Додано: Вів 27 бер, 2018 12:07

detroytred написав: Будивельник

1. Отстающие никоим образом не мешают борьбе с коррупцией, судебной и пр. реформам, привлечению инвестиций. Будивельник1. Отстающие никоим образом не мешают борьбе с коррупцией, судебной и пр. реформам, привлечению инвестиций.

detroytred написав: 2. Зачем сравнивать с социализмом? Забудьте о нём. 2. Зачем сравнивать с социализмом? Забудьте о нём.

detroytred написав: 3. Что поедает у инвесторов-японцев прибыль (раз им критичны зарплаты 6-8 тыс.)?

Это не инвесторы, а рабовладельцы какие-то пожаловали (с зарплатами 3000 грн.)!!! У нас своих таких полно)) 3. Что поедает у инвесторов-японцев прибыль (раз им критичны зарплаты 6-8 тыс.)?Это не инвесторы, а рабовладельцы какие-то пожаловали (с зарплатами 3000 грн.)!!! У нас своих таких полно))

Хто Вам сказав таку дурницю?У нас як мінімум 30% населення з власної голови соціалізм не викинули.Тому хочеш-не хочеш , а жоден політик не в стані ігнорувати наявність 30% виборців , в яких в головах кавардак.Не треба з хворої голови на здоровуРішення про інвестиції приймаються в тому числі з урахуванням- середньої зарплати,- наявності вільних робочих рук потрібної кваліфікаціїРішення про інвестиції - прийнялиА вихідні данні про розміри зарплат і безробіття - виявились не такими як це виходило з викриків всьопропалістів у пресі.От і виходитьПоки 5 млн будуть отримувати тіньові(необліковані)доходи , до того часу статистика буде показувати дупень/попень в державі...Тому я й вважаю щоа - не так все критично як це намальованоб - ніякі Порошенки-Гройсмани-Парубії з прийняттям/не прийняттям законів по антикорупційному суді чи ЦВК , не впливають на рівень життя прибиральників/продавців/простих роботяг , яких в державі 10 млн , сильніше ніж на свій рівень життя може вплинути самостійно сама ця категорія.Ба більшеЧим вище людина в суспільстві -тим сильніше на неї впливають якраз суди/закони.Тому Ваша позиція мене й дивуєУ Вас і в мене все гуд (без привязки до створення антикорупційного суду ) а в пересічного не гуд (хоча до корупції і судів про корупцію цей пересічний і його діяльність -жодного відношення не мають)