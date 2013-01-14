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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 27 бер, 2018 00:48
Cler написав:
Почему и.о. президента стал председатель ВРУ, а не премьер-министр как это было предусмотрено действующей редакцией конституции?
Турчинов на тот момент не был премьером?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Вів 27 бер, 2018 01:00
Тракторист написав:
у нас все гаранты стремяться к узурпации и нынешний полулигитимный ничем не лучше предыдущего легитимного...
Но не все меняют под себя конституционный строй. А полузаконное изменение конституционного строя тооже можно посчитать формой переворота. Так что Кесарю Кесарево.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 01:06
Sommer написав:
А можно подробнее? Он в разгар рабочей недели, тайком от всех, свалил на Мальдивы и никто об этом не знал?
Я, например, не знал. Вы, скорее всего - тоже. Предполагаемая поездка под вымышленным именем подразумевает, что очень мало кто знал.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 01:11
Sommer написав:
Турчинов на тот момент не был премьером?
Гуглопедия говорит, что не был. Но и не надо... Если че - глава ВР и.о. царя, а не премьер.
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