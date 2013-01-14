Додано: Вів 27 бер, 2018 17:53

detroytred написав: Будивельник

Покажите, как пересичные мешают образованию антикоррупционного суда, качественной работе генпрокуратуры и т.д.; как влияют на качество Верховного суда и т.д. БудивельникПокажите, как пересичные мешают образованию антикоррупционного суда, качественной работе генпрокуратуры и т.д.; как влияют на качество Верховного суда и т.д.

detroytred написав: 2. То, что 30% населения не выкинули из головы социализм (точнее социальную помощь и т.п.) - имеет в нынешнее время такое же значение, как и балачки (мнения) на кухнях. 2. То, что 30% населения не выкинули из головы социализм (точнее социальную помощь и т.п.) - имеет в нынешнее время такое же значение, как и балачки (мнения) на кухнях.

detroytred написав: 3. Статистика указывает полную *дупень-попень в державе*, но речь же не об этом!!!!

Вы доказывает, что не полная *дупень* (не такие уж сверхнизкие з-п и т.д.), так это никто Вам не отрицает-то!!!

Ещё раз -- речь идёт не о том, что полная *дупень*, вообще нет реформ и т.п. все пропало, а о том, что темпы реформ низкие, зарплаты низкие, всё далеко не так хорошо, как декларируется и уж вовсе далеко от обещаемого. 3. Статистика указывает полную *дупень-попень в державе*, но речь же не об этом!!!!Вы доказывает, что не полная *дупень* (не такие уж сверхнизкие з-п и т.д.), так это никто Вам не отрицает-то!!!Ещё раз -- речь идёт не о том, что полная *дупень*, вообще нет реформ и т.п. все пропало, а о том, что темпы реформ низкие, зарплаты низкие, всё далеко не так хорошо, как декларируется и уж вовсе далеко от обещаемого.

detroytred написав: 4. Цепочки связей, идущие от качества работы и принятых решений Порошенко, Парубием, Гройсманом и т.д. и оказывающее влияние на ривень життя прибиральниць, простих продавцив, работяг не так уж и сложны.

Попробуйте уловить суть рынка (капитализма), как избытка предложения (ограниченности спроса!!!!!), тогда станет понятна возможность решить свою личную проблему отдельному гражданину и невозможность ее решить самому широкому слою дворников-уборщиц-работяг.

Во всех странах это задача властей. Создание условий для развития малого бизнеса, контроль уровня безработицы и т.д.

Почему у нас Вы хотите свой велосипед -- непонятно)) 4. Цепочки связей, идущие от качества работы и принятых решений Порошенко, Парубием, Гройсманом и т.д. и оказывающее влияние на ривень життя прибиральниць, простих продавцив, работяг не так уж и сложны.Попробуйте уловить суть рынка (капитализма), как избытка предложения (ограниченности спроса!!!!!), тогда станет понятна возможность решить свою личную проблему отдельному гражданину и невозможность ее решить самому широкому слою дворников-уборщиц-работяг.Во всех странах это задача властей. Создание условий для развития малого бизнеса, контроль уровня безработицы и т.д.Почему у нас Вы хотите свой велосипед -- непонятно))

А де я писав що заважають?Ще раз- пересічні 30-50% населення не впливають і не пересікаються і не пересічуться ніколи з антикорупційним чи Верховним судом. тому що і як там працює - пересічному по барабануНе по барабануа - Байденам-Трампам-Меркель-Макрон-Мей...., бо це лобісти великого капіталу ,який зайде в Україну тільки тоді,коли ці інституції будуть працездатніб - так само не по барабану нашим олігархам , бо вони також підпадають під дію цих інституційТаким чином йде боротьба бульдогів під ковдрою, і результати цієї боротьби ніяким чино не покращать/погіршать життя пересічногоДо моменту, поки не починається передвиборний процесЯк не як а 30% ( а в реалі і більше,бо совкофіли по призванню більш активні учасники виборчого процесу) не зашкодить жодному з політиків.Тому щоб забезпечити для себе частку голосів данної групи реформи йдуть настільки швидко ,наскільки дозволяють зміни в головах цієї групиСтатистика яка показує викривлену дупень .допомагає популістам здобувати собі електоральну підтримку ,при чому. чим більше розігріта казочка про дупень - тим більше підтримки в крикунів які обіцяють все і завтраПоставити все з ніг на голову-це ваша сильна сторона.1 Держава не створює - держава ділить створене.2 В капіталістичній державі- рушійною силою є не державний апарат, а капітал/підприємець/синій комірець3 Головне в капдержавіа - забрати не більше того , що згоден віддати бізнесб - забране розподілити так , щоб люмпени не буянили.Тому я Вам і показувавПорошенко і К створили умови по яким в активної частки суспільства все гудДрами і апокаліпси розгортаються в ЗМІ підконтрольних політиків.які відсунуті від владиТе що хтось від влади відсунутий і цим ображений не говорить про те що ті хто у владі - погані.