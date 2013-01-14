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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 26 бер, 2018 22:50
Faceless написав:
Если факт самоустранения есть - то что?
кто и в какой способ установил этот "факт"?
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Додано: Пон 26 бер, 2018 22:55
Faceless написав:
Т.е запрос в Конституционный суд - это свержение конституционного строя?
Faceless написав:
вы можете обратиться в Конституционный суд, и только его решение может объявить неконституционным такие перевыборы
Вы четко предлагаете ПЕРЕВЫБРАТЬ Президента (под интересным предлогом), и только решение суда может их отменить. И Вы допускаете возможность, что СЕЙЧАС КС имеет право признать текущего Президента нелегитимным?
Faceless написав:
Дня? По вашему, с момента исчезновения, или бегства, Януковича, до выборов прошел лишь день? Или он выполнял свои обязанности как президент все это время?
А период от "самоустранения" до выборов Вы считаете незаконными действия и.о. царя? Или законным?
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Додано: Пон 26 бер, 2018 22:58
layer80 написав:
А период от "самоустранения" до выборов Вы считаете незаконными действия и.о. царя? Или законным?
действовавшая редакция конституции на момент голосования говорила, что исполнять обязаности президента должен был премьер-министр, а не голова рады, так что и.о. президетна турчинова тоже противоречило конституции...
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Додано: Пон 26 бер, 2018 23:01
Тракторист написав:
действующая редакция конституции на момент голосования говорила, что исполнять обязаности президента должен был премьер-министр, а не голова рады, так что и.о. президетна турчинова тоже противоречило конституции...
Даже будь он премьером, тут вопрос о "самоустранении"как таковом.
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Додано: Пон 26 бер, 2018 23:05
layer80 написав: Тракторист написав:
действующая редакция конституции на момент голосования говорила, что исполнять обязаности президента должен был премьер-министр, а не голова рады, так что и.о. президетна турчинова тоже противоречило конституции...
Даже будь он премьером, тут вопрос о "самоустранении"как таковом.
для меня то что произошла в 2014 - это однозначно антиконституционный переворот...
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