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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3848384938503851>
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 19:59

  detroytred написав:Sommer
Будивельник
Если бы дело было в проблеме для индивидуума, то МВФ, Меркели, Обамы и т.д, ничего бы не рекомендовали украинским властям, кроме раздачи каждому гражданину книжечки Аля добейся успеха сам - 1001 способ)))
Между проблемой индивидуума и проблемой общества колоссальная принципиальная разница.
Судя по советам Запада, да и просто мнениям грамотных экономистов, политиков и пр, у нас проблема именно на уровне общества - власти, а не працьовитого пересичного украинца.
Ще раз для любителів крайностей
1 МВФ,Меркель,Обама і так далі роблять на своєму рівні те що мають робити. а саме працюють з нашою владою підказуючи/змушуючи/допомагаючи там де вважають за потрібне.
2 Так як наша влада це наша а не німців, американців чи марсіан - то будучи всередині подій, вона робить те що може/повинна/хоче/змушують - але з урахуванням нашої специфіки.
Ми не росіяни . які навіть в прірву підуть ради величі чи лідера... Ми підемо тільки туди , куди самі захочемо.
Так нам треба попереду вішати морквинку. а ззаду шмагати батогом ... але віртуально і не боляче, бо можемо й огризнутись.

Тому наш рух вперед є не найшвидшим і не найповільнішим-він просто відповідає швидкості зміни настроїв/вподобань нашого суспільства.
3 В мене запитання до тих хто так розпинається про працьовитість і Богомобраність наших людей...
Якщо Ви розумні, і навколо тисячі працьовитих - що Вам заважає створити свій маленький світ успіху?
Якщо є ідеї і не має грошей - світіть їх тут, разом переможемо..
Тільки одне прохання- не починайте з мільйона-мільярда.... Почніть для початку з 1000 доларів на оренду і колектива в 5 осіб - Ви ж сила і швидко переплюнете якогось середньостатичного німця..
При чому у нас куди не плюнь ,всюди хтось винуватий.бо погано робить свою роботу(продавці хами ,таксисти/маршрутчики на колимагах ,будівельники криворукі,двірники алканавти і так далі..)
То може перестанете розповідати що повинен робити Президент і зробите щось на рівні хоча б майстра участку в Жеку чи сантехніка в селі. чи пару нових маршруток запустите з соціальними цінами на проїзд - ви ж розумні і знаєте як ?
Можете твердопаливні котли чи сонячні батареї встановлювати- борячись з високими тарифами і дулю з маком а не надприбутки Ахметову ( ви ж в нього частинку надприбутків то заберете, а розповідати про відключитись не можна - не треба фантазувати , відключити будинок від електрики чи газу чи опалення - це раз/два...)

То як спробуєте, чи й далі диванними стратегами працювати будете?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:02

Ой+
Жаль Мортимера не видно давно.
Он бы Вам обосновал, что дело вовсе не в социализме (который, как сифилис))), а гораздо глубже и катастрофичнее.
В исчерпании ресурсов роста.
И трудностям по переходу к новым.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:03

  detroytred написав:https://focus.ua/country/394190/

Это было вчера.
А сегодня в Гриценко смеётся с переобувания.

Ну возьми скажи, как есть...
Нет, как обычно.

Спросили у Геращенко сколько дипломатов всего в рфии наших? Ответ -- знаю, но не скажу, пусть МИД отвечает)))
От кого скрывать-то?
От рфии (типа она не знает сколько дипломатов или от своих граждан, задающих вопрос).

Потом почему такой уровень доверия к власти..

а можно ли доверять полулегитимной власти?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:06

  19yuriy91 написав:
  budivelnik написав:
  19yuriy91 написав:очередному члену клуба "сделай сам", "очумелые руки"
в обязанностях государства, т.е. власти - создать благоприятные условия для людей.
КОМФОРТНЫЕ.
но если кто жалеет о временах павки корчагина....
речь, для умничающих, но не понимающих о чём речь, идёт не о "я ничего сам не могу", а о,
как подсчитал budivelnik, если не ошибаюсь, 10млн.
Може все таки причини і наслідки розберемо?
1 За 90-ті роки , тодішній студент Порошенко чи Яценюк , точно так само як за 2000-ні Гройсман - відповідальності точно не несуть
2 Совок тому й розвалився що основна маса мала не американське(виживай бо все одно ніхто не допоможе) , а совкове(не висовуйся. бо більше не дадуть,а по голові отримати можна ...) виховання
3 До агресії росії , совкові настрої тісно переплітались з імперськими російськими , а тому ні про який рух в Європу ні в НАТО в складі всієї України ( а не окремих частин) навіть не могло йтись.
4 Агресія росії в першу чергу вдарила по совко-росіє-фільним регіонам, чим змусила частину цих регіонів змінити свою думку
5 Економіка- штука інерційна, тому азіров з бандюковичем вже пиво в москві попивали , а курс все валився й валився....
6 Сьогоднішнє ВВП в 115 млрд доларів за 2017 рік без Криму і ОРДЛО = 130 млрд ВВП за 2013 рік (пік досягнень азірова й бандюковича)

