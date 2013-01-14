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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3850385138523853>
Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 21:54

  Sommer написав:Слушайте, ребятки, вы искренне в это верите? Или, все-таки, по долгу службы?


Может ли нелегитимная ЦВК проводить легитимные выборы? Полномочия практически всех членов ЦВК давно истекли по законодательству. Я вот не юрист, но у меня есть какое-то сомнение в легитимности происходящего.
ЦВК еще и во главе с Охендовским, давно просроченным в должности и находящимся под следствием как активный пользователь черной кассы Партии регионов?
Пардон, посмотрел, оказывается дело по Охендовскому уже закрыли, потому что не нашли взаимосвязи между тем, что он брал деньги у рыгов и выполнением им служебных обязанностей.

Вот Фейслесс тут разъяснил, что в принципе ЦВК должна работать по законодательству пока официально не уволят, несмотря на то, что срок полномочий их по законодательству истек.
А если они бедолаги все умрут, но официально их не захотят увольнять, так усопшие и будут проводить выборы?
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:05

  Faceless написав:Президента не устраняли. Он самоустранился.

1. можеть подскажите какой пунк конституции предусматривает перевыборы по причине самоустронения?
2. кто и в какой способ определил что президент самоустранился?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:16

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Тракторист написав:
  Faceless написав:Президента не устраняли. Он самоустранился.

1. можеть подскажите какой пунк конституции предусматривает перевыборы по причине самоустронения?
2. кто и в какой способ определил что президент самоустранился?...

А что, нужна особая экспертиза того, что местонахождение президента неизвестно, на связь он не выходит, обязанности не выполняет? Его не арестовали, не захватили, складывать полномочия не принуждали - он исчез в неизвестном направлении самостоятельно и по собственной воле. Это к тому, как определить, "самоустранился ли".
Если по вашему отсутствие описания действий для такой ситуации в Конституции лишает страну возможности избрать себе президента и правительство - вы можете обратиться в Конституционный суд, и только его решение может объявить неконституционным такие перевыборы либо наоборот. До того - есть лишь ваши предположения и не более
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:24

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Faceless написав:А что, нужна особая экспертиза того, что местонахождение президента неизвестно, на связь он не выходит, обязанности не выполняет?

На каком основании Вы запрещаете Президенту отдыхать в рабочее время тайно на Мальдивах?
  Faceless написав:Если по вашему отсутствие описания действий для такой ситуации в Конституции лишает страну возможности избрать себе президента

А это призыв к свержению действующего конституционного строя.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:26

  Faceless написав:А что, нужна особая экспертиза того, что местонахождение президента неизвестно, на связь он не выходит, обязанности не выполняет?


А каков срок необходимый для признания самоустранения надежным маркером для назначения новых выборов - час, день, три дня, месяц ? Кто определяет этот срок? Говорят Боря Ельцин мог неделю квасить не выходя на связь, можно ли было его за это переизбрать?

Нет, я не против чтобы засранца Януковича расстрелять, но чтобы избежать анархии и махновщины неплохо бы чётче выписать сроки и критерии. А то, кто-то инкогнито вылетит отдохнуть на недельку, и упс.
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:40

  Faceless написав:
Тракторист написав:
  Faceless написав:Президента не устраняли. Он самоустранился.

1. можеть подскажите какой пунк конституции предусматривает перевыборы по причине самоустронения?
2. кто и в какой способ определил что президент самоустранился?...

А что, нужна особая экспертиза того, что местонахождение президента неизвестно, на связь он не выходит, обязанности не выполняет? Его не арестовали, не захватили, складывать полномочия не принуждали - он исчез в неизвестном направлении самостоятельно и по собственной воле. Это к тому, как определить, "самоустранился ли".
Если по вашему отсутствие описания действий для такой ситуации в Конституции лишает страну возможности избрать себе президента и правительство - вы можете обратиться в Конституционный суд, и только его решение может объявить неконституционным такие перевыборы либо наоборот. До того - есть лишь ваши предположения и не более

президент находился на территории Украины, о чём было известно многим - яценюк связывался по телефону с януковичем за несколько часов до незаконного голосования в раде; турчинов отдавал распоряжение вернуть вертолёт януковича после его вылета из харькова в донецк - это тоже было за несколько часов до голосования в раде; и т.д. каким законодательным актом предусмотрен отчёт президента о его местонахождении по нескольку раз в день?...

если по вашей логике каждый раз когда в течении дня неизвестно местонахождение президента нужно признавать его самоустранившимся и объявлять досрочные выборы, то почему это не было сделано в январе этого года, когда большинство парламента и населения украины не знало о местонахождении президента, который кстати покинул украину на неделю?...
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:42

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

layer80 написав:
  Faceless написав:А что, нужна особая экспертиза того, что местонахождение президента неизвестно, на связь он не выходит, обязанности не выполняет?

На каком основании Вы запрещаете Президенту отдыхать в рабочее время тайно на Мальдивах?
  Faceless написав:Если по вашему отсутствие описания действий для такой ситуации в Конституции лишает страну возможности избрать себе президента

А это призыв к свержению действующего конституционного строя.


Т.е запрос в Конституционный суд - это свержение конституционного строя?


Тракторист написав:если по вашей логике каждый раз когда в течении дня неизвестно местонахождение президента нужно признавать его самоустранившимся и объявлять досрочные выборы, то почему это не было сделано в январе этого года, когда большинство парламента и населения украины не знало о местонахождении президента, который кстати покинул украину на неделю?...


Дня? По вашему, с момента исчезновения, или бегства, Януковича, до выборов прошел лишь день? Или он выполнял свои обязанности как президент все это время?
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:44

  Faceless написав:
layer80 написав:
  Faceless написав:А что, нужна особая экспертиза того, что местонахождение президента неизвестно, на связь он не выходит, обязанности не выполняет?

На каком основании Вы запрещаете Президенту отдыхать в рабочее время тайно на Мальдивах?
  Faceless написав:Если по вашему отсутствие описания действий для такой ситуации в Конституции лишает страну возможности избрать себе президента

А это призыв к свержению действующего конституционного строя.


Т.е запрос в Конституционный суд - это свержение конституционного строя?

в конституции украины есть исчерпывающий список обстоятельств, при наступлении которых назначаются досрочные выборы и никакого самоустранения там нет...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:49

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

Тракторист написав:
  Faceless написав:
layer80 написав:
4332792:Faceless"]А что, нужна особая экспертиза того, что местонахождение президента неизвестно, на связь он не выходит, обязанности не выполняет?

На каком основании Вы запрещаете Президенту отдыхать в рабочее время тайно на Мальдивах?
[quote="4332792:Faceless написав:Если по вашему отсутствие описания действий для такой ситуации в Конституции лишает страну возможности избрать себе президента

А это призыв к свержению действующего конституционного строя.


Т.е запрос в Конституционный суд - это свержение конституционного строя?

в конституции украины есть исчерпывающий список обстоятельств, при наступлении которых назначаются досрочные выборы и никакого самоустранения там нет...[/quote]И? Если факт самоустранения есть - то что?
Ещё раз - будет решение Конституционного суда касательно того, что такие выборы не могли проводится в такой ситуации - тогда и будете заявлять, что они были неконституционными
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 22:49

  Faceless написав:По вашему, с момента исчезновения, или бегства, Януковича, до выборов прошел лишь день?

что вы называете исчезновением? - янукович находился на территории Украины. на каком основании была проголосована постанова рады о назначении внеочередных выборов?
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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