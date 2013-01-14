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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3856385738583859
Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:44

  Cler написав:
  layer80 написав:
  Sommer написав:Так там речь не о пересичных, а о депутатах, у которых эта информация должна быть, не?

Вы действительно считаете, что Президент должен отчитываться перед депутатами о перемещении своей тушки? Так вот, не должен...

логично задать вопрос а почему о своём перемещении должен был отчитываться янукович? почему в его случае достаточно было всего 3-4 часов, что бы госпереворотчики решили, что он самоустранился? между прочим была суббота, а у них так "свербило", что не смогли даже дождаться понедельника... :mrgreen:


Скажите, а от чего у вас так "свербит", что вы пытаетесь пропихнуть просроченный и уже порядком завонявшийся тезис о госперевороте?

Вы еще хунту сюда притащите.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 21:45

  Cler написав:
  layer80 написав:
  budivelnik написав:Порошенко і К створили умови по яким в активної частки суспільства все гуд

*список активной части населения на 2 листах прилагается.
похоже в этом списке не будет никого кроме АП, КМ и ВР + ещё прокуроры, судьи и силовые структуры, которые получают объедки от первого круга...
главная проблема в том что порошенко и Ко создали условия при которых 2/3 населения Украины стало жить хуже...
Я знаю двох активних дописувачів тільки на цих сторінках budivelnik і detroytred
При чому на 100% впевнений що до АП, КМ и ВР + ещё прокуроры, судьи и силовые структуры - я не належу і ніколи не належав
І на 99,99% впевнений що до них не належить detroytred
Я думаю що як мінімум ще з десяток місцевих форумчан - скажуть що у них все гуд (хоча й могло б бути краще) і при цьому вони не належать до АП, КМ и ВР + ещё прокуроры, судьи и силовые структуры
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:08

  detroytred написав:Будивельник
1. То, как работает районный судья, зависит от кого???)))
От Верховного Суда. Который не принимает решений даже по явнейшим му***.
Аналогично цепочки вниз по прокурорам и пр.
А давайте попросимо адміністрацію прикрутити опитувальник з питаннями
Скільки разів проти вас відкривались судові справи
а - жодного
б - один
в- до трьох
г - більше трьох
І друге
відкриті проти Вас судові справи
а - закінчились адмін штрафом
б - забрали у Вас до 5% бізнесу
в - забрали у Вас від 5 до 30%
г від 30 до 70
д - розорили...
Як думаєте - які будуть відповіді?
А я навіть не чекаючи скажу
Перше - тільки один зі 500 осіб був учасником судового засідання у якості заявника/обвинувачуваного
Друге - 70% всіх судових засідань - закінчились адмінштрафами до 2000 грн
Третє - ще 20% усіх засідань закінчились штрафами у розмірі 2000-500000 грн
Четверте - приблизно 10% отримали штрафи більше 1 млн або були засуджені до термінів увязнення.
Якщо відкинути суди по ДТП і пяним розбіркам - то у всіх інших судах пересічний на 99,9% не приймає участі. а тому йому по барабану що там відбувається.
  detroytred написав:2. Ну и как ляшки и т.п. воплощают в жизнь требования своего электората?)))
Почти никак.
Влияния лохтората мизер...
Ну да
1 Спочатку вили/коси/міхи/бойки - розганяють хвилю всьопропало
2 Потім на хвилі всьо пропало проводять в парламент 40% депутатського корпусу
3 Далі починаються торги для себе . а не для України.
От Вам і мізерний вплив лехторату
Лехторат то не впливає , а от його обранці активненько так використовують отриманих 40% голосів на виборах для проштовхування корупційних схем.які дуже не люблять наші західні партнери і постійно нас шпиняють, а діюча влада як лящ на сковорідці. вона з одного боку і хоче вести в Європу, а з другого боку парія того ж ляшка без отримання якоїсь корупційної схеми голосів не дає
А як тільки отримає і проголосує - так на дибки вже стають західні партнери , бо виявляється закон-проєвропейський, але грошей його виконувати не має бо ляшко чи хто інший вже їх потратив.
  detroytred написав:3. Я нигде не говорил, что держава якобы щось створюэ.
Я постоянно указываю -- власти (держава) должна создавать условия. Условия.
4. Какие популисты? Я Вам слова западных политиков и экономистов привожу.
Ще раз
Політик нічого не може створити.Створює бізнес, тому завдання політика не заважати бізнесу+ створити умови по яким
а - з бізнесу візьмуть рівно стільки ,скільки він в змозі(хоче) віддати
б - того що візьмуть з бізнесу повинно вистарчити на тих хто реально не в стані себе забезпечити(пенсіонери/інваліди/діти сироти)
Все
Як тільки садовий приймає рішення підняти/опустити ціну в маршрутках - відразу або маршрутки з рейсу зникнуть , або пасажири....
Хоч це зрозуміло?
З іншого боку знову ж про Львів
Прийняла міська влада рішення за міський 1 млрд грн( який хочуть взяти в кредит) купити 150 великих автобусів (хто був у Львові памятає його вузенькі вулички)
Автобуси візьмуть , маршрутки зникнуть... а от чи стане краще пасажирам і автомобілістам коли 150 штук 12 метрових дур шириною в 2,50 почнуть курсувати вуличками... транспортний апокаліпсис - я гарантую..
Але ж відповідати політик за це безграмотне економічне рішення не буде правда?
то може політиків до економіки бажано дуже близько не підпускати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:49

