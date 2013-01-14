Додано: Вів 27 бер, 2018 22:08

detroytred написав: Будивельник

1. То, как работает районный судья, зависит от кого???)))

От Верховного Суда. Который не принимает решений даже по явнейшим му***.

Аналогично цепочки вниз по прокурорам и пр. Будивельник1. То, как работает районный судья, зависит от кого???)))От Верховного Суда. Который не принимает решений даже по явнейшим му***.Аналогично цепочки вниз по прокурорам и пр.

detroytred написав: 2. Ну и как ляшки и т.п. воплощают в жизнь требования своего электората?)))

Почти никак.

Влияния лохтората мизер... 2. Ну и как ляшки и т.п. воплощают в жизнь требования своего электората?)))Почти никак.Влияния лохтората мизер...

detroytred написав: 3. Я нигде не говорил, что держава якобы щось створюэ.

Я постоянно указываю -- власти (держава) должна создавать условия. Условия.

4. Какие популисты? Я Вам слова западных политиков и экономистов привожу. 3. Я нигде не говорил, что держава якобы щось створюэ.Я постоянно указываю -- власти (держава) должна создавать условия. Условия.4. Какие популисты? Я Вам слова западных политиков и экономистов привожу.

А давайте попросимо адміністрацію прикрутити опитувальник з питаннямиСкільки разів проти вас відкривались судові справиа - жодногоб - одинв- до трьохг - більше трьохІ другевідкриті проти Вас судові справиа - закінчились адмін штрафомб - забрали у Вас до 5% бізнесув - забрали у Вас від 5 до 30%г від 30 до 70д - розорили...Як думаєте - які будуть відповіді?А я навіть не чекаючи скажуПерше - тільки один зі 500 осіб був учасником судового засідання у якості заявника/обвинувачуваногоДруге - 70% всіх судових засідань - закінчились адмінштрафами до 2000 грнТретє - ще 20% усіх засідань закінчились штрафами у розмірі 2000-500000 грнЧетверте - приблизно 10% отримали штрафи більше 1 млн або були засуджені до термінів увязнення.Якщо відкинути суди по ДТП і пяним розбіркам - то у всіх інших судах пересічний на 99,9% не приймає участі. а тому йому по барабану що там відбувається.Ну да1 Спочатку вили/коси/міхи/бойки - розганяють хвилю всьопропало2 Потім на хвилі всьо пропало проводять в парламент 40% депутатського корпусу3 Далі починаються торги для себе . а не для України.От Вам і мізерний вплив лехторатуЛехторат то не впливає , а от його обранці активненько так використовують отриманих 40% голосів на виборах для проштовхування корупційних схем.які дуже не люблять наші західні партнери і постійно нас шпиняють, а діюча влада як лящ на сковорідці. вона з одного боку і хоче вести в Європу, а з другого боку парія того ж ляшка без отримання якоїсь корупційної схеми голосів не даєА як тільки отримає і проголосує - так на дибки вже стають західні партнери , бо виявляється закон-проєвропейський, але грошей його виконувати не має бо ляшко чи хто інший вже їх потратив.Ще разПолітик нічого не може створити.Створює бізнес, тому завдання політика не заважати бізнесу+ створити умови по якима - з бізнесу візьмуть рівно стільки ,скільки він в змозі(хоче) віддатиб - того що візьмуть з бізнесу повинно вистарчити на тих хто реально не в стані себе забезпечити(пенсіонери/інваліди/діти сироти)ВсеЯк тільки садовий приймає рішення підняти/опустити ціну в маршрутках - відразу або маршрутки з рейсу зникнуть , або пасажири....Хоч це зрозуміло?З іншого боку знову ж про ЛьвівПрийняла міська влада рішення за міський 1 млрд грн( який хочуть взяти в кредит) купити 150 великих автобусів (хто був у Львові памятає його вузенькі вулички)Автобуси візьмуть , маршрутки зникнуть... а от чи стане краще пасажирам і автомобілістам коли 150 штук 12 метрових дур шириною в 2,50 почнуть курсувати вуличками... транспортний апокаліпсис - я гарантую..Але ж відповідати політик за це безграмотне економічне рішення не буде правда?то може політиків до економіки бажано дуже близько не підпускати?