому у нас куди не плюнь ,всюди хтось винуватий.бо погано робить свою роботу(продавці хами ,таксисти/маршрутчики на колимагах ,будівельники криворукі,двірники алканавти і так далі..)То може перестанете розповідати що повинен робити Президент і зробите щось на рівні хоча б майстра участку в Жеку чи сантехніка в селі. чи пару нових маршруток запустите з соціальними цінами на проїзд - ви ж розумні і знаєте як ?Можете твердопаливні котли чи сонячні батареї встановлювати- борячись з високими тарифами і дулю з маком а не надприбутки Ахметову ( ви ж в нього частинку надприбутків то заберете, а розповідати про відключитись не можна - не треба фантазувати , відключити будинок від електрики чи газу чи опалення - це раз/два...)То як спробуєте, чи й далі диванними стратегами працювати будете?