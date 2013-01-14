Додано: Пон 26 бер, 2018 21:54

Sommer написав: Слушайте, ребятки, вы искренне в это верите? Или, все-таки, по долгу службы? Слушайте, ребятки, вы искренне в это верите? Или, все-таки, по долгу службы?

Может ли нелегитимная ЦВК проводить легитимные выборы? Полномочия практически всех членов ЦВК давно истекли по законодательству. Я вот не юрист, но у меня есть какое-то сомнение в легитимности происходящего.ЦВК еще и во главе с Охендовским, давно просроченным в должности и находящимся под следствием как активный пользователь черной кассы Партии регионов?Пардон, посмотрел, оказывается дело по Охендовскому уже закрыли, потому что не нашли взаимосвязи между тем, что он брал деньги у рыгов и выполнением им служебных обязанностей.Вот Фейслесс тут разъяснил, что в принципе ЦВК должна работать по законодательству пока официально не уволят, несмотря на то, что срок полномочий их по законодательству истек.А если они бедолаги все умрут, но официально их не захотят увольнять, так усопшие и будут проводить выборы?