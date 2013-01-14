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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 26 бер, 2018 20:51
Тракторист
Легитимная.
Легитимнее, чем когда-нибудь было. Президент в один тур. Рада, как обычно, с спостеригачами и т.д.
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detroytred
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Додано: Пон 26 бер, 2018 20:59
Тракторист написав: detroytred написав:
Потом почему такой уровень доверия к власти
..
а можно ли доверять полулегитимной власти?...
А обоснуешь, почему она полулегитимная?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Додано: Пон 26 бер, 2018 20:59
Так пересичные поднимали и поднимают дупы...
И на фазендах вкалывали, и сейчас вкалывают - почти одни персы сейчас.
В дельта-банки вкладываются, в Приваты.
Сейчас носятся, где дешевле купить..
Кто покрепче на заработки.
Кто половчее на лес и бурштын и т.д.
Все крутятся ... так, какие им условия сотворила влада.
Общий результат в рейтингах))
Поэтому все *советуют* именно власти. Делать условия по-лучше.
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detroytred
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Додано: Пон 26 бер, 2018 21:09
budivelnik написав: Тракторист написав: budivelnik написав:
Я кажу що високі тарифи ,безвіз - це рух вперед
повышение тарифов без одновременной корректировки заработных плат и социального обеспечения привело к обнищанию народа - в какой ещё стране мира снижение жизненного уровня выдают за движение вперёд?...
Брехня...при чому відверта
1 Державна компанія Нафтогаз отримала +120 млрд грн в рік(20 млрд м3 х 6,69-,75 грн/м3) з яких 50 млрд пішли малоймущим(субсидії)
2 Витрати від підняття цін на газ( і автоматично за ними на всі інші енергоресурси) скомпенсовані зниженям податкового навантаження на Фонд ОплатиПраці на 20% ( з 42 до 22%) тобто
12 млн працюючих х 7 000(середня зарплата) х 12 місяців х 20%=200 млрд грн.
3 Пенсіонери практично всі поголовно взагалі не платять комуналку
Таким чином
Піднявши вартість газу на 120 млрд грн - держава повернула 250 млрд грн(50+200), тобто можна стверджувати що відібрала в олігархів і віддала людям які живуть на пенсію/зарплату 130 млрд грн(250-120) щорічно.
вы хоть сами в это верите?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Додано: Пон 26 бер, 2018 21:11
Тракторист написав:
а можно ли доверять полулегитимной власти?
А можно ли доверять полу-полулегитимной российской власти после вооруженных госпереворотов в 1993-м и в 1917-м?
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Додано: Пон 26 бер, 2018 21:12
pesikot написав: 19yuriy91 написав:
вы б для начала читать и понимать прочитанное научились, что ли....
А, ну да, другого я и не ожидал.
От вас стиль "сам дурак" и оправдание собственного нежелания что-то делать.
шото я не припомню, шоб у вас деньги просил взаймы
оправдание собственного нежелания что-то делать
мы разве знакомы лично и я жаловался на какие-то свои проблемы?
а понял!
вы экстрасенс-неудачник, делающий(высасывающий из пальца) ложные выводы
Востаннє редагувалось 19yuriy91
в Пон 26 бер, 2018 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 21:16
detroytred написав:
Тракторист
Легитимная.
Легитимнее, чем когда-нибудь было. Президент в один тур. Рада, как обычно, с спостеригачами и т.д.
1. в неконституционный способ устранён действующий президент и назначены новые выборы
2. в момент подписания протокола о избрании президента ЦВК утратила свои полномочия
3. выборы в парламент проводились при нелегитимной ЦВК
4. возможности участия в выборах не имело примерно 20% населения Украины. кстати по этой причине никто и не будет что-нибудь делать для нормализации ситуации до следующих выборов...
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Додано: Пон 26 бер, 2018 21:18
vladvlas написав: Тракторист написав:
а можно ли доверять полулегитимной власти?
А можно ли доверять полу-полулегитимной российской власти после вооруженных госпереворотов в 1993-м и в 1917-м?
легитимность российской власти - это проблема граждан россии, а меня как гражданина украины больше волнуют проблемы соблюдения закона в моей стране...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Додано: Пон 26 бер, 2018 21:44
Тракторист написав: detroytred написав:
Тракторист
Легитимная.
Легитимнее, чем когда-нибудь было. Президент в один тур. Рада, как обычно, с спостеригачами и т.д.
1. в неконституционный способ устранён действующий президент и назначены новые выборы
2. в момент подписания протокола о избрании президента ЦВК утратила свои полномочия
3. выборы в парламент проводились при нелегитимной ЦВК
4. возможности участия в выборах не имело примерно 20% населения Украины. кстати по этой причине никто и не будет что-нибудь делать для нормализации ситуации до следующих выборов...
Слушайте, ребятки, вы искренне в это верите? Или, все-таки, по долгу службы?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Додано: Пон 26 бер, 2018 21:50
Тракторист написав: detroytred написав:
Тракторист
Легитимная.
Легитимнее, чем когда-нибудь было. Президент в один тур. Рада, как обычно, с спостеригачами и т.д.
1. в неконституционный способ устранён действующий президент и назначены новые выборы
2. в момент подписания протокола о избрании президента ЦВК утратила свои полномочия
3. выборы в парламент проводились при нелегитимной ЦВК
4. возможности участия в выборах не имело примерно 20% населения Украины. кстати по этой причине никто и не будет что-нибудь делать для нормализации ситуации до следующих выборов...
1. Президента не устраняли. Он самоустранился.
2. ЦВК теряет полномочия только после решения ВР о увольнении членов комиссии. Окончание срока полномочий является основанием для увольнения решением ВР, но не лишает само по себе членов ЦВК полномочий.
3. Исходя из п.2 это ложь
4. Следствие особой ситуации, сложившейся в результате оккупации территорий и боевых действий, действительно создала затруднения для голосования для части граждан (корректность оценки в 20% тоже под вопросом). При этом:
- в законодательстве нет явного указания невозможности проведения выборов в такой ситуации
- значительный перевес выбранного кандидата уже в первом туре подтверждает то, что невозможность участия части избирателей в выборах не внесла существенных корректив, даже если бы этой проблемы не было результат бы был прежним
Итого все ваши заявления о якобы "полулегитимности" не имеют оснований
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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