То які претензії до тих , хто у воюючій державі ,з морем штучних обмежень (розрив економічних звязків навіть там де вони могли б ще працювати в угоду політичним вимогам(не торгувати з агресором) - зміг всього за 3 роки дістатись пікових значень?
а где это Вы у меня прочли фамилии Порошенко, Яценюк , Гройсман ?
или между строк? :D
очень глупо было бы их обвинять во всём, что мы имеем, лично я этим и не думаю заниматься.
мы ж перед этим обсуждали ТЕМПЫ, именно ТЕМПЫ.
т.е. для из положения, в котором оказалась Украина, в мир, скажем, более цивилизованный, нынешних темпов недостаточно.
особенно учитывая, что "цивилизованный мир" не стоит на месте, а динамично развивается.
и никакими кружками "сделай сам" этого не добиться (темпов)
ключевая роль здесь у государства(власти)
1 Я кажу що Держава (влада) створює умови для перетворень -Ви кажете повільно
2 Я кажу що високі тарифи ,безвіз - це рух вперед
Ви кажете - що в сторону
3 Я кажу що піднімаючи мінімалку в 2 рази , а потім ще на 15% - це максимально що меже переварити економіка - Вам це не подобається. Ви хочете шлях який інші йшли сотні років , пройти за 5?
4 Прізвища я назвав для того , щоб відсікти напрямок паралельно (Кравчука-Кучми ) чи напрямок в росію(януковича,азарова) від напрямку в Європу Ющенка/Порошенка/Яценюка...
5 І не вина останніх , що мільйони наших мешканців хочуть
а - робити як в совку
б - жити як в Європі.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:09

  19yuriy91 написав:
  Sommer написав:
  19yuriy91 написав:И в том, что если люди и разучились работать, виноваты власти. По их вине работники различных профессий и квалификаций оказались на базарах-улице в 90-е.


Еще один с инфантильным подходом "я ничего сам не могу, все должно сделать государство"?

очередному члену клуба "сделай сам" и "очумелые ручки"
в обязанностях государства, т.е. власти - создать благоприятные условия для людей.
КОМФОРТНЫЕ.


А обязанность пересичного - сидеть и ждать у речки? Или все-таки ж*** поднять и пытаться действовать?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:09

  budivelnik написав:Я кажу що високі тарифи ,безвіз - це рух вперед

повышение тарифов без одновременной корректировки заработных плат и социального обеспечения привело к обнищанию народа - в какой ещё стране мира снижение жизненного уровня выдают за движение вперёд?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:18

  Тракторист написав:
  budivelnik написав:Я кажу що високі тарифи ,безвіз - це рух вперед
повышение тарифов без одновременной корректировки заработных плат и социального обеспечения привело к обнищанию народа - в какой ещё стране мира снижение жизненного уровня выдают за движение вперёд?...
Брехня...при чому відверта
1 Державна компанія Нафтогаз отримала +120 млрд грн в рік(20 млрд м3 х 6,69-,75 грн/м3) з яких 50 млрд пішли малоймущим(субсидії)
2 Витрати від підняття цін на газ( і автоматично за ними на всі інші енергоресурси) скомпенсовані зниженям податкового навантаження на Фонд ОплатиПраці на 20% ( з 42 до 22%) тобто
12 млн працюючих х 7 000(середня зарплата) х 12 місяців х 20%=200 млрд грн.
3 Пенсіонери практично всі поголовно взагалі не платять комуналку

Таким чином
Піднявши вартість газу на 120 млрд грн - держава повернула 250 млрд грн(50+200), тобто можна стверджувати що відібрала в олігархів і віддала людям які живуть на пенсію/зарплату 130 млрд грн(250-120) щорічно.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:20

Будивельник
Так у меня всё гууд.
В балансе -- усилия-цена-результат.
Проблема у общества.

Напрягаться для других?
З яркого дива-то?
Пересичный напрягается лишь для себя. И через своё благополучие улучшает благополучие общества.

Мне за это никаких преференций, никакой оплаты, нет у меня таких функц. обязанностей.
Это прямые задачи ВЛАСТИ.
За это они гроши и т.п. от граждан получают.

За окошком-то не совок...
Индивидуализм. Рынок.

Проще: перевод стрелок с власти на пересичного неуместен. Вообще. У каждого свои функции-задачи.

З.Ы. конечно я не жлоб... и кое-что делаю, но толку-то? Системные проблемы индивидуальными потугами не решаются.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:25

  Тракторист написав:а можно ли доверять полулегитимной власти?...

Если вы не голосовали за Порошенко - это не значит, что Порошенко не представитель Украины.
Я не голосовал за Януковича - это тоже не значит, что Янукович не был представителем Украины с 2010 по 2014. Ну до тех пор, пока не решил, что климат Ростова ему больше подходит :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:29

  19yuriy91 написав:вы б для начала читать и понимать прочитанное научились, что ли....

А, ну да, другого я и не ожидал.
От вас стиль "сам дурак" и оправдание собственного нежелания что-то делать.
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