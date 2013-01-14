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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3854385538563857
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:54

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Тракторист написав:ваше право иметь личное мнение о каждом из президентов Украины, но это не оправдывает нарушение закона, а то что сделала рада - это нарушение закона группой лиц по предварительному сговору...

Порушення закону - це Ваша особиста думка, чи думка Януковича. Є порушення - є суд, яке це порушення може виправити. Немає позову - значить, це не порушення, а просто струс повітря.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:59

  lapay написав:
  Тракторист написав:ваше право иметь личное мнение о каждом из президентов Украины, но это не оправдывает нарушение закона, а то что сделала рада - это нарушение закона группой лиц по предварительному сговору...

Порушення закону - це Ваша особиста думка, чи думка Януковича. Є порушення - є суд, яке це порушення може виправити. Немає позову - значить, це не порушення, а просто струс повітря.

для начала подождём результатом по суду януковича, а потом обжалование результатов украинского "правосудия" в европейском суде. к тому времени я надеюсь произойдёт смена политического режимама в Украине и по старой украинской традиции они начнут расправляться с попередниками... :mrgreen:
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:11

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Сейчас в век информационных терминологий легко и по скайпу руководить и даже показания в суде давать.
Так что так называемое самоустранение притянуто за уши.
Если не ошибаюсь в 1993 году депутаты ВС РФ также Конституционным большинством устранили Ельцина, и сразу получили танковые снаряды по своим кабинетам.

Так что дело тут совсем не с натягиванием нарушений законодательства на глобус, а в том, что Янукович оказался дерьмом бегущим, а Ельцин мужиком. Так они в истории мира и останутся.

Немає тут аналогії з Єльціним. Тоді плахой був Хазбулатов, а не Єльцін.
http://kapital-rus.ru/articles/article/ ... hu_elcina/
В эти ключевые для оценки Ельцина годы – 1991-1995 было много политических событий, характерных для эпохи Ельцина. Особенно был ими богат 1993 год. Весь год шла конфронтация Ельцина с Верховным Советом под руководством Хасбулатова. Дело доходило до попыток импичмента президента. Тогда Ельцин обратился за поддержкой к народу и назначил референдум в мае 1993 года, который должен был ответить на вопрос – доверяет ли народ Ельцину и его курсу, или нет, и скорее поддерживает Верховный совет – знаменитый набор ответов на четыре вопроса, на который сторонники Ельцина должны были ответить «да», «да», «нет», «да». Не все разобрались в них и отвечали невпопад, однако на главный вопрос о доверии Ельцину большинство в 58,7% ответило «да» и 53,0% поддержали курс Ельцина на реформы.
Вскоре это доверие подверглось испытанию кровью. Конфликт Ельцина с Верховным Советом достиг кульминации осенью, после известного Указа президента 1400, фактически прекращавшего деятельность Верховного Совета. Народ не сразу понял трагичность ситуации и не ожидал кровопролития. Однако, когда телевидение донесло до народа сцены осады Белого дома, многим стало ясно, что запахло гражданской войной, В конце сентября, по данным опросов фонда «Общественное мнение», 62% высказались за то, чтобы армия сохраняла нейтралитет в конфликте – многие еще помнили танки на улицах Москвы в августе 1991 года и боялись повторения событий. Они таки повторились, только с еще большей ожесточенностью и кровью. Многим, вероятно, навсегда запомнятся сцены, показанные по телевизору, как танки прямой наводкой бьют по Белому дому.

Для многих граждан ситуация казалась похожей на путч 1991 года – тогда Ельцин боролся с путчистами, сейчас – с Верховным Советом, пошедшим против правительства. И народ снова стал на сторону Ельцина: до штурма Белого дома Ельцина поддержали 72% населения, сразу после штурма – 68%. Однако увиденные людьми кровавые сцены начинавшейся гражданской войны вызвали через несколько дней более трезвую оценку событий: 40% возложили «ответственность за кровь, пролитую в Москве» в равной мере на президентскую команду и на мятежников, а 8% всю вину возлагали на президента.


Янукович теж кинув ВВ з Дніпропетровська на Київ, але вони не встигли, а на Інституцькій встигли, і плахой дав дьору.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:10

  layer80 написав:
  Sommer написав:А можно подробнее? Он в разгар рабочей недели, тайком от всех, свалил на Мальдивы и никто об этом не знал?

Я, например, не знал. Вы, скорее всего - тоже. Предполагаемая поездка под вымышленным именем подразумевает, что очень мало кто знал.


Ну, все, если каждый пересичный не знает, где именно сейчас президент - то он нелегетииимный! :mrgreen:

А про "поездка под вымышленным именем" - можно подробнее?

  layer80 написав:
  Sommer написав:Турчинов на тот момент не был премьером?

Гуглопедия говорит, что не был.


А 314 голосов за что депутаты отдали?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:21

Будивельник
Покажите, как пересичные мешают образованию антикоррупционного суда, качественной работе генпрокуратуры и т.д.; как влияют на качество Верховного суда и т.д.

2. То, что 30% населения не выкинули из головы социализм (точнее социальную помощь и т.п.) - имеет в нынешнее время такое же значение, как и балачки (мнения) на кухнях.

3. Статистика указывает полную *дупень-попень в державе*, но речь же не об этом!!!!
Вы доказывает, что не полная *дупень* (не такие уж сверхнизкие з-п и т.д.), так это никто Вам не отрицает-то!!!

Ещё раз -- речь идёт не о том, что полная *дупень*, вообще нет реформ и т.п. все пропало, а о том, что темпы реформ низкие, зарплаты низкие, всё далеко не так хорошо, как декларируется и уж вовсе далеко от обещаемого.

4. Цепочки связей, идущие от качества работы и принятых решений Порошенко, Парубием, Гройсманом и т.д. и оказывающее влияние на ривень життя прибиральниць, простих продавцив, работяг не так уж и сложны.

Попробуйте уловить суть рынка (капитализма), как избытка предложения (ограниченности спроса!!!!!), тогда станет понятна возможность решить свою личную проблему отдельному гражданину и невозможность ее решить самому широкому слою дворников-уборщиц-работяг.

Во всех странах это задача властей. Создание условий для развития малого бизнеса, контроль уровня безработицы и т.д.
Почему у нас Вы хотите свой велосипед -- непонятно))
detroytred
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