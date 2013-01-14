Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Будивельник 1. По судам! При нормальных судах мне бы государство и отдельные должностные лица задолбались бы выплачивать (столько они не выплатили, проще вкралы). Не обращаюсь -- потому что БЕСПОЛЕЗНО. После многих бесплодных попыток. Ну а уж сколько можно было бы судиться (то есть защищать свои права!!) в отношении быта (начиная с жэка, электриков и т.д.) - так и вовсе не счесть.
Все негаразды именно потому существуют, что пересичный не имеет возможности отстоять свои права.
2. Ляшко очень даже знатно поддерживает власть при голосованиях. Очень даже. Для пересичного от него лишь голые слова. Косы-ляшки набирают голоса при таком необходимом атрибуте, как финподдержка. Явно не пересичных-то)) Пересични - не более, чем ширма.
3. Да не все!!!! Не мешать бизнесу -- этого мало. Это прошлый век. Власть должна создавать благоприятные для развития бизнеса условия. Благоприятные! И чем лучше она с этим справляется, тем выше результат. Поэтому все и убегают)) Пока у нас цель-требования -- лишь бы не мешали. Поэтому такой результат отставания и проигрыша в конкуренции с другими в мире.
Безграмотные действия властей в Ваших примерах -- это не создание условий, о котором идёт речь с моей стороны, а банальное прямое вмешательство. Хотя в развитых странах это уже грамотное госрегулирование даёт позитивный эффект.
З.Ы. насчёт гууд у Детройтреда. Я же чётко сразу там указал *в соответствии с прилагаемыми усилиями-средствами-ценой*. И добавил - относительно других. У которых выиграл конкуренцию. Но эти проигравшие не менее активны. И не их вина, что рамки-границы узки. Образно -- стул один и занял его я.
Проблема в том -- что стул один. А не в том, что эти проигравшие намного менее активны. Задача расширять рамки в обществе -- функция властей. Такое уж распределение обязанностей в обществе, государстве.
Относительно же подобных специалистов Детройтред и т.п. --- не гууд, а в полном г-не))) Поэтому все, кто на ногах давно за границей .. на Боингах и Аэрбасах.
То есть количество чиновников (а также белых воротничков, пенсов и пр. *нахлебников*) похоже не выступает критическим фактором для уровня и развития общества. Главное -- дать возможность развиваться активным.
С 1992 года по декабрь 2015 года количество чиновников в Украине после нескольких попыток сокращений выросло с 60-ти до 350-370 тысяч. Об этом сообщил эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко на пресс-конференции в информационном агентстве ГолосUA. https://m.antikor.com.ua/articles/10707 ... sj_v_6_raz
Хотя проблема не в том, что их много, а в том, что мешают развитию. Для выхода же из дна они должны к тому же не просто не мешать, а очень даже способствавать-помогать.
detroytred написав:С 1992 года по декабрь 2015 года количество чиновников в Украине после нескольких попыток сокращений выросло с 60-ти до 350-370 тысяч. Об этом сообщил эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко на пресс-конференции в информационном агентстве ГолосUA. https://m.antikor.com.ua/articles/10707 ... sj_v_6_raz
Хотя проблема не в том, что их много, а в том, что мешают развитию. Для выхода же из дна они должны к тому же не просто не мешать, а очень даже способствавать-помогать.
зато сколько ненужных и даже вредных органов мы наплодили - институт национального беспамятства, министерство правды и т.д.
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
budivelnik написав:Тут знову брехня Тільки 4% від загальних доходів - населення отримує у вигляді субсидій на житло і як правило це пенсіонери (для яких субсидії це приблизно 30-40% їх доходів)
зачем же так нагло врать? от общих доходом может быть и 4%, но получает субсидии 6 миллионов семей, которые живут за чертой бедности. не надо манипулировать цифрами, потому что когда вы говорите от общих доходах, то в эту категорию попадает г-н коболев с зарплатой в 2 млн. грн. и миллион пенсионеров с пенсией до 1500 грн.
