Порушення закону - це Ваша особиста думка, чи думка Януковича. Є порушення - є суд, яке це порушення може виправити. Немає позову - значить, це не порушення, а просто струс повітря.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 27 бер, 2018 14:54
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Порушення закону - це Ваша особиста думка, чи думка Януковича. Є порушення - є суд, яке це порушення може виправити. Немає позову - значить, це не порушення, а просто струс повітря.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 27 бер, 2018 14:59
для начала подождём результатом по суду януковича, а потом обжалование результатов украинского "правосудия" в европейском суде. к тому времени я надеюсь произойдёт смена политического режимама в Украине и по старой украинской традиции они начнут расправляться с попередниками...
«Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит» - Джордж Оруэлл
Додано: Вів 27 бер, 2018 15:11
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Немає тут аналогії з Єльціним. Тоді плахой був Хазбулатов, а не Єльцін.
Янукович теж кинув ВВ з Дніпропетровська на Київ, але вони не встигли, а на Інституцькій встигли, і плахой дав дьору.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 27 бер, 2018 16:10
Ну, все, если каждый пересичный не знает, где именно сейчас президент - то он нелегетииимный!
А про "поездка под вымышленным именем" - можно подробнее?
А 314 голосов за что депутаты отдали?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Вів 27 бер, 2018 16:21
Будивельник
Покажите, как пересичные мешают образованию антикоррупционного суда, качественной работе генпрокуратуры и т.д.; как влияют на качество Верховного суда и т.д.
2. То, что 30% населения не выкинули из головы социализм (точнее социальную помощь и т.п.) - имеет в нынешнее время такое же значение, как и балачки (мнения) на кухнях.
3. Статистика указывает полную *дупень-попень в державе*, но речь же не об этом!!!!
Вы доказывает, что не полная *дупень* (не такие уж сверхнизкие з-п и т.д.), так это никто Вам не отрицает-то!!!
Ещё раз -- речь идёт не о том, что полная *дупень*, вообще нет реформ и т.п. все пропало, а о том, что темпы реформ низкие, зарплаты низкие, всё далеко не так хорошо, как декларируется и уж вовсе далеко от обещаемого.
4. Цепочки связей, идущие от качества работы и принятых решений Порошенко, Парубием, Гройсманом и т.д. и оказывающее влияние на ривень життя прибиральниць, простих продавцив, работяг не так уж и сложны.
Попробуйте уловить суть рынка (капитализма), как избытка предложения (ограниченности спроса!!!!!), тогда станет понятна возможность решить свою личную проблему отдельному гражданину и невозможность ее решить самому широкому слою дворников-уборщиц-работяг.
Во всех странах это задача властей. Создание условий для развития малого бизнеса, контроль уровня безработицы и т.д.
Почему у нас Вы хотите свой велосипед -- непонятно))
Додано: Вів 27 бер, 2018 16:36
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Перебуваючи за кордоном, Петро Порошенко, вочевидь, прагнув секретності. Принаймні, на курорті фігурував під ім’ям Mr. Petro Incognito (Ukraine).
Извините, но я так не думаю, точнее не я так думаю...
без понятия
Додано: Вів 27 бер, 2018 16:45
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
"А в попугаях я длиннее" (с)
В Україні рекордно низький рівень ВВП на душу населення - Moody's
Міжнародне рейтингове агентство Moody’s прогнозує, що в Україні ВВП на душу населення залишатиметься найменшим серед країн СНД в 2017-2018 роках.
Про це повідомив директор банківської групи Moody’s Investors Service Ярослав Совгіра ....
“Якщо подивитися на ВВП на душу населення, виражений в доларах, то картина дуже погана. ВВП складе трохи більше 2 тис. доларів (в 2017-2018 роках). Можна, звичайно, його привести до паритету купівельної спроможності, тоді він буде близько 5 або 6 тис. доларів, але точно так само інші країни можна привести. Якщо ВВП на душу населення таке низьке, то це означає, що населення продовжує залишатися дуже бідним”, – розповів Совгіра.
За даними Moody’s, в Росії ВВП на душу населення в наступних роках буде вище 10 тис. доларів, в Казахстані – більше 8 тис. доларів, в Білорусі – понад 6 тис. доларів, в Азербайджані – понад 4 тис. доларів, у Вірменії наблизиться до 4 тис. доларів.
“Абсолютний рівень ВВП в Україні дуже низький. Звичайно, якщо курс сильно не зміниться, то ВВП через пару років підвищиться до 3 тис. доларів, ще через 3-4 роки – до 4 тис. доларів. Я спеціально дивився ВВП України в кращі часи: у 2008 році номінальний ВВП в доларах був близько 8 тис. доларів, а в 2013 – близько 4 тис. доларів. Зараз 2 тис. доларів. Скільки має пройти років, щоб населення зажило, як до кризи?” – зазначив представник Moody’s.
Він також спрогнозував, що зростання ВВП України в 2018 році буде випереджати країни СНД, проте в абсолютних цифрах це зростання буде маленьким.
“Останні 10 кварталів дійсно спостерігається зростання ВВП, але якщо подивитися на його абсолютний обсяг, то він недотягує до 100 млрд доларів. Хоча в 2013 році він був більше 180 млрд доларів, тобто зараз в доларах він в 2 рази менший, ніж був до цього. Також якщо подивитися на купівельну спроможність, то доходи населення сильно впали”, – додав він.
https://news.finance.ua/ua/news/-/41334 ... nya-moodys
* Дальше должны быть аргументы про индекс бигмака, цену на проезд, сколько украинцы пьют молока, едят мяса, получают субсидий и прочая ахинея.
ВВП ППС придумали русские(сарказм), что бы дурить свой электорат. И Вы туда же.
Додано: Вів 27 бер, 2018 17:12
М-да. Он, похоже, живет в реальности рашкинского кисельТВ.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Вів 27 бер, 2018 17:35
М-да, "расследование", блин. Мало того, что в чартере другие имена, так еще и у них:
Они, идиоты, не понимают, что такое "полная анонимность"?
Так там речь не о пересичных, а о депутатах, у которых эта информация должна быть, не?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Вів 27 бер, 2018 17:44
Будивельник
"США закликають українських лідерів подвоїти зусилля в реалізації глибоких, всеохоплюючих та своєчасних реформ, необхідних для побудови стабільної, демократичної, процвітаючої та вільної країни, якої заслуговують українці," – наголошують у Державному департаменті США.*
Посмотрите: закликають - украинских лидеров (власть); указывают, что украинцы заслуговують.
И даже количественный показатель дают -- удвоить усилия.
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