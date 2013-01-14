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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3854385538563857
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:54

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Тракторист написав:ваше право иметь личное мнение о каждом из президентов Украины, но это не оправдывает нарушение закона, а то что сделала рада - это нарушение закона группой лиц по предварительному сговору...

Порушення закону - це Ваша особиста думка, чи думка Януковича. Є порушення - є суд, яке це порушення може виправити. Немає позову - значить, це не порушення, а просто струс повітря.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 14:59

  lapay написав:
  Тракторист написав:ваше право иметь личное мнение о каждом из президентов Украины, но это не оправдывает нарушение закона, а то что сделала рада - это нарушение закона группой лиц по предварительному сговору...

Порушення закону - це Ваша особиста думка, чи думка Януковича. Є порушення - є суд, яке це порушення може виправити. Немає позову - значить, це не порушення, а просто струс повітря.

для начала подождём результатом по суду януковича, а потом обжалование результатов украинского "правосудия" в европейском суде. к тому времени я надеюсь произойдёт смена политического режимама в Украине и по старой украинской традиции они начнут расправляться с попередниками... :mrgreen:
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 15:11

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Сейчас в век информационных терминологий легко и по скайпу руководить и даже показания в суде давать.
Так что так называемое самоустранение притянуто за уши.
Если не ошибаюсь в 1993 году депутаты ВС РФ также Конституционным большинством устранили Ельцина, и сразу получили танковые снаряды по своим кабинетам.

Так что дело тут совсем не с натягиванием нарушений законодательства на глобус, а в том, что Янукович оказался дерьмом бегущим, а Ельцин мужиком. Так они в истории мира и останутся.

Немає тут аналогії з Єльціним. Тоді плахой був Хазбулатов, а не Єльцін.
http://kapital-rus.ru/articles/article/ ... hu_elcina/
В эти ключевые для оценки Ельцина годы – 1991-1995 было много политических событий, характерных для эпохи Ельцина. Особенно был ими богат 1993 год. Весь год шла конфронтация Ельцина с Верховным Советом под руководством Хасбулатова. Дело доходило до попыток импичмента президента. Тогда Ельцин обратился за поддержкой к народу и назначил референдум в мае 1993 года, который должен был ответить на вопрос – доверяет ли народ Ельцину и его курсу, или нет, и скорее поддерживает Верховный совет – знаменитый набор ответов на четыре вопроса, на который сторонники Ельцина должны были ответить «да», «да», «нет», «да». Не все разобрались в них и отвечали невпопад, однако на главный вопрос о доверии Ельцину большинство в 58,7% ответило «да» и 53,0% поддержали курс Ельцина на реформы.
Вскоре это доверие подверглось испытанию кровью. Конфликт Ельцина с Верховным Советом достиг кульминации осенью, после известного Указа президента 1400, фактически прекращавшего деятельность Верховного Совета. Народ не сразу понял трагичность ситуации и не ожидал кровопролития. Однако, когда телевидение донесло до народа сцены осады Белого дома, многим стало ясно, что запахло гражданской войной, В конце сентября, по данным опросов фонда «Общественное мнение», 62% высказались за то, чтобы армия сохраняла нейтралитет в конфликте – многие еще помнили танки на улицах Москвы в августе 1991 года и боялись повторения событий. Они таки повторились, только с еще большей ожесточенностью и кровью. Многим, вероятно, навсегда запомнятся сцены, показанные по телевизору, как танки прямой наводкой бьют по Белому дому.

Для многих граждан ситуация казалась похожей на путч 1991 года – тогда Ельцин боролся с путчистами, сейчас – с Верховным Советом, пошедшим против правительства. И народ снова стал на сторону Ельцина: до штурма Белого дома Ельцина поддержали 72% населения, сразу после штурма – 68%. Однако увиденные людьми кровавые сцены начинавшейся гражданской войны вызвали через несколько дней более трезвую оценку событий: 40% возложили «ответственность за кровь, пролитую в Москве» в равной мере на президентскую команду и на мятежников, а 8% всю вину возлагали на президента.


