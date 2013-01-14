Сейчас в век информационных терминологий легко и по скайпу руководить и даже показания в суде давать.Так что так называемое самоустранение притянуто за уши.Если не ошибаюсь в 1993 году депутаты ВС РФ также Конституционным большинством устранили Ельцина, и сразу получили танковые снаряды по своим кабинетам.Так что дело тут совсем не с натягиванием нарушений законодательства на глобус, а в том, что Янукович оказался дерьмом бегущим, а Ельцин мужиком. Так они в истории мира и останутся.

В эти ключевые для оценки Ельцина годы – 1991-1995 было много политических событий, характерных для эпохи Ельцина. Особенно был ими богат 1993 год. Весь год шла конфронтация Ельцина с Верховным Советом под руководством Хасбулатова. Дело доходило до попыток импичмента президента. Тогда Ельцин обратился за поддержкой к народу и назначил референдум в мае 1993 года, который должен был ответить на вопрос – доверяет ли народ Ельцину и его курсу, или нет, и скорее поддерживает Верховный совет – знаменитый набор ответов на четыре вопроса, на который сторонники Ельцина должны были ответить «да», «да», «нет», «да». Не все разобрались в них и отвечали невпопад, однако на главный вопрос о доверии Ельцину большинство в 58,7% ответило «да» и 53,0% поддержали курс Ельцина на реформы.

Вскоре это доверие подверглось испытанию кровью. Конфликт Ельцина с Верховным Советом достиг кульминации осенью, после известного Указа президента 1400, фактически прекращавшего деятельность Верховного Совета. Народ не сразу понял трагичность ситуации и не ожидал кровопролития. Однако, когда телевидение донесло до народа сцены осады Белого дома, многим стало ясно, что запахло гражданской войной, В конце сентября, по данным опросов фонда «Общественное мнение», 62% высказались за то, чтобы армия сохраняла нейтралитет в конфликте – многие еще помнили танки на улицах Москвы в августе 1991 года и боялись повторения событий. Они таки повторились, только с еще большей ожесточенностью и кровью. Многим, вероятно, навсегда запомнятся сцены, показанные по телевизору, как танки прямой наводкой бьют по Белому дому.



Для многих граждан ситуация казалась похожей на путч 1991 года – тогда Ельцин боролся с путчистами, сейчас – с Верховным Советом, пошедшим против правительства. И народ снова стал на сторону Ельцина: до штурма Белого дома Ельцина поддержали 72% населения, сразу после штурма – 68%. Однако увиденные людьми кровавые сцены начинавшейся гражданской войны вызвали через несколько дней более трезвую оценку событий: 40% возложили «ответственность за кровь, пролитую в Москве» в равной мере на президентскую команду и на мятежников, а 8% всю вину возлагали на президента.

