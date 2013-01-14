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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3855385638573858
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 17:53

  detroytred написав:Будивельник
Покажите, как пересичные мешают образованию антикоррупционного суда, качественной работе генпрокуратуры и т.д.; как влияют на качество Верховного суда и т.д.
А де я писав що заважають?
Ще раз- пересічні 30-50% населення не впливають і не пересікаються і не пересічуться ніколи з антикорупційним чи Верховним судом. тому що і як там працює - пересічному по барабану
Не по барабану
а - Байденам-Трампам-Меркель-Макрон-Мей...., бо це лобісти великого капіталу ,який зайде в Україну тільки тоді,коли ці інституції будуть працездатні
б - так само не по барабану нашим олігархам , бо вони також підпадають під дію цих інституцій
Таким чином йде боротьба бульдогів під ковдрою, і результати цієї боротьби ніяким чино не покращать/погіршать життя пересічного
  detroytred написав:2. То, что 30% населения не выкинули из головы социализм (точнее социальную помощь и т.п.) - имеет в нынешнее время такое же значение, как и балачки (мнения) на кухнях.
До моменту, поки не починається передвиборний процес
Як не як а 30% ( а в реалі і більше,бо совкофіли по призванню більш активні учасники виборчого процесу) не зашкодить жодному з політиків.
Тому щоб забезпечити для себе частку голосів данної групи реформи йдуть настільки швидко ,наскільки дозволяють зміни в головах цієї групи
  detroytred написав:3. Статистика указывает полную *дупень-попень в державе*, но речь же не об этом!!!!
Вы доказывает, что не полная *дупень* (не такие уж сверхнизкие з-п и т.д.), так это никто Вам не отрицает-то!!!
Ещё раз -- речь идёт не о том, что полная *дупень*, вообще нет реформ и т.п. все пропало, а о том, что темпы реформ низкие, зарплаты низкие, всё далеко не так хорошо, как декларируется и уж вовсе далеко от обещаемого.
Статистика яка показує викривлену дупень .допомагає популістам здобувати собі електоральну підтримку ,при чому. чим більше розігріта казочка про дупень - тим більше підтримки в крикунів які обіцяють все і завтра
  detroytred написав:4. Цепочки связей, идущие от качества работы и принятых решений Порошенко, Парубием, Гройсманом и т.д. и оказывающее влияние на ривень життя прибиральниць, простих продавцив, работяг не так уж и сложны.
Попробуйте уловить суть рынка (капитализма), как избытка предложения (ограниченности спроса!!!!!), тогда станет понятна возможность решить свою личную проблему отдельному гражданину и невозможность ее решить самому широкому слою дворников-уборщиц-работяг.
Во всех странах это задача властей. Создание условий для развития малого бизнеса, контроль уровня безработицы и т.д.
Почему у нас Вы хотите свой велосипед -- непонятно))
Поставити все з ніг на голову-це ваша сильна сторона.
1 Держава не створює - держава ділить створене.
2 В капіталістичній державі- рушійною силою є не державний апарат, а капітал/підприємець/синій комірець
3 Головне в капдержаві
а - забрати не більше того , що згоден віддати бізнес
б - забране розподілити так , щоб люмпени не буянили.

Тому я Вам і показував
Порошенко і К створили умови по яким в активної частки суспільства все гуд
Драми і апокаліпси розгортаються в ЗМІ підконтрольних політиків.які відсунуті від влади
Те що хтось від влади відсунутий і цим ображений не говорить про те що ті хто у владі - погані.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 18:04

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Sommer написав:Они, идиоты, не понимают, что такое "полная анонимность"?

Эт Вы так Президента или его охрану характерихуете? Хооотяяяя....
  Sommer написав:М-да, "расследование", блин. Мало того, что в чартере другие имена, так еще и у них:

Пресс-служба Петра Порошенко впервые подтвердила, что президент на новогодние праздники слетал на Мальдивы, передает агентство "Интерфакс-Украина".
https://strana.ua/news/117873-u-poroshe ... ivakh.html
че не так с "расследованием"?
  Sommer написав:Так там речь не о пересичных, а о депутатах, у которых эта информация должна быть, не?