Янукович теж кинув ВВ з Дніпропетровська на Київ, але вони не встигли, а на Інституцькій встигли, і плахой дав дьору.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:10

  layer80 написав:
  Sommer написав:А можно подробнее? Он в разгар рабочей недели, тайком от всех, свалил на Мальдивы и никто об этом не знал?

Я, например, не знал. Вы, скорее всего - тоже. Предполагаемая поездка под вымышленным именем подразумевает, что очень мало кто знал.


Ну, все, если каждый пересичный не знает, где именно сейчас президент - то он нелегетииимный! :mrgreen:

А про "поездка под вымышленным именем" - можно подробнее?

  layer80 написав:
  Sommer написав:Турчинов на тот момент не был премьером?

Гуглопедия говорит, что не был.


А 314 голосов за что депутаты отдали?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:21

Будивельник
Покажите, как пересичные мешают образованию антикоррупционного суда, качественной работе генпрокуратуры и т.д.; как влияют на качество Верховного суда и т.д.

2. То, что 30% населения не выкинули из головы социализм (точнее социальную помощь и т.п.) - имеет в нынешнее время такое же значение, как и балачки (мнения) на кухнях.

3. Статистика указывает полную *дупень-попень в державе*, но речь же не об этом!!!!
Вы доказывает, что не полная *дупень* (не такие уж сверхнизкие з-п и т.д.), так это никто Вам не отрицает-то!!!

Ещё раз -- речь идёт не о том, что полная *дупень*, вообще нет реформ и т.п. все пропало, а о том, что темпы реформ низкие, зарплаты низкие, всё далеко не так хорошо, как декларируется и уж вовсе далеко от обещаемого.

4. Цепочки связей, идущие от качества работы и принятых решений Порошенко, Парубием, Гройсманом и т.д. и оказывающее влияние на ривень життя прибиральниць, простих продавцив, работяг не так уж и сложны.

Попробуйте уловить суть рынка (капитализма), как избытка предложения (ограниченности спроса!!!!!), тогда станет понятна возможность решить свою личную проблему отдельному гражданину и невозможность ее решить самому широкому слою дворников-уборщиц-работяг.

Во всех странах это задача властей. Создание условий для развития малого бизнеса, контроль уровня безработицы и т.д.
Почему у нас Вы хотите свой велосипед -- непонятно))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:36

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Sommer написав:А про "поездка под вымышленным именем" - можно подробнее?


Перебуваючи за кордоном, Петро Порошенко, вочевидь, прагнув секретності. Принаймні, на курорті фігурував під ім’ям Mr. Petro Incognito (Ukraine).
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/28983515.html

  Sommer написав:Ну, все, если каждый пересичный не знает, где именно сейчас президент - то он нелегетииимный!

Извините, но я так не думаю, точнее не я так думаю...
  Faceless написав:А что, нужна особая экспертиза того, что местонахождение президента неизвестно, на связь он не выходит, обязанности не выполняет? Его не арестовали, не захватили, складывать полномочия не принуждали - он исчез в неизвестном направлении самостоятельно и по собственной воле. Это к тому, как определить, "самоустранился ли".


  Sommer написав:А 314 голосов за что депутаты отдали?

без понятия
layer80
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 16:45

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  budivelnik написав:ВВП на 500 млрд грн - а ВВП це і є доходи - то дивного в зростанні розходів- я якось не бачу, адже доходи працівників/пенсіонерів це розходи домогосподарств які складаються з тих самих працівників/пенсіонерів+їх дітей/внуків.
Тому ще раз
Доходи легально працюючих +пенсіонерів зросли на 200 млрд грн (тільки від змін правил тарифоутворення і оподаткування зарплати)
Ще 300 млрд грн зростання доходів населення відбулось за рахунок інших параметрів.
При цьому якщо в когось ростуть доходи - то автоматично повинні зростати і розходи ,адже система повинна бути збалансована

"А в попугаях я длиннее" (с)
В Україні рекордно низький рівень ВВП на душу населення - Moody's
Міжнародне рейтингове агентство Moody’s прогнозує, що в Україні ВВП на душу населення залишатиметься найменшим серед країн СНД в 2017-2018 роках.

