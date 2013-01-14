Додано: Вів 27 бер, 2018 11:11

detroytred написав: Будивельник

Два момента:

1. Главный --- а вот в этом случае есть смысл (точнее просто необходимость) учитывать последних (этих всех отстающих всех форм, у которых не всё хорошо).

Потому что:

- их довольно таки много

- они очень отстают

- они непосредственно и косвенно влияют на всех остальных. БудивельникДва момента:1. Главный --- а вот в этом случае есть смысл (точнее просто необходимость) учитывать последних (этих всех отстающих всех форм, у которых не всё хорошо).Потому что:- их довольно таки много- они очень отстают- они непосредственно и косвенно влияют на всех остальных.

detroytred написав: 2. Рынок, капитализм - это конкуренция, избыток предложения. То есть проигравшие - неизбежность. И зачастую разница между выиравшими и проигравшими невелика. Во многих случаях победа и вовсе результат стечения обстоятельств. 2. Рынок, капитализм - это конкуренция, избыток предложения. То есть проигравшие - неизбежность. И зачастую разница между выиравшими и проигравшими невелика. Во многих случаях победа и вовсе результат стечения обстоятельств.

detroytred написав: Позитивных же результатов достигают те общества, в которых власти создают такие условия, когда каждый гражданин имеет возможность как можно больше использовать свой потенциал.

Это задача властей. Их функция. У них в руках все!!! инструменты для этого.



Но у нас-то: и крупный бизнес не особо развивается, и мелкому-среднему благоприятных условий не особо-то и создали.

Фундамент - привлечение массового западного капитала на рынок, интеграция более глубокая всеми институтами в Европейский Союз.

Не ползти в него, а лететь в него нужно. Работать, объяснять, открывать-делать прозрачным, започатковувати новый пидхид у влади и т.д. -- ещё вчера, а не терять время... с возвратом к юлям-бойкам.



Почему ПАП и Ко не напрягаются?

Да потому что уверены, что с юлями-бойками договорятся...

И все в шоколаде.

Кроме страны, общества, населения. Позитивных же результатов достигают те общества, в которых власти создают такие условия, когда каждый гражданин имеет возможность как можно больше использовать свой потенциал.Это задача властей. Их функция. У них в руках все!!! инструменты для этого.Но у нас-то: и крупный бизнес не особо развивается, и мелкому-среднему благоприятных условий не особо-то и создали.Фундамент - привлечение массового западного капитала на рынок, интеграция более глубокая всеми институтами в Европейский Союз.Не ползти в него, а лететь в него нужно. Работать, объяснять, открывать-делать прозрачным, започатковувати новый пидхид у влади и т.д. -- ещё вчера, а не терять время... с возвратом к юлям-бойкам.Почему ПАП и Ко не напрягаются?Да потому что уверены, что с юлями-бойками договорятся...И все в шоколаде.Кроме страны, общества, населения.

1 Так я й пояснюю , що влада повинна враховувати наявність відстаючих і їх критична кількість і впливає на швидкість перетворень більше ніж бажання меншості ці реформи пришвидшити2 Якраз тут Ви не правіРізниця між тими хто працює і ждунами-якраз при капіталізмі на порядок вища від такоїж різниці в соціалізмі.І саме ця різниця і змушує кожного окремо приймати рішенняВін буде працювати на порядок більшеЧи він буде чекати на субсидіїПоки що кількість очікуючих у нас - на порядок більша ніж кількість працюючихПозитивних результатів досягають збалансовані суспільства.А у насНаслухались японці з німцями про наші мізерні зарплати і високий рівень безробіття+висока кваліфікація - відкрили Бадери і Фуджікури.... і офігелиПерше - при морі офіційних безробітних - ніхто не спішить заповняти вакансії на відкритих підприємствахДруге - ті кого примусово відправили з біржі на підприємство- просять поставити відмітку що вони не підійшлиТретє - за зарплату в 3500( як розраховували на Фуджікурі ) взагалі не змогли набрати навіть на одну зміну (завод розташований під Львовом в Яворівському (найдепресивнішому районі Львівської області), при тому що завод займається підвозом-відвозом людей.Для повноцінної роботи в три зміни , зарплату прийшлось підняти з 3500 до 6000( це мінімум )Таким чином - бізнес може розвиватись не тільки тоді коли вкладають інвестиції в заводи , а й тоді коли на заводах є кому працювати.У нас безробітні/субсиданти і так далі - є , а робітника на 6000-10000 на завод найти проблематично.