Вы действительно считаете, что Президент должен отчитываться перед депутатами о перемещении своей тушки? Так вот, не должен...
layer80
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 18:08

Будивельник
1. То, как работает районный судья, зависит от кого???)))
От Верховного Суда. Который не принимает решений даже по явнейшим му***.
Аналогично цепочки вниз по прокурорам и пр.
2. Ну и как ляшки и т.п. воплощают в жизнь требования своего электората?)))
Почти никак.
Влияния лохтората мизер...
3. Я нигде не говорил, что держава якобы щось створюэ.
Я постоянно указываю -- власти (держава) должна создавать условия. Условия.
4. Какие популисты? Я Вам слова западных политиков и экономистов привожу.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 18:14

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  budivelnik написав:Порошенко і К створили умови по яким в активної частки суспільства все гуд

*список активной части населения на 2 листах прилагается.
layer80
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 18:21

Будивельник
Да не гуууд у активной части общества!
Не гуууд.

Гуууд - это когда малый и средний бизнес даёт более 60% ВВП, а не 15%, как у нас.
Когда 80% этого малого работают на экспорт.

Гууд у нас по сравнению с проигравшими конкуренцию нам бедолагами.
Все пересичные во владельца Вашего магазина не поместятся))
Расширять рамки -- задача властей.
Улучшать условия тому же крупному бизнесу - тоже задача властей.
И вот в эти расширившиеся границы хлынут пересичные.

Безвиз расширил. Хорошо, но мало. Крайне мало.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 18:43

  layer80 написав:
  Sommer написав:Они, идиоты, не понимают, что такое "полная анонимность"?

Эт Вы так Президента или его охрану характерихуете? Хооотяяяя....
  Sommer написав:М-да, "расследование", блин. Мало того, что в чартере другие имена, так еще и у них:

Пресс-служба Петра Порошенко впервые подтвердила, что президент на новогодние праздники слетал на Мальдивы, передает агентство "Интерфакс-Украина".
https://strana.ua/news/117873-u-poroshe ... ivakh.html
че не так с "расследованием"?


У них в расследовании чартер, в списках пассажиров которого Порошенко не значится; и отель, у которого якобы "полная анонимность", но у которого журналисты могут узнать имя и страну проживания полного анонима.

Я понимаю уровень постсовковой журналистики, но это уровень плинтуса даже на таком фоне.

  layer80 написав:
  Sommer написав:Так там речь не о пересичных, а о депутатах, у которых эта информация должна быть, не?

  layer80 написав:Вы действительно считаете, что Президент должен отчитываться перед депутатами о перемещении своей тушки? Так вот, не должен...


Вообще никому не должен?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:03

  budivelnik написав:1 Державна компанія Нафтогаз отримала +120 млрд грн в рік(20 млрд м3 х 6,69-,75 грн/м3) з яких 50 млрд пішли малоймущим(субсидії)

120 млрд. действительно получил Нафтогаз, но почему вы считаете что из них 50 млрд. пошло на субсидии, которые на самом деле выплачиваются из бюджета?...
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:06

  layer80 написав:
  budivelnik написав:Порошенко і К створили умови по яким в активної частки суспільства все гуд

*список активной части населения на 2 листах прилагается.

Над єтим уже тупо смеются "чужие"
Уперше подививсь. :oops:

https://youtu.be/ULw1O-m6DKk
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 19:09

  layer80 написав:
  budivelnik написав:Порошенко і К створили умови по яким в активної частки суспільства все гуд

*список активной части населения на 2 листах прилагается.

похоже в этом списке не будет никого кроме АП, КМ и ВР + ещё прокуроры, судьи и силовые структуры, которые получают объедки от первого круга...

главная проблема в том что порошенко и Ко создали условия при которых 2/3 населения Украины стало жить хуже...
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