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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 27 бер, 2018 13:03
Тракторист написав:
самому не смешно? что ещё могли заявить непосредственные кураторы государственного переворота? но как эти заявления соотносятся с конституцией Украины?...
А как соотносится с Конституцией Украины, что в трудное для страны время Президент Украины уже на всех парах бежал в Россию ?
Вы ведь сами подтвердили, что Янукович был в процессе перемещения (Киев-Харьков-Донец-Крым-Ростов) в Россию ещё до момента голосований в Раду. При этом, официально никаких мероприятий не было намечено у Януковича в России.
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Додано: Вів 27 бер, 2018 13:22
budivelnik написав:
В працюючого населення і в отримуючих субсидії стало на 130 млрд грн більше
посмотрите цифры по розничной торговле и параметры инфляции, которая в основнов была связана с ростом тарифов и может быть поймёте что увеличение расходов украинцев были больше чем 130 млрд...
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Додано: Вів 27 бер, 2018 13:31
pesikot написав: Тракторист написав:
самому не смешно? что ещё могли заявить непосредственные кураторы государственного переворота? но как эти заявления соотносятся с конституцией Украины?...
А как соотносится с Конституцией Украины, что в трудное для страны время Президент Украины уже на всех парах бежал в Россию ?
Вы ведь сами подтвердили, что Янукович был в процессе перемещения (Киев-Харьков-Донец-Крым-Ростов) в Россию ещё до момента голосований в Раду. При этом, официально никаких мероприятий не было намечено у Януковича в России.
что касается поездки в Харьков, то она была плановой, а дальше уже шла корректировка по обстаятельствам. опять же Украину он покинул уже после незаконного голосования в раде. возможно вы считаете неприемлемым то что он покинул Украину, но его не стоит за это осуждать, так как его жизни угрожала реальная опасность - вероятней всего первоначально госпереворотчики планировали физическое устранение януковича...
если не затруднит, то объясните мне что мешало проведению процедуры импичмента для законного отстранения от власти януковича?
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Додано: Вів 27 бер, 2018 13:38
lapay написав: Тракторист написав:
самому не смешно? что ещё могли заявить непосредственные кураторы государственного переворота? но как эти заявления соотносятся с конституцией Украины?...
Якби тільки куратори. Вічнолегитимним він вважається тільки в Рф, на терироторії якої він і загубився, і у місцевих ватанів. У всіх інших він вважається самоусуненим. Ніхто йому не заважає повернутися в Київ і оскаржити в суді своє незаконне усунення. В нас суди добрі, відновлюють таких пачками.
Тільки не приїде, бо рильце в пуху.
вечнолигитимным он уж точно никак не мог быть - плановые выборы должны были состояться в 2015 году, а за день до голосования в раде в присутствии послов европейских держав было подписано соглашение о досрочных выборах в декабре 2014 года - почему подписавшие от майдана менене чем через сутки нарушили достигнутые договорённости? неужели то что к кормушке они дорвались на полгода раньше стоило 10000 жизней украинцев, потери Крыма и проблем с Донбассом?...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Додано: Вів 27 бер, 2018 14:02
Тракторист написав: budivelnik написав:
В працюючого населення і в отримуючих субсидії стало на 130 млрд грн більше
посмотрите цифры по розничной торговле и параметры инфляции, которая в основнов была связана с ростом тарифов и может быть поймёте что увеличение расходов украинцев были больше чем 130 млрд...
Дурня звичайно можна клеїти....
Але якщо мінімальна зросла в 2 рази , пенсія на 20%, ВВП на 500 млрд грн - а ВВП це і є доходи - то дивного в зростанні розходів- я якось не бачу, адже доходи працівників/пенсіонерів це розходи домогосподарств які складаються з тих самих працівників/пенсіонерів+їх дітей/внуків.
Тому ще раз
Доходи легально працюючих +пенсіонерів зросли на 200 млрд грн (тільки від змін правил тарифоутворення і оподаткування зарплати)
Ще 300 млрд грн зростання доходів населення відбулось за рахунок інших параметрів.
