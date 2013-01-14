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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3851385238533854
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 01:00

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Тракторист написав:у нас все гаранты стремяться к узурпации и нынешний полулигитимный ничем не лучше предыдущего легитимного...

Но не все меняют под себя конституционный строй. А полузаконное изменение конституционного строя тооже можно посчитать формой переворота. Так что Кесарю Кесарево.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 01:06

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Sommer написав:А можно подробнее? Он в разгар рабочей недели, тайком от всех, свалил на Мальдивы и никто об этом не знал?

Я, например, не знал. Вы, скорее всего - тоже. Предполагаемая поездка под вымышленным именем подразумевает, что очень мало кто знал.
layer80
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 01:11

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Sommer написав:Турчинов на тот момент не был премьером?

Гуглопедия говорит, что не был. Но и не надо... Если че - глава ВР и.о. царя, а не премьер.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 08:46

  layer80 написав:ПС интересно, а бывают конституционные перевороты?


Гугл говорит, что бывают:
- революция сверху Бисмарка
- реформы Ататюрка в Турции
- реформы де Голля во Франции
- перестройка и развал Горбачева

Все они были на грани законности и конституционности, но как бы в их пределах, и привели в конечном итоге по факту и к коренному изменению основных законов.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:43

  detroytred написав:Будивельник
Так у меня всё гууд.
В балансе -- усилия-цена-результат.
Проблема у общества.
Отже по порядку
В мене гуд , у Вас гуд - значить дії влади для нас підходять
  detroytred написав:Напрягаться для других?
З яркого дива-то?
Тепер заходимо з другого боку
У нас гуд , у тих хто живе краще від нас - гуд в квадраті
Тоді кілька запитань
З якого дива ті в кого краще від нас повинні напрягатись для других?
  detroytred написав:Пересичный напрягается лишь для себя. И через своё благополучие улучшает благополучие общества.
Тепер підходимо з третього боку
Тобто ті пересічні які напряглись для себе-у них або гуд , або гуд в квадраті
За тих хто не напрягся- ніхто напрягатись не збирається
  detroytred написав:Мне за это никаких преференций, никакой оплаты, нет у меня таких функц. обязанностей.
Это прямые задачи ВЛАСТИ
І останнє
Так як влада це ті ж пересічні, то що дивного в тому що вона не напружується заради розслаблених точно так само як і Ви ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:45

  layer80 написав:
  Тракторист написав:у нас все гаранты стремяться к узурпации и нынешний полулигитимный ничем не лучше предыдущего легитимного...

Но не все меняют под себя конституционный строй. А полузаконное изменение конституционного строя тооже можно посчитать формой переворота. Так что Кесарю Кесарево.

интересно почему же януковича не судят за его преступления 2010 года, а пытаются обвинить в мнимых преступлениях 2014 года, хотя его вина на порядок меньше вины тех, кто в результате переворота пришёл к власти?...

серьёзные проблемы с конституцией у нас возникли уже в 2004, когда были внесены ряд изменений с нарушением процедуры. кстати в 2007 году ющенко тоже пытался отменить изменения, инициировав создание конституционного совета, который должен был подготовить конституционный референдум, но не потянул эту задачу...

странная у нас страна: у нас всегда пытаются одни нарушения закона оправдать другими нарушениями, но в жизни беззаконие пораждает только ещё большее беззаконие...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 09:49

  Тракторист написав:
  budivelnik написав:
  Тракторист написав:повышение тарифов без одновременной корректировки заработных плат и социального обеспечения привело к обнищанию народа - в какой ещё стране мира снижение жизненного уровня выдают за движение вперёд?...
Брехня...при чому відверта
1 Державна компанія Нафтогаз отримала +120 млрд грн в рік(20 млрд м3 х 6,69-,75 грн/м3) з яких 50 млрд пішли малоймущим(субсидії)
2 Витрати від підняття цін на газ( і автоматично за ними на всі інші енергоресурси) скомпенсовані зниженям податкового навантаження на Фонд ОплатиПраці на 20% ( з 42 до 22%) тобто
12 млн працюючих х 7 000(середня зарплата) х 12 місяців х 20%=200 млрд грн.
3 Пенсіонери практично всі поголовно взагалі не платять комуналку

Таким чином
Піднявши вартість газу на 120 млрд грн - держава повернула 250 млрд грн(50+200), тобто можна стверджувати що відібрала в олігархів і віддала людям які живуть на пенсію/зарплату 130 млрд грн(250-120) щорічно.
вы хоть сами в это верите?...
1 Кожен судить в міру своєї розпущеності. тому коли Ви змушені писати те в що не вірите-то це Ваша проблема.а не моя
2 Я привів море цифр ,у Вас море емоцій.
Ємоції унікальні тим що їх не заперечиш , зі мною ж можна й посперичатись з цифрами- тому маєте свої,які б заперечували мої - виставляйте
Не маєте - значить змушені вірити в те що вам не подобається, але при цьому воно не стає недостовірним.

