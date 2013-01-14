Додано: Вів 27 бер, 2018 18:21

Будивельник

Да не гуууд у активной части общества!

Не гуууд.



Гуууд - это когда малый и средний бизнес даёт более 60% ВВП, а не 15%, как у нас.

Когда 80% этого малого работают на экспорт.



Гууд у нас по сравнению с проигравшими конкуренцию нам бедолагами.

Все пересичные во владельца Вашего магазина не поместятся))

Расширять рамки -- задача властей.

Улучшать условия тому же крупному бизнесу - тоже задача властей.

И вот в эти расширившиеся границы хлынут пересичные.



Безвиз расширил. Хорошо, но мало. Крайне мало.