При цьому якщо в когось ростуть доходи - то автоматично повинні зростати і розходи ,адже система повинна бути збалансована
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Вів 27 бер, 2018 14:12
budivelnik написав: Тракторист написав: budivelnik написав:
В працюючого населення і в отримуючих субсидії стало на 130 млрд грн більше
посмотрите цифры по розничной торговле и параметры инфляции, которая в основнов была связана с ростом тарифов и может быть поймёте что увеличение расходов украинцев были больше чем 130 млрд...
Дурня звичайно можна клеїти....
Але якщо мінімальна зросла в 2 рази , пенсія на 20%, ВВП на 500 млрд грн - а ВВП це і є доходи - то дивного в зростанні розходів- я якось не бачу, адже доходи працівників/пенсіонерів це розходи домогосподарств які складаються з тих самих працівників/пенсіонерів+їх дітей/внуків.
Тому ще раз
Доходи легально працюючих +пенсіонерів зросли на 200 млрд грн (тільки від змін правил тарифоутворення і оподаткування зарплати)
Ще 300 млрд грн зростання доходів населення відбулось за рахунок інших параметрів.
При цьому якщо в когось ростуть доходи - то автоматично повинні зростати і розходи ,адже система повинна бути збалансована
ну если верить вам, то лучшей для жизни страны в Европе нет, но почемуто по всем показателям мы опустились на худшие позиции в Европе, у за посмайданный период за чертой бедности оказалось в 2 раза больше людей по сравнению с 2013 годом...
извините, но дальше больше не хочу тратить своё время на споры с вами, так как вы никого не слышите кроме себя...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Додано: Вів 27 бер, 2018 14:16
Тракторист написав:
вечнолигитимным он уж точно никак не мог быть - плановые выборы должны были состояться в 2015 году, а за день до голосования в раде в присутствии послов европейских держав было подписано соглашение о досрочных выборах в декабре 2014 года - почему подписавшие от майдана менене чем через сутки нарушили достигнутые договорённости?
Так він сам порушив ці домовленості втечею. Його усунули з поста Президента не підписанти, а ВР 325 голосами - конституційною більшістю. Він не визнав, що самоусунувся - так приїдь в АП, на своє робоче місце.
Або ти Президент, який виконує свої обов'язки, або сцикло, яке непритомніє від яйця.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Вів 27 бер, 2018 14:33
lapay написав: Тракторист написав:
вечнолигитимным он уж точно никак не мог быть - плановые выборы должны были состояться в 2015 году, а за день до голосования в раде в присутствии послов европейских держав было подписано соглашение о досрочных выборах в декабре 2014 года - почему подписавшие от майдана менене чем через сутки нарушили достигнутые договорённости?
Так він сам порушив ці домовленості втечею. Його усунули з поста Президента не підписанти, а ВР 325 голосами - конституційною більшістю. Він не визнав, що самоусунувся - так приїдь в АП, на своє робоче місце.
Або ти Президент, який виконує свої обов'язки, або сцикло, яке непритомніє від яйця.
ваше право иметь личное мнение о каждом из президентов Украины, но это не оправдывает нарушение закона, а то что сделала рада - это нарушение закона группой лиц по предварительному сговору...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
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Додано: Вів 27 бер, 2018 14:42
lapay написав:
Він не визнав, що самоусунувся - так приїдь в АП, на своє робоче місце.
Сейчас в век информационных терминологий легко и по скайпу руководить и даже показания в суде давать.
Так что так называемое самоустранение притянуто за уши.
Если не ошибаюсь в 1993 году депутаты ВС РФ также Конституционным большинством устранили Ельцина, и сразу получили танковые снаряды по своим кабинетам.
Так что дело тут совсем не с натягиванием нарушений законодательства на глобус, а в том, что Янукович оказался дерьмом бегущим, а Ельцин мужиком. Так они в истории мира и останутся.
Тут всем и радоваться надо, что Янукович оказался дерьмом, останься он где-нибудь в Харькове или Донецке, тут бы кровавое месиво и началось уже по всей стране. Так что все легко отделались. Можно даже дерьму спасибо сказать.
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