Поки що
Мої цифри показують ,що підняття тарифів , було повністю компенсоване зменшенням податкового навантаження і субсидіями.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:33

Будивельник
Два момента:
1. Главный --- а вот в этом случае есть смысл (точнее просто необходимость) учитывать последних (этих всех отстающих всех форм, у которых не всё хорошо).
Потому что:
- их довольно таки много
- они очень отстают
- они непосредственно и косвенно влияют на всех остальных.
2. Рынок, капитализм - это конкуренция, избыток предложения. То есть проигравшие - неизбежность. И зачастую разница между выиравшими и проигравшими невелика. Во многих случаях победа и вовсе результат стечения обстоятельств.

Позитивных же результатов достигают те общества, в которых власти создают такие условия, когда каждый гражданин имеет возможность как можно больше использовать свой потенциал.

Это задача властей. Их функция. У них в руках все!!! инструменты для этого.

Но у нас-то: и крупный бизнес не особо развивается, и мелкому-среднему благоприятных условий не особо-то и создали.
Фундамент - привлечение массового западного капитала на рынок, интеграция более глубокая всеми институтами в Европейский Союз.
Не ползти в него, а лететь в него нужно. Работать, объяснять, открывать-делать прозрачным, започатковувати новый пидхид у влади и т.д. -- ещё вчера, а не терять время... с возвратом к юлям-бойкам.

Почему ПАП и Ко не напрягаются?
Да потому что уверены, что с юлями-бойками договорятся...
И все в шоколаде.
Кроме страны, общества, населения.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 10:56

Будивельник
Почему влада обязана напрягаться многократно показывалось.
1. Это их прямая функции. обязанность. Они за это гроши, преференции получают.
2. Именно у неё (у власти) все инструменты и права для выполнения этих задач.

Поэтому с них (можновладцив) спрос, на них ответственность.
А не на таких, как Вы, я и т.д. И даже не на тех, у кого гуууд в квадрате (просто богатых гражданах).


Не напрягаться может позволить себе пересичный. Это его право, свобода выбора, решения личного.
Можновладци же не имеют такого права. Не имеют. К тому же обязанности они берут на себя добровольно))

Поэтому спрос (ответственность) с них на порядки выше.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 11:11

  detroytred написав:Будивельник
Два момента:
1. Главный --- а вот в этом случае есть смысл (точнее просто необходимость) учитывать последних (этих всех отстающих всех форм, у которых не всё хорошо).
Потому что:
- их довольно таки много
- они очень отстают
- они непосредственно и косвенно влияют на всех остальных.
1 Так я й пояснюю , що влада повинна враховувати наявність відстаючих і їх критична кількість і впливає на швидкість перетворень більше ніж бажання меншості ці реформи пришвидшити
  detroytred написав:2. Рынок, капитализм - это конкуренция, избыток предложения. То есть проигравшие - неизбежность. И зачастую разница между выиравшими и проигравшими невелика. Во многих случаях победа и вовсе результат стечения обстоятельств.
2 Якраз тут Ви не праві
Різниця між тими хто працює і ждунами-якраз при капіталізмі на порядок вища від такоїж різниці в соціалізмі.
І саме ця різниця і змушує кожного окремо приймати рішення
Він буде працювати на порядок більше
Чи він буде чекати на субсидії
Поки що кількість очікуючих у нас - на порядок більша ніж кількість працюючих
  detroytred написав:Позитивных же результатов достигают те общества, в которых власти создают такие условия, когда каждый гражданин имеет возможность как можно больше использовать свой потенциал.
Это задача властей. Их функция. У них в руках все!!! инструменты для этого.

Но у нас-то: и крупный бизнес не особо развивается, и мелкому-среднему благоприятных условий не особо-то и создали.
Фундамент - привлечение массового западного капитала на рынок, интеграция более глубокая всеми институтами в Европейский Союз.
Не ползти в него, а лететь в него нужно. Работать, объяснять, открывать-делать прозрачным, започатковувати новый пидхид у влади и т.д. -- ещё вчера, а не терять время... с возвратом к юлям-бойкам.

Почему ПАП и Ко не напрягаются?
Да потому что уверены, что с юлями-бойками договорятся...
И все в шоколаде.
Кроме страны, общества, населения.
Позитивних результатів досягають збалансовані суспільства.
А у нас
Наслухались японці з німцями про наші мізерні зарплати і високий рівень безробіття+висока кваліфікація - відкрили Бадери і Фуджікури.... і офігели
Перше - при морі офіційних безробітних - ніхто не спішить заповняти вакансії на відкритих підприємствах
Друге - ті кого примусово відправили з біржі на підприємство- просять поставити відмітку що вони не підійшли
Третє - за зарплату в 3500( як розраховували на Фуджікурі ) взагалі не змогли набрати навіть на одну зміну (завод розташований під Львовом в Яворівському (найдепресивнішому районі Львівської області), при тому що завод займається підвозом-відвозом людей.
Для повноцінної роботи в три зміни , зарплату прийшлось підняти з 3500 до 6000( це мінімум )


Таким чином - бізнес може розвиватись не тільки тоді коли вкладають інвестиції в заводи , а й тоді коли на заводах є кому працювати.
У нас безробітні/субсиданти і так далі - є , а робітника на 6000-10000 на завод найти проблематично.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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