Про це повідомив директор банківської групи Moody’s Investors Service Ярослав Совгіра ....

“Якщо подивитися на ВВП на душу населення, виражений в доларах, то картина дуже погана. ВВП складе трохи більше 2 тис. доларів (в 2017-2018 роках). Можна, звичайно, його привести до паритету купівельної спроможності, тоді він буде близько 5 або 6 тис. доларів, але точно так само інші країни можна привести. Якщо ВВП на душу населення таке низьке, то це означає, що населення продовжує залишатися дуже бідним”, – розповів Совгіра.

За даними Moody’s, в Росії ВВП на душу населення в наступних роках буде вище 10 тис. доларів, в Казахстані – більше 8 тис. доларів, в Білорусі – понад 6 тис. доларів, в Азербайджані – понад 4 тис. доларів, у Вірменії наблизиться до 4 тис. доларів.

“Абсолютний рівень ВВП в Україні дуже низький. Звичайно, якщо курс сильно не зміниться, то ВВП через пару років підвищиться до 3 тис. доларів, ще через 3-4 роки – до 4 тис. доларів. Я спеціально дивився ВВП України в кращі часи: у 2008 році номінальний ВВП в доларах був близько 8 тис. доларів, а в 2013 – близько 4 тис. доларів. Зараз 2 тис. доларів. Скільки має пройти років, щоб населення зажило, як до кризи?” – зазначив представник Moody’s.

Він також спрогнозував, що зростання ВВП України в 2018 році буде випереджати країни СНД, проте в абсолютних цифрах це зростання буде маленьким.

“Останні 10 кварталів дійсно спостерігається зростання ВВП, але якщо подивитися на його абсолютний обсяг, то він недотягує до 100 млрд доларів. Хоча в 2013 році він був більше 180 млрд доларів, тобто зараз в доларах він в 2 рази менший, ніж був до цього. Також якщо подивитися на купівельну спроможність, то доходи населення сильно впали”, – додав він.

https://news.finance.ua/ua/news/-/41334 ... nya-moodys
* Дальше должны быть аргументы про индекс бигмака, цену на проезд, сколько украинцы пьют молока, едят мяса, получают субсидий и прочая ахинея.
ВВП ППС придумали русские(сарказм), что бы дурить свой электорат. И Вы туда же.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:12

  Тракторист написав:
  lapay написав:«Гадаю, цілком ясно, що перебіг подій відібрав у нього всю легітимність, про яку він іще заявляв», – сказав Керрі про Януковича.

самому не смешно? что ещё могли заявить непосредственные кураторы государственного переворота?


М-да. Он, похоже, живет в реальности рашкинского кисельТВ.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:35

  layer80 написав:
  Sommer написав:А про "поездка под вымышленным именем" - можно подробнее?


Перебуваючи за кордоном, Петро Порошенко, вочевидь, прагнув секретності. Принаймні, на курорті фігурував під ім’ям Mr. Petro Incognito (Ukraine).
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/28983515.html


М-да, "расследование", блин. Мало того, что в чартере другие имена, так еще и у них:

Принаймні, на курорті фігурував під ім’ям Mr. Petro Incognito (Ukraine). Типова послуга для курорту такого рівня – забезпечення повної анонімності на прохання гостя.


Они, идиоты, не понимают, что такое "полная анонимность"? :mrgreen:

  layer80 написав:
  Sommer написав:Ну, все, если каждый пересичный не знает, где именно сейчас президент - то он нелегетииимный!

Извините, но я так не думаю, точнее не я так думаю...
  Faceless написав:А что, нужна особая экспертиза того, что местонахождение президента неизвестно, на связь он не выходит, обязанности не выполняет? Его не арестовали, не захватили, складывать полномочия не принуждали - он исчез в неизвестном направлении самостоятельно и по собственной воле. Это к тому, как определить, "самоустранился ли".



Так там речь не о пересичных, а о депутатах, у которых эта информация должна быть, не?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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