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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3848384938503851
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:51

Тракторист
Легитимная.
Легитимнее, чем когда-нибудь было. Президент в один тур. Рада, как обычно, с спостеригачами и т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:59

  Тракторист написав:
  detroytred написав:Потом почему такой уровень доверия к власти..

а можно ли доверять полулегитимной власти?...


А обоснуешь, почему она полулегитимная?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 20:59

Так пересичные поднимали и поднимают дупы...
И на фазендах вкалывали, и сейчас вкалывают - почти одни персы сейчас.
В дельта-банки вкладываются, в Приваты.
Сейчас носятся, где дешевле купить..

Кто покрепче на заработки.
Кто половчее на лес и бурштын и т.д.

Все крутятся ... так, какие им условия сотворила влада.

Общий результат в рейтингах))
Поэтому все *советуют* именно власти. Делать условия по-лучше.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:09

  budivelnik написав:
  Тракторист написав:
  budivelnik написав:Я кажу що високі тарифи ,безвіз - це рух вперед
повышение тарифов без одновременной корректировки заработных плат и социального обеспечения привело к обнищанию народа - в какой ещё стране мира снижение жизненного уровня выдают за движение вперёд?...
Брехня...при чому відверта
1 Державна компанія Нафтогаз отримала +120 млрд грн в рік(20 млрд м3 х 6,69-,75 грн/м3) з яких 50 млрд пішли малоймущим(субсидії)
2 Витрати від підняття цін на газ( і автоматично за ними на всі інші енергоресурси) скомпенсовані зниженям податкового навантаження на Фонд ОплатиПраці на 20% ( з 42 до 22%) тобто
12 млн працюючих х 7 000(середня зарплата) х 12 місяців х 20%=200 млрд грн.
3 Пенсіонери практично всі поголовно взагалі не платять комуналку

Таким чином
Піднявши вартість газу на 120 млрд грн - держава повернула 250 млрд грн(50+200), тобто можна стверджувати що відібрала в олігархів і віддала людям які живуть на пенсію/зарплату 130 млрд грн(250-120) щорічно.

вы хоть сами в это верите?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:11

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Тракторист написав:а можно ли доверять полулегитимной власти?
А можно ли доверять полу-полулегитимной российской власти после вооруженных госпереворотов в 1993-м и в 1917-м?
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:12

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:вы б для начала читать и понимать прочитанное научились, что ли....

А, ну да, другого я и не ожидал.
От вас стиль "сам дурак" и оправдание собственного нежелания что-то делать.

шото я не припомню, шоб у вас деньги просил взаймы

оправдание собственного нежелания что-то делать


мы разве знакомы лично и я жаловался на какие-то свои проблемы?

а понял!
вы экстрасенс-неудачник, делающий(высасывающий из пальца) ложные выводы
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в Пон 26 бер, 2018 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:16

  detroytred написав:Тракторист
Легитимная.
Легитимнее, чем когда-нибудь было. Президент в один тур. Рада, как обычно, с спостеригачами и т.д.

1. в неконституционный способ устранён действующий президент и назначены новые выборы
2. в момент подписания протокола о избрании президента ЦВК утратила свои полномочия
3. выборы в парламент проводились при нелегитимной ЦВК
4. возможности участия в выборах не имело примерно 20% населения Украины. кстати по этой причине никто и не будет что-нибудь делать для нормализации ситуации до следующих выборов...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:18

  vladvlas написав:
  Тракторист написав:а можно ли доверять полулегитимной власти?
А можно ли доверять полу-полулегитимной российской власти после вооруженных госпереворотов в 1993-м и в 1917-м?

легитимность российской власти - это проблема граждан россии, а меня как гражданина украины больше волнуют проблемы соблюдения закона в моей стране...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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