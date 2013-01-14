RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3851385238533854
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 00:48

  Cler написав:Почему и.о. президента стал председатель ВРУ, а не премьер-министр как это было предусмотрено действующей редакцией конституции?


Турчинов на тот момент не был премьером?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
Повідомлень: 1755
З нами з: 07.04.17
Подякував: 131 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 01:00

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Тракторист написав:у нас все гаранты стремяться к узурпации и нынешний полулигитимный ничем не лучше предыдущего легитимного...

Но не все меняют под себя конституционный строй. А полузаконное изменение конституционного строя тооже можно посчитать формой переворота. Так что Кесарю Кесарево.
layer80
 
Повідомлень: 961
З нами з: 12.03.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 01:06

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Sommer написав:А можно подробнее? Он в разгар рабочей недели, тайком от всех, свалил на Мальдивы и никто об этом не знал?

Я, например, не знал. Вы, скорее всего - тоже. Предполагаемая поездка под вымышленным именем подразумевает, что очень мало кто знал.
layer80
 
Повідомлень: 961
З нами з: 12.03.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 01:11

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Sommer написав:Турчинов на тот момент не был премьером?

Гуглопедия говорит, что не был. Но и не надо... Если че - глава ВР и.о. царя, а не премьер.
layer80
 
Повідомлень: 961
З нами з: 12.03.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3851385238533854
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 13286
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 78699
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 4727
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.