  budivelnik написав:
  Cler написав:
  budivelnik написав:1 Державна компанія Нафтогаз отримала +120 млрд грн в рік(20 млрд м3 х 6,69-,75 грн/м3) з яких 50 млрд пішли малоймущим(субсидії)
120 млрд. действительно получил Нафтогаз, но почему вы считаете что из них 50 млрд. пошло на субсидии, которые на самом деле выплачиваются из бюджета?...
1 До підняття тарифів Нафтогаз був збитковоюкомпанією з збитком в 100 млрд грн в рік , які перекривались з Державного Бюджету
2 Сьогодні Нафтогаз є прибутковою компанією , власником якої є Держава Україна і прибутки якої від 70 до 90% зараховуються напряму в Держбюджет
3 Таким чином
Від Нафтогазу до Бюджету надійшло 84-96 млрд грн
З Бюджету до населення надійшло 50 млрд грн субсидій

Питання
Чи можна заявити що субсидії профінансовані за рахунок Нафтогазу?

нам такие компании не нужны!

Cler
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 22:56

  budivelnik написав:
  Cler написав:
  layer80 написав:*список активной части населения на 2 листах прилагается.
похоже в этом списке не будет никого кроме АП, КМ и ВР + ещё прокуроры, судьи и силовые структуры, которые получают объедки от первого круга...
главная проблема в том что порошенко и Ко создали условия при которых 2/3 населения Украины стало жить хуже...
Я знаю двох активних дописувачів тільки на цих сторінках budivelnik і detroytred
При чому на 100% впевнений що до АП, КМ и ВР + ещё прокуроры, судьи и силовые структуры - я не належу і ніколи не належав
І на 99,99% впевнений що до них не належить detroytred
Я думаю що як мінімум ще з десяток місцевих форумчан - скажуть що у них все гуд (хоча й могло б бути краще) і при цьому вони не належать до АП, КМ и ВР + ещё прокуроры, судьи и силовые структуры

почитаешь ваши посты - всё в Украине хорошо, а посмотришь различную статистику и там почему-то всё по другому:
1) в Украине самые низкие доходы в Европе;
2) в Украине самая высокая смертность в Европе;
3) по уровню счастья мы тоже в хвосте, причём не только в Европе, но и в мире;
4) на первых местах разных рейтингов Украина засветилась только по размаху коррупции, эпидемий и т.д.
5) половина населения получает субсидии - это позор!...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:26

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Sommer написав:Я понимаю уровень постсовковой журналистики, но это уровень плинтуса даже на таком фоне.

1. Пресс-служба Порошенко подтвердила его Мальдивы.
2. О поездке стало известно (по крайней мере "широкой общественности") только после расследования. Т.е. фактически Президент несколько дней фиг знает где находился.
  Sommer написав:Вообще никому не должен?

Может кому-то и должен - хз. Жене хоть, или теще.
layer80
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 23:39

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Cler написав:логично задать вопрос а почему о своём перемещении должен был отчитываться янукович? почему в его случае достаточно было всего 3-4 часов, что бы госпереворотчики решили

Янукович - гарант Конституции. Вместо своих прямых обязанностей (гарантировать), оставил свой пост и свалил в неопределенном направлении. Если (вдруг) какие-то люди заняли его место, должен был прыгнуть в самолет, прилететь в Киев и попросить их удалиться. А так...
Ни одна страна мира не посчитала события госпереворотом, дип. отношения не прекращались, законодательный орган (ВР) функционировал, ни одно топ-должностное лицо особо не пострадало.
И вообще, возможно Янукович был выкраден спецслужбами РФ и держится как заложник :)
layer80
 
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