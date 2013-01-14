Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Будивельник 1. То, как работает районный судья, зависит от кого???))) От Верховного Суда. Который не принимает решений даже по явнейшим му***. Аналогично цепочки вниз по прокурорам и пр. 2. Ну и как ляшки и т.п. воплощают в жизнь требования своего электората?))) Почти никак. Влияния лохтората мизер... 3. Я нигде не говорил, что держава якобы щось створюэ. Я постоянно указываю -- власти (держава) должна создавать условия. Условия. 4. Какие популисты? Я Вам слова западных политиков и экономистов привожу.
Будивельник Да не гуууд у активной части общества! Не гуууд.
Гуууд - это когда малый и средний бизнес даёт более 60% ВВП, а не 15%, как у нас. Когда 80% этого малого работают на экспорт.
Гууд у нас по сравнению с проигравшими конкуренцию нам бедолагами. Все пересичные во владельца Вашего магазина не поместятся)) Расширять рамки -- задача властей. Улучшать условия тому же крупному бизнесу - тоже задача властей. И вот в эти расширившиеся границы хлынут пересичные.
У них в расследовании чартер, в списках пассажиров которого Порошенко не значится; и отель, у которого якобы "полная анонимность", но у которого журналисты могут узнать имя и страну проживания полного анонима.
Я понимаю уровень постсовковой журналистики, но это уровень плинтуса даже на таком фоне.
layer80 написав:
Sommer написав:Так там речь не о пересичных, а о депутатах, у которых эта информация должна быть, не?
layer80 написав:Вы действительно считаете, что Президент должен отчитываться перед депутатами о перемещении своей тушки? Так вот, не должен...
Вообще никому не должен?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Sommer написав:Так там речь не о пересичных, а о депутатах, у которых эта информация должна быть, не?
Вы действительно считаете, что Президент должен отчитываться перед депутатами о перемещении своей тушки? Так вот, не должен...
логично задать вопрос а почему о своём перемещении должен был отчитываться янукович? почему в его случае достаточно было всего 3-4 часов, что бы госпереворотчики решили, что он самоустранился? между прочим была суббота, а у них так "свербило", что не смогли даже дождаться понедельника...