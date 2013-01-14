|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:51
Тракторист
Легитимная.
Легитимнее, чем когда-нибудь было. Президент в один тур. Рада, как обычно, с спостеригачами и т.д.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 19960
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1157 раз.
- Подякували: 2687 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:59
Тракторист написав: detroytred написав:
Потом почему такой уровень доверия к власти
..
а можно ли доверять полулегитимной власти?...
А обоснуешь, почему она полулегитимная?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 1749
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 255 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:59
Так пересичные поднимали и поднимают дупы...
И на фазендах вкалывали, и сейчас вкалывают - почти одни персы сейчас.
В дельта-банки вкладываются, в Приваты.
Сейчас носятся, где дешевле купить..
Кто покрепче на заработки.
Кто половчее на лес и бурштын и т.д.
Все крутятся ... так, какие им условия сотворила влада.
Общий результат в рейтингах))
Поэтому все *советуют* именно власти. Делать условия по-лучше.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 19960
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1157 раз.
- Подякували: 2687 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:09
budivelnik написав: Тракторист написав: budivelnik написав:
Я кажу що високі тарифи ,безвіз - це рух вперед
повышение тарифов без одновременной корректировки заработных плат и социального обеспечения привело к обнищанию народа - в какой ещё стране мира снижение жизненного уровня выдают за движение вперёд?...
Брехня...при чому відверта
1 Державна компанія Нафтогаз отримала +120 млрд грн в рік(20 млрд м3 х 6,69-,75 грн/м3) з яких 50 млрд пішли малоймущим(субсидії)
2 Витрати від підняття цін на газ( і автоматично за ними на всі інші енергоресурси) скомпенсовані зниженям податкового навантаження на Фонд ОплатиПраці на 20% ( з 42 до 22%) тобто
12 млн працюючих х 7 000(середня зарплата) х 12 місяців х 20%=200 млрд грн.
3 Пенсіонери практично всі поголовно взагалі не платять комуналку
Таким чином
Піднявши вартість газу на 120 млрд грн - держава повернула 250 млрд грн(50+200), тобто можна стверджувати що відібрала в олігархів і віддала людям які живуть на пенсію/зарплату 130 млрд грн(250-120) щорічно.
вы хоть сами в это верите?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 3317
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:11
Тракторист написав:
а можно ли доверять полулегитимной власти?
А можно ли доверять полу-полулегитимной российской власти после вооруженных госпереворотов в 1993-м и в 1917-м?
-
vladvlas
-
-
- Повідомлень: 405
- З нами з: 22.12.08
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:12
pesikot написав: 19yuriy91 написав:
вы б для начала читать и понимать прочитанное научились, что ли....
А, ну да, другого я и не ожидал.
От вас стиль "сам дурак" и оправдание собственного нежелания что-то делать.
шото я не припомню, шоб у вас деньги просил взаймы
оправдание собственного нежелания что-то делать
мы разве знакомы лично и я жаловался на какие-то свои проблемы?
а понял!
вы экстрасенс-неудачник, делающий(высасывающий из пальца) ложные выводы
Востаннє редагувалось 19yuriy91
в Пон 26 бер, 2018 21:16, всього редагувалось 1 раз.
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 1206
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:16
detroytred написав:
Тракторист
Легитимная.
Легитимнее, чем когда-нибудь было. Президент в один тур. Рада, как обычно, с спостеригачами и т.д.
1. в неконституционный способ устранён действующий президент и назначены новые выборы
2. в момент подписания протокола о избрании президента ЦВК утратила свои полномочия
3. выборы в парламент проводились при нелегитимной ЦВК
4. возможности участия в выборах не имело примерно 20% населения Украины. кстати по этой причине никто и не будет что-нибудь делать для нормализации ситуации до следующих выборов...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 3317
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 бер, 2018 21:18
vladvlas написав: Тракторист написав:
а можно ли доверять полулегитимной власти?
А можно ли доверять полу-полулегитимной российской власти после вооруженных госпереворотов в 1993-м и в 1917-м?
легитимность российской власти - это проблема граждан россии, а меня как гражданина украины больше волнуют проблемы соблюдения закона в моей стране...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 3317
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|13286
|
|
|183
|78698
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|4727
|
реклама
|