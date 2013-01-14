Додано: Вів 27 бер, 2018 14:42

lapay написав: Він не визнав, що самоусунувся - так приїдь в АП, на своє робоче місце. Він не визнав, що самоусунувся - так приїдь в АП, на своє робоче місце.

Сейчас в век информационных терминологий легко и по скайпу руководить и даже показания в суде давать.Так что так называемое самоустранение притянуто за уши.Если не ошибаюсь в 1993 году депутаты ВС РФ также Конституционным большинством устранили Ельцина, и сразу получили танковые снаряды по своим кабинетам.Так что дело тут совсем не с натягиванием нарушений законодательства на глобус, а в том, что Янукович оказался дерьмом бегущим, а Ельцин мужиком. Так они в истории мира и останутся.Тут всем и радоваться надо, что Янукович оказался дерьмом, останься он где-нибудь в Харькове или Донецке, тут бы кровавое месиво и началось уже по всей стране. Так что все легко отделались. Можно даже дерьму спасибо сказать за то, что сбежал. А то вероятность того, что часть участвующих в этой дискуссии не дожила бы до сегодняшнего светлого дня из-за междуусобной бойни, была бы достаточно высокой.