а Порошенко гарант конституции? почему же он как гарант не выполняет свои конституционные обязательства и подписывает законы противоречащие конституции? к сожалению наш конституционный суд не идеален и рассматривает обращения по 3-4 года, а значить впереди нас ждёт ещё много решений по антиконституционности законов, но слава богу процесс хоть медленно, но всё же движется - в марте конституционный суд принял решение, что налогообложение пенсий является антиконституционным. вопрос к "гаранту" - когда он миллионам пенсионеров вернёт их законные тысячи и десятки тысяч гривен уплаченных за 3,5 года. вопрос конечно в большей степени риторический, так как "гарант" наш лживый и бессовестный...
budivelnik написав:Тут знову брехня Тільки 4% від загальних доходів - населення отримує у вигляді субсидій на житло і як правило це пенсіонери (для яких субсидії це приблизно 30-40% їх доходів)
зачем же так нагло врать? от общих доходом может быть и 4%, но получает субсидии 6 миллионов семей, которые живут за чертой бедности. не надо манипулировать цифрами, потому что когда вы говорите от общих доходах, то в эту категорию попадает г-н коболев с зарплатой в 2 млн. грн. и миллион пенсионеров с пенсией до 1500 грн.
Мені подобається спілкуватись з людьми які в своїй аргументації використовують виключно емоційні мотиви і не користуються цифрами Отже 1 Розмір дотацій = 50 млрд грн/рік 2 12 млн пенсіонерів х 2000 грн/середня пенсія х 12 місяців=288 млрд грн , тобто навіть у випадку коли всі дотації отримують пенсіонери то це 50 млрд/288млрд=17% 3 12 млн працюючих х 8000 грн/середня зарплата х 12 місяців=1 152 млрд грн рік 4 Таким чином Пенсіонери+ті хто отримують зарплату отримують=288+1152=1440 млрд грн 50 млрд грн/1440 млрд грн=3,5% 5 Крім 1440 млрд грн/рік, які отримує населення у вигляді зарплати/пенсії , в Україні є ще 1500 млрд грн в рік.які отримують різні Коболєви-Ахметови-і так далі і ці суми не входять до сум описаних в п1-4 , і є різними там доходами від акцій.інтелектуальної власності і так далі. Як бачите мої цифри легко розбивають ваші всьопропальні емоційно-істеричні викрики.
Тепер надіюсь розумієте чому розплоджування істеричок а-ля ви створює рейтинги високого всьопропалізма в Україні.
budivelnik написав:Тут знову брехня Тільки 4% від загальних доходів - населення отримує у вигляді субсидій на житло і як правило це пенсіонери (для яких субсидії це приблизно 30-40% їх доходів)
зачем же так нагло врать? от общих доходом может быть и 4%, но получает субсидии 6 миллионов семей, которые живут за чертой бедности. не надо манипулировать цифрами, потому что когда вы говорите от общих доходах, то в эту категорию попадает г-н коболев с зарплатой в 2 млн. грн. и миллион пенсионеров с пенсией до 1500 грн.
Мені подобається спілкуватись з людьми які в своїй аргументації використовують виключно емоційні мотиви і не користуються цифрами Отже 1 Розмір дотацій = 50 млрд грн/рік 2 12 млн пенсіонерів х 2000 грн/середня пенсія х 12 місяців=288 млрд грн , тобто навіть у випадку коли всі дотації отримують пенсіонери то це 50 млрд/288млрд=17% 3 12 млн працюючих х 8000 грн/середня зарплата х 12 місяців=1 152 млрд грн рік 4 Таким чином Пенсіонери+ті хто отримують зарплату отримують=288+1152=1440 млрд грн 50 млрд грн/1440 млрд грн=3,5%
Як бачите мої цифри легко розбивають ваші всьопропальні емоційно-істеричні викрики.
Тепер надіюсь розумієте чому розплоджування істеричок а-ля ви створює рейтинги високого всьопропалізма в Україні.
и какая из этих цифр говорит о том, что субсидии получает менее 6 млн. семей - эта цифра между прочим озвучивается министерством социальной политики?...
Та вся ця статистика , яку ви приводите , аргументуючи різні погляди - говорить про одне - що ми бідно живемо ... А малесенький процент населення - живе небідно . І все . Про суди - дійсно - у нас з ними практично ніхто не має справу ( крім керівництва приватних фірм і явних злочинців ) . Я мав справу дотично до 2 випадків ( одного разу як експерт допомагав , в іншому - просто все знав , що відбувалося ) . І можу сказати - 50/50 . Хоч результати по суті однакові . В одному випