Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Будивельник 1. Отстающие никоим образом не мешают борьбе с коррупцией, судебной и пр. реформам, привлечению инвестиций. 2. Зачем сравнивать с социализмом? Забудьте о нём. 3. Что поедает у инвесторов-японцев прибыль (раз им критичны зарплаты 6-8 тыс.)? Это не инвесторы, а рабовладельцы какие-то пожаловали (с зарплатами 3000 грн.)!!! У нас своих таких полно))
Тракторист написав:президент находился на территории Украины, о чём было известно многим - яценюк связывался по телефону с януковичем за несколько часов до незаконного голосования в раде; турчинов отдавал распоряжение вернуть вертолёт януковича после его вылета из харькова в донецк - это тоже было за несколько часов до голосования в раде; и т.д. каким законодательным актом предусмотрен отчёт президента о его местонахождении по нескольку раз в день?...
Сполучені Штати Америки вважають, що колишній президент України самоусунувся добровільно і втратив легітимність, заявив сьогодні державний секретар США Джон Керрі.
«Пан Янукович залишив поле дії. Він відійшов добровільно. Він підписав угоду з опозицією, а потім, не підписавши закону, що був передумовою виконання решти угоди, від’їхав у невідомі краї. Ми не могли до нього додзвонитися: віце-президент США телефонував йому годин 12–14 – без відповіді», – сказав держсекретар.
«Гадаю, цілком ясно, що перебіг подій відібрав у нього всю легітимність, про яку він іще заявляв», – сказав Керрі про Януковича.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
budivelnik написав:Мої цифри показують ,що підняття тарифів , було повністю компенсоване зменшенням податкового навантаження і субсидіями.
вы манипулируете цифрами и рассматриваете не все аспекты, так как повышение тарифов привело к повышению цен абсолютно на все товары и услуги, в результате которого население Украины заплатило значительно больше тех 200 млрд., на которые уменьшились налоги на заработную плату...
хвастаться субсидиями тоже не стоит - не всё с ними так хорошо как вы пишите. вы можете назвать хоть одну европейскую страну где бы субсидии получало больше половины населения?
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист написав:президент находился на территории Украины, о чём было известно многим - яценюк связывался по телефону с януковичем за несколько часов до незаконного голосования в раде; турчинов отдавал распоряжение вернуть вертолёт януковича после его вылета из харькова в донецк - это тоже было за несколько часов до голосования в раде; и т.д. каким законодательным актом предусмотрен отчёт президента о его местонахождении по нескольку раз в день?...
Сполучені Штати Америки вважають, що колишній президент України самоусунувся добровільно і втратив легітимність, заявив сьогодні державний секретар США Джон Керрі.
«Пан Янукович залишив поле дії. Він відійшов добровільно. Він підписав угоду з опозицією, а потім, не підписавши закону, що був передумовою виконання решти угоди, від’їхав у невідомі краї. Ми не могли до нього додзвонитися: віце-президент США телефонував йому годин 12–14 – без відповіді», – сказав держсекретар.
«Гадаю, цілком ясно, що перебіг подій відібрав у нього всю легітимність, про яку він іще заявляв», – сказав Керрі про Януковича.
самому не смешно? что ещё могли заявить непосредственные кураторы государственного переворота? но как эти заявления соотносятся с конституцией Украины?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
detroytred написав:Будивельник 1. Отстающие никоим образом не мешают борьбе с коррупцией, судебной и пр. реформам, привлечению инвестиций.
Хто Вам сказав таку дурницю?
detroytred написав:2. Зачем сравнивать с социализмом? Забудьте о нём.
У нас як мінімум 30% населення з власної голови соціалізм не викинули. Тому хочеш-не хочеш , а жоден політик не в стані ігнорувати наявність 30% виборців , в яких в головах кавардак.
detroytred написав:3. Что поедает у инвесторов-японцев прибыль (раз им критичны зарплаты 6-8 тыс.)? Это не инвесторы, а рабовладельцы какие-то пожаловали (с зарплатами 3000 грн.)!!! У нас своих таких полно))
Не треба з хворої голови на здорову Рішення про інвестиції приймаються в тому числі з урахуванням - середньої зарплати, - наявності вільних робочих рук потрібної кваліфікації Рішення про інвестиції - прийняли А вихідні данні про розміри зарплат і безробіття - виявились не такими як це виходило з викриків всьопропалістів у пресі.
От і виходить Поки 5 млн будуть отримувати тіньові(необліковані)доходи , до того часу статистика буде показувати дупень/попень в державі... Тому я й вважаю що а - не так все критично як це намальовано б - ніякі Порошенки-Гройсмани-Парубії з прийняттям/не прийняттям законів по антикорупційному суді чи ЦВК , не впливають на рівень життя прибиральників/продавців/простих роботяг , яких в державі 10 млн , сильніше ніж на свій рівень життя може вплинути самостійно сама ця категорія.
