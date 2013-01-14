Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Sommer написав:Так там речь не о пересичных, а о депутатах, у которых эта информация должна быть, не?
Вы действительно считаете, что Президент должен отчитываться перед депутатами о перемещении своей тушки? Так вот, не должен...
логично задать вопрос а почему о своём перемещении должен был отчитываться янукович? почему в его случае достаточно было всего 3-4 часов, что бы госпереворотчики решили, что он самоустранился? между прочим была суббота, а у них так "свербило", что не смогли даже дождаться понедельника...
Скажите, а от чего у вас так "свербит", что вы пытаетесь пропихнуть просроченный и уже порядком завонявшийся тезис о госперевороте?
Вы еще хунту сюда притащите.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
budivelnik написав:Порошенко і К створили умови по яким в активної частки суспільства все гуд
*список активной части населения на 2 листах прилагается.
похоже в этом списке не будет никого кроме АП, КМ и ВР + ещё прокуроры, судьи и силовые структуры, которые получают объедки от первого круга... главная проблема в том что порошенко и Ко создали условия при которых 2/3 населения Украины стало жить хуже...
Я знаю двох активних дописувачів тільки на цих сторінках budivelnik і detroytred При чому на 100% впевнений що до АП, КМ и ВР + ещё прокуроры, судьи и силовые структуры - я не належу і ніколи не належав І на 99,99% впевнений що до них не належить detroytred Я думаю що як мінімум ще з десяток місцевих форумчан - скажуть що у них все гуд (хоча й могло б бути краще) і при цьому вони не належать до АП, КМ и ВР + ещё прокуроры, судьи и силовые структуры
detroytred написав:Будивельник 1. То, как работает районный судья, зависит от кого???))) От Верховного Суда. Который не принимает решений даже по явнейшим му***. Аналогично цепочки вниз по прокурорам и пр.
А давайте попросимо адміністрацію прикрутити опитувальник з питаннями Скільки разів проти вас відкривались судові справи а - жодного б - один в- до трьох г - більше трьох І друге відкриті проти Вас судові справи а - закінчились адмін штрафом б - забрали у Вас до 5% бізнесу в - забрали у Вас від 5 до 30% г від 30 до 70 д - розорили... Як думаєте - які будуть відповіді? А я навіть не чекаючи скажу Перше - тільки один зі 500 осіб був учасником судового засідання у якості заявника/обвинувачуваного Друге - 70% всіх судових засідань - закінчились адмінштрафами до 2000 грн Третє - ще 20% усіх засідань закінчились штрафами у розмірі 2000-500000 грн Четверте - приблизно 10% отримали штрафи більше 1 млн або були засуджені до термінів увязнення. Якщо відкинути суди по ДТП і пяним розбіркам - то у всіх інших судах пересічний на 99,9% не приймає участі. а тому йому по барабану що там відбувається.
detroytred написав:2. Ну и как ляшки и т.п. воплощают в жизнь требования своего электората?))) Почти никак. Влияния лохтората мизер...
Ну да 1 Спочатку вили/коси/міхи/бойки - розганяють хвилю всьопропало 2 Потім на хвилі всьо пропало проводять в парламент 40% депутатського корпусу 3 Далі починаються торги для себе . а не для України. От Вам і мізерний вплив лехторату Лехторат то не впливає , а от його обранці активненько так використовують отриманих 40% голосів на виборах для проштовхування корупційних схем.які дуже не люблять наші західні партнери і постійно нас шпиняють, а діюча влада як лящ на сковорідці. вона з одного боку і хоче вести в Європу, а з другого боку парія того ж ляшка без отримання якоїсь корупційної схеми голосів не дає А як тільки отримає і проголосує - так на дибки вже стають західні партнери , бо виявляється закон-проєвропейський, але грошей його виконувати не має бо ляшко чи хто інший вже їх потратив.
detroytred написав:3. Я нигде не говорил, что держава якобы щось створюэ. Я постоянно указываю -- власти (держава) должна создавать условия. Условия. 4. Какие популисты? Я Вам слова западных политиков и экономистов привожу.
Ще раз Політик нічого не може створити.Створює бізнес, тому завдання політика не заважати бізнесу+ створити умови по яким а - з бізнесу візьмуть рівно стільки ,скільки він в змозі(хоче) віддати б - того що візьмуть з бізнесу повинно вистарчити на тих хто реально не в стані себе забезпечити(пенсіонери/інваліди/діти сироти) Все Як тільки садовий приймає рішення підняти/опустити ціну в маршрутках - відразу або маршрутки з рейсу зникнуть , або пасажири.... Хоч це зрозуміло? З іншого боку знову ж про Львів Прийняла міська влада рішення за міський 1 млрд грн( який хочуть взяти в кредит) купити 150 великих автобусів (хто був у Львові памятає його вузенькі вулички) Автобуси візьмуть , маршрутки зникнуть... а от чи стане краще пасажирам і автомобілістам коли 150 штук 12 метрових дур шириною в 2,50 почнуть курсувати вуличками... транспортний апокаліпсис - я гарантую.. Але ж відповідати політик за це безграмотне економічне рішення не буде правда? то може політиків до економіки бажано дуже близько не підпускати?
budivelnik написав:1 Державна компанія Нафтогаз отримала +120 млрд грн в рік(20 млрд м3 х 6,69-,75 грн/м3) з яких 50 млрд пішли малоймущим(субсидії)
120 млрд. действительно получил Нафтогаз, но почему вы считаете что из них 50 млрд. пошло на субсидии, которые на самом деле выплачиваются из бюджета?...
1 До підняття тарифів Нафтогаз був збитковоюкомпанією з збитком в 100 млрд грн в рік , які перекривались з Державного Бюджету 2 Сьогодні Нафтогаз є прибутковою компанією , власником якої є Держава Україна і прибутки якої від 70 до 90% зараховуються напряму в Держбюджет 3 Таким чином Від Нафтогазу до Бюджету надійшло 84-96 млрд грн З Бюджету до населення надійшло 50 млрд грн субсидій
Питання Чи можна заявити що субсидії профінансовані за рахунок Нафтогазу?
layer80 написав:*список активной части населения на 2 листах прилагается.
похоже в этом списке не будет никого кроме АП, КМ и ВР + ещё прокуроры, судьи и силовые структуры, которые получают объедки от первого круга... главная проблема в том что порошенко и Ко создали условия при которых 2/3 населения Украины стало жить хуже...
Я знаю двох активних дописувачів тільки на цих сторінках budivelnik і detroytred При чому на 100% впевнений що до АП, КМ и ВР + ещё прокуроры, судьи и силовые структуры - я не належу і ніколи не належав І на 99,99% впевнений що до них не належить detroytred Я думаю що як мінімум ще з десяток місцевих форумчан - скажуть що у них все гуд (хоча й могло б бути краще) і при цьому вони не належать до АП, КМ и ВР + ещё прокуроры, судьи и силовые структуры
почитаешь ваши посты - всё в Украине хорошо, а посмотришь различную статистику и там почему-то всё по другому: 1) в Украине самые низкие доходы в Европе; 2) в Украине самая высокая смертность в Европе; 3) по уровню счастья мы тоже в хвосте, причём не только в Европе, но и в мире; 4) на первых местах разных рейтингов Украина засветилась только по размаху коррупции, эпидемий и т.д. 5) половина населения получает субсидии - это позор!...
Sommer написав:Я понимаю уровень постсовковой журналистики, но это уровень плинтуса даже на таком фоне.
1. Пресс-служба Порошенко подтвердила его Мальдивы. 2. О поездке стало известно (по крайней мере "широкой общественности") только после расследования. Т.е. фактически Президент несколько дней фиг знает где находился.
Cler написав:логично задать вопрос а почему о своём перемещении должен был отчитываться янукович? почему в его случае достаточно было всего 3-4 часов, что бы госпереворотчики решили
Янукович - гарант Конституции. Вместо своих прямых обязанностей (гарантировать), оставил свой пост и свалил в неопределенном направлении. Если (вдруг) какие-то люди заняли его место, должен был прыгнуть в самолет, прилететь в Киев и попросить их удалиться. А так... Ни одна страна мира не посчитала события госпереворотом, дип. отношения не прекращались, законодательный орган (ВР) функционировал, ни одно топ-должностное лицо особо не пострадало. И вообще, возможно Янукович был выкраден спецслужбами РФ и держится как заложник
Cler написав:похоже в этом списке не будет никого кроме АП, КМ и ВР + ещё прокуроры, судьи и силовые структуры, которые получают объедки от первого круга... главная проблема в том что порошенко и Ко создали условия при которых 2/3 населения Украины стало жить хуже...
