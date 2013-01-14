Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Будивельник Покажите, как пересичные мешают образованию антикоррупционного суда, качественной работе генпрокуратуры и т.д.; как влияют на качество Верховного суда и т.д.
А де я писав що заважають? Ще раз- пересічні 30-50% населення не впливають і не пересікаються і не пересічуться ніколи з антикорупційним чи Верховним судом. тому що і як там працює - пересічному по барабану Не по барабану а - Байденам-Трампам-Меркель-Макрон-Мей...., бо це лобісти великого капіталу ,який зайде в Україну тільки тоді,коли ці інституції будуть працездатні б - так само не по барабану нашим олігархам , бо вони також підпадають під дію цих інституцій Таким чином йде боротьба бульдогів під ковдрою, і результати цієї боротьби ніяким чино не покращать/погіршать життя пересічного
detroytred написав:2. То, что 30% населения не выкинули из головы социализм (точнее социальную помощь и т.п.) - имеет в нынешнее время такое же значение, как и балачки (мнения) на кухнях.
До моменту, поки не починається передвиборний процес Як не як а 30% ( а в реалі і більше,бо совкофіли по призванню більш активні учасники виборчого процесу) не зашкодить жодному з політиків. Тому щоб забезпечити для себе частку голосів данної групи реформи йдуть настільки швидко ,наскільки дозволяють зміни в головах цієї групи
detroytred написав:3. Статистика указывает полную *дупень-попень в державе*, но речь же не об этом!!!! Вы доказывает, что не полная *дупень* (не такие уж сверхнизкие з-п и т.д.), так это никто Вам не отрицает-то!!! Ещё раз -- речь идёт не о том, что полная *дупень*, вообще нет реформ и т.п. все пропало, а о том, что темпы реформ низкие, зарплаты низкие, всё далеко не так хорошо, как декларируется и уж вовсе далеко от обещаемого.
Статистика яка показує викривлену дупень .допомагає популістам здобувати собі електоральну підтримку ,при чому. чим більше розігріта казочка про дупень - тим більше підтримки в крикунів які обіцяють все і завтра
detroytred написав:4. Цепочки связей, идущие от качества работы и принятых решений Порошенко, Парубием, Гройсманом и т.д. и оказывающее влияние на ривень життя прибиральниць, простих продавцив, работяг не так уж и сложны. Попробуйте уловить суть рынка (капитализма), как избытка предложения (ограниченности спроса!!!!!), тогда станет понятна возможность решить свою личную проблему отдельному гражданину и невозможность ее решить самому широкому слою дворников-уборщиц-работяг. Во всех странах это задача властей. Создание условий для развития малого бизнеса, контроль уровня безработицы и т.д. Почему у нас Вы хотите свой велосипед -- непонятно))
Поставити все з ніг на голову-це ваша сильна сторона. 1 Держава не створює - держава ділить створене. 2 В капіталістичній державі- рушійною силою є не державний апарат, а капітал/підприємець/синій комірець 3 Головне в капдержаві а - забрати не більше того , що згоден віддати бізнес б - забране розподілити так , щоб люмпени не буянили.
Тому я Вам і показував Порошенко і К створили умови по яким в активної частки суспільства все гуд Драми і апокаліпси розгортаються в ЗМІ підконтрольних політиків.які відсунуті від влади Те що хтось від влади відсунутий і цим ображений не говорить про те що ті хто у владі - погані.
Будивельник 1. То, как работает районный судья, зависит от кого???))) От Верховного Суда. Который не принимает решений даже по явнейшим му***. Аналогично цепочки вниз по прокурорам и пр. 2. Ну и как ляшки и т.п. воплощают в жизнь требования своего электората?))) Почти никак. Влияния лохтората мизер... 3. Я нигде не говорил, что держава якобы щось створюэ. Я постоянно указываю -- власти (держава) должна создавать условия. Условия. 4. Какие популисты? Я Вам слова западных политиков и экономистов привожу.
Будивельник Да не гуууд у активной части общества! Не гуууд.
Гуууд - это когда малый и средний бизнес даёт более 60% ВВП, а не 15%, как у нас. Когда 80% этого малого работают на экспорт.
Гууд у нас по сравнению с проигравшими конкуренцию нам бедолагами. Все пересичные во владельца Вашего магазина не поместятся)) Расширять рамки -- задача властей. Улучшать условия тому же крупному бизнесу - тоже задача властей. И вот в эти расширившиеся границы хлынут пересичные.
У них в расследовании чартер, в списках пассажиров которого Порошенко не значится; и отель, у которого якобы "полная анонимность", но у которого журналисты могут узнать имя и страну проживания полного анонима.
Я понимаю уровень постсовковой журналистики, но это уровень плинтуса даже на таком фоне.
layer80 написав:
Sommer написав:Так там речь не о пересичных, а о депутатах, у которых эта информация должна быть, не?
layer80 написав:Вы действительно считаете, что Президент должен отчитываться перед депутатами о перемещении своей тушки? Так вот, не должен...
Вообще никому не должен?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.