Ба більше Чим вище людина в суспільстві -тим сильніше на неї впливають якраз суди/закони. Тому Ваша позиція мене й дивує У Вас і в мене все гуд (без привязки до створення антикорупційного суду ) а в пересічного не гуд (хоча до корупції і судів про корупцію цей пересічний і його діяльність -жодного відношення не мають)
budivelnik написав:Мої цифри показують ,що підняття тарифів , було повністю компенсоване зменшенням податкового навантаження і субсидіями.
вы манипулируете цифрами и рассматриваете не все аспекты, так как повышение тарифов привело к повышению цен абсолютно на все товары и услуги, в результате которого население Украины заплатило значительно больше тех 200 млрд., на которые уменьшились налоги на заработную плату...
Ай-я-яй... Така примітивна маніпуляція.... 1 Є тарифи,які піднялись і по яким населення заплатило на 120 млрд більше за ту саму кількість газу 2 Є зменшення оподаткування на 200 млрд , яку влада змогла провести тільки тому , що Нафтогаз перестав бути дотаційним 3 В працюючого населення і в отримуючих субсидії стало на 130 млрд грн більше 4 Є бізнес , який побачивши наявність додаткових 130 млрд підняв доходи своїх працівників В чому проблема ?
Тракторист написав:хвастаться субсидиями тоже не стоит - не всё с ними так хорошо как вы пишите. вы можете назвать хоть одну европейскую страну где бы субсидии получало больше половины населения?
1 Брехня що субсидії отримує половина населення На субсидії йде 50 млрд грн Загальні виплати населенням по комуналці більше 300 млрд грн , тобто на пільги/субсидії йде 17% 2 Саме зменшення навантаження на ФондОплатиПраці і зумовлює те, що в майбутньому зменшиться кількість отримувачів субсидій 3 Основна маса субсидантів - це пенсіонери , а пенсії сьогоднішнім пенсіонерам виплачуються з податків на зарплату сьогоднішніх працівників. тому будь-які заходи спрямовані на збільшення доходів працюючих автоматично зменшуть кількість отримувачів субсидій серед пенсіонерів
Тракторист написав:самому не смешно? что ещё могли заявить непосредственные кураторы государственного переворота? но как эти заявления соотносятся с конституцией Украины?...
Якби тільки куратори. Вічнолегитимним він вважається тільки в Рф, на терироторії якої він і загубився, і у місцевих ватанів. У всіх інших він вважається самоусуненим. Ніхто йому не заважає повернутися в Київ і оскаржити в суді своє незаконне усунення. В нас суди добрі, відновлюють таких пачками. Тільки не приїде, бо рильце в пуху.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
budivelnik написав:Брехня що субсидії отримує половина населення
ну тогда эта "брехня" распространяется пресс-службой Министерства социальной политики Украины:
Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг переназначены на следующий период для 6,6 млн украинских семей... В министерстве уточнили, что из общего числа компенсаций 5,8 млн – это жилищные субсидии, еще 800 тыс. – субсидии на твердое топливо.
Брехня розповсюджується трактористом 1 В Україні приблизно 17 млн домогосподарств , якщо 6,6 отримують субсидії/дотації то це не 50+% , а 6,6/17=39% 2 Тепер розглянемо крізь призму витрат 50 млрд грн в рік субсидій/6,6 млн домогосподарств/12 місяців=631 грн/місяць субсидій на домогосподарство 3 І крізь призму пенсіонерів , яких 13 млн (тобто 6,5 приблизно домогосподарств) з середнім доходом в 2 пенсії(приблизно 4500 грн ) і максимальною нормативною витратою в 15% від доходу= приблизно 600 грн/місяць...
Звівши це все в купу-прийдемо до висновку Субсидії як правило отримують пенсіонери , при цьому для отримання субсидій.працюючі діти пенсіонерів як правило виписані.... Я нікого не звинувачую і не вчу. Просто є ситуація і вона буде виправлятись з а - ростом пенсій б - приведенням витрат на комуналку до європейських нормативів(тобто 30% від доходу, а не 15% як у нас). Тобто з часом(я бачу горизонт в 2-3 роки) , право на отримання субсидії буде починатись з суми яка перевищує 30% доходів. Тобто всім 13 млн пенсіонерів піднімуть пенсію до приблизно 3000 грн/місяць з одночасним підняттям нормативу про 30% , що а - не змінить витрати держави (просто кошти які сьогодні йдуть як субсидії - підуть в пенсійний фонд ) в - різко зменшить кількість отримувачів субсидій(різко це на порядок)
До речі, якби він проявив чи його куратори-свита більше політичної гнучкості, то спочатку міг розрулити ситуацію відставкою Могильова, пізніше достроковими перевиборами, по прикладу Кравчука. І може зараз би спокійно гуляв та підтримував страусів дальше.