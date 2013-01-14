detroytred написав:
Будивельник
1. То, как работает районный судья, зависит от кого???)))
От Верховного Суда. Который не принимает решений даже по явнейшим му***.
Аналогично цепочки вниз по прокурорам и пр.
А давайте попросимо адміністрацію прикрутити опитувальник з питаннями
Скільки разів проти вас відкривались судові справи
а - жодного
б - один
в- до трьох
г - більше трьох
І друге
відкриті проти Вас судові справи
а - закінчились адмін штрафом
б - забрали у Вас до 5% бізнесу
в - забрали у Вас від 5 до 30%
г від 30 до 70
д - розорили...
Як думаєте - які будуть відповіді?
А я навіть не чекаючи скажу
Перше - тільки один зі 500 осіб був учасником судового засідання у якості заявника/обвинувачуваного
Друге - 70% всіх судових засідань - закінчились адмінштрафами до 2000 грн
Третє - ще 20% усіх засідань закінчились штрафами у розмірі 2000-500000 грн
Четверте - приблизно 10% отримали штрафи більше 1 млн або були засуджені до термінів увязнення.
Якщо відкинути суди по ДТП і пяним розбіркам - то у всіх інших судах пересічний на 99,9% не приймає участі. а тому йому по барабану що там відбувається.
detroytred написав:
2. Ну и как ляшки и т.п. воплощают в жизнь требования своего электората?)))
Почти никак.
Влияния лохтората мизер...
Ну да
1 Спочатку вили/коси/міхи/бойки - розганяють хвилю всьопропало
2 Потім на хвилі всьо пропало проводять в парламент 40% депутатського корпусу
3 Далі починаються торги для себе . а не для України.
От Вам і мізерний вплив лехторату
Лехторат то не впливає , а от його обранці активненько так використовують отриманих 40% голосів на виборах для проштовхування корупційних схем.які дуже не люблять наші західні партнери і постійно нас шпиняють, а діюча влада як лящ на сковорідці. вона з одного боку і хоче вести в Європу, а з другого боку парія того ж ляшка без отримання якоїсь корупційної схеми голосів не дає
А як тільки отримає і проголосує - так на дибки вже стають західні партнери , бо виявляється закон-проєвропейський, але грошей його виконувати не має бо ляшко чи хто інший вже їх потратив.
detroytred написав:
3. Я нигде не говорил, что держава якобы щось створюэ.
Я постоянно указываю -- власти (держава) должна создавать условия. Условия.
4. Какие популисты? Я Вам слова западных политиков и экономистов привожу.
Ще раз
Політик нічого не може створити.Створює бізнес, тому завдання політика не заважати бізнесу+ створити умови по яким
а - з бізнесу візьмуть рівно стільки ,скільки він в змозі(хоче) віддати
б - того що візьмуть з бізнесу повинно вистарчити на тих хто реально не в стані себе забезпечити(пенсіонери/інваліди/діти сироти)
Все
Як тільки садовий приймає рішення підняти/опустити ціну в маршрутках - відразу або маршрутки з рейсу зникнуть , або пасажири....
Хоч це зрозуміло?
З іншого боку знову ж про Львів
Прийняла міська влада рішення за міський 1 млрд грн( який хочуть взяти в кредит) купити 150 великих автобусів (хто був у Львові памятає його вузенькі вулички)
Автобуси візьмуть , маршрутки зникнуть... а от чи стане краще пасажирам і автомобілістам коли 150 штук 12 метрових дур шириною в 2,50 почнуть курсувати вуличками... транспортний апокаліпсис - я гарантую..
Але ж відповідати політик за це безграмотне економічне рішення не буде правда?
то може політиків до економіки бажано дуже близько не підпускати?