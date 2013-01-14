Но не все меняют под себя конституционный строй. А полузаконное изменение конституционного строя тооже можно посчитать формой переворота. Так что Кесарю Кесарево.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 27 бер, 2018 01:00
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Додано: Вів 27 бер, 2018 01:06
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Додано: Вів 27 бер, 2018 01:11
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Додано: Вів 27 бер, 2018 08:46
Гугл говорит, что бывают:
- революция сверху Бисмарка
- реформы Ататюрка в Турции
- реформы де Голля во Франции
- перестройка и развал Горбачева
Все они были на грани законности и конституционности, но как бы в их пределах, и привели в конечном итоге по факту и к коренному изменению основных законов.
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