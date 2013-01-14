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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3857385838593860
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:11

Будивельник
1. По судам!
При нормальных судах мне бы государство и отдельные должностные лица задолбались бы выплачивать (столько они не выплатили, проще вкралы).
Не обращаюсь -- потому что БЕСПОЛЕЗНО. После многих бесплодных попыток.
Ну а уж сколько можно было бы судиться (то есть защищать свои права!!) в отношении быта (начиная с жэка, электриков и т.д.) - так и вовсе не счесть.

Все негаразды именно потому существуют, что пересичный не имеет возможности отстоять свои права.

2. Ляшко очень даже знатно поддерживает власть при голосованиях. Очень даже. Для пересичного от него лишь голые слова.
Косы-ляшки набирают голоса при таком необходимом атрибуте, как финподдержка. Явно не пересичных-то))
Пересични - не более, чем ширма.

3. Да не все!!!!
Не мешать бизнесу -- этого мало. Это прошлый век. Власть должна создавать благоприятные для развития бизнеса условия. Благоприятные!
И чем лучше она с этим справляется, тем выше результат.
Поэтому все и убегают)) Пока у нас цель-требования -- лишь бы не мешали. Поэтому такой результат отставания и проигрыша в конкуренции с другими в мире.

Безграмотные действия властей в Ваших примерах -- это не создание условий, о котором идёт речь с моей стороны, а банальное прямое вмешательство.
Хотя в развитых странах это уже грамотное госрегулирование даёт позитивный эффект.

З.Ы. насчёт гууд у Детройтреда.
Я же чётко сразу там указал *в соответствии с прилагаемыми усилиями-средствами-ценой*. И добавил - относительно других.
У которых выиграл конкуренцию.
Но эти проигравшие не менее активны. И не их вина, что рамки-границы узки. Образно -- стул один и занял его я.

Проблема в том -- что стул один. А не в том, что эти проигравшие намного менее активны. Задача расширять рамки в обществе -- функция властей.
Такое уж распределение обязанностей в обществе, государстве.

Относительно же подобных специалистов Детройтред и т.п. --- не гууд, а в полном г-не)))
Поэтому все, кто на ногах давно за границей .. на Боингах и Аэрбасах.
detroytred
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  #<1 ... 3857385838593860
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