Я знаю двох активних дописувачів тільки на цих сторінках budivelnik і detroytred При чому на 100% впевнений що до АП, КМ и ВР + ещё прокуроры, судьи и силовые структуры - я не належу і ніколи не належав І на 99,99% впевнений що до них не належить detroytred Я думаю що як мінімум ще з десяток місцевих форумчан - скажуть що у них все гуд (хоча й могло б бути краще) і при цьому вони не належать до АП, КМ и ВР + ещё прокуроры, судьи и силовые структуры
почитаешь ваши посты - всё в Украине хорошо, а посмотришь различную статистику и там почему-то всё по другому: 1) в Украине самые низкие доходы в Европе;
Правильно Європа вся входить в золотий мільярд , тому ви рівняючись на лідерів-ясно що можете й не дотягувати
Cler написав:2) в Украине самая высокая смертность в Европе;
знову ж рівняєтесь на лідерів
Cler написав:3) по уровню счастья мы тоже в хвосте, причём не только в Европе, но и в мире;
так це завдяки а - таким плакальщикам як ви б - популістам розганяючим зраду в ЗМІ в - військовій агресії сусіда Я наприклад щасливий і був би щасливіший якби .... , а от коломойський чи фірташ- нещасні, бо в них бізнеси забрали, але навіть після цього вони на три порядки багатші від мене
Cler написав:4) на первых местах разных рейтингов Украина засветилась только по размаху коррупции, эпидемий и т.д.
Ви забули додати що засвітились в різних рейтингах території України які сьогодні під окупацією. Але то так, вам як зрадофілу це можна
Cler написав:5) половина населения получает субсидии - это позор!...
Тут знову брехня Тільки 4% від загальних доходів - населення отримує у вигляді субсидій на житло і як правило це пенсіонери (для яких субсидії це приблизно 30-40% їх доходів)
на тему, что люди должны поднимать )I(опу и делать что-то. вот люди хотят помочь стране в движении вперёд, помогая власти в выполнении её(власти) обязанностей. казалось бы, хорошая, нужная инициатива "снизу" должна быть поддержана "верхами", ведь и те и другие - за развитие страны. однако...
ЗАЯВА про припинення участі Громадської ради доброчесності у процесі кваліфікаційного оцінювання суддів
Громадська рада доброчесності була створена з метою дієвої участі громадськості у формуванні доброчесного суддівського корпусу.
Нещодавно розпочався процес кваліфікаційного оцінювання решти судів. Його результатом мало стати очищення решти судів від тих, хто заплямував суддівську честь та тягне довіру до правосуддя на дно.
Натомість, Вища кваліфікаційна комісія суддів зробила все можливе для того, щоб реального очищення не відбулося:
- графік співбесід перетворили на конвеєр - понад 5000 суддів планують оцінити за кілька місяців, в результаті співбесіди з суддями тривають подекуди не більше 6 хвилин;
- висновки Громадської ради доброчесності були відкладені і просто не розглядались з посиланням на незаконні положення Регламенту ВККС;
- оцінювання легко зможуть пройти судді Майдану через те, що ВККС вирішила не брати до уваги їхні попередні рішення;
- деякі члени ВККС на своїх посадах самі вчиняли дії, які мали б стати підставою для звільнення, а тому мають очевидний конфлікт інтересів;
- процедури оцінювання є непрозорими - невідомо як голосують, які бали і за що виставляють кандидатам члени ВККС.
Оцінювання суддів, яке проводиться у рамках судової реформи, перетворилося у відверте окозамилювання та цинічну оману усього суспільства. У зв’язку з цим Громадська рада доброчесності повністю припиняє участь у цьому процесі, щоб не легітимізувати його.
Усі публічні заклики Громадської ради доброчесності змінити ці правила та налагодити ефективну співпрацю з Комісією залишилися без відповіді. Проігноровано і вимоги Родин Героїв Небесної Сотні, які вимагали від ВККС очищення судів від суддів, які у часи Революції Гідності стали репресивним інструментом у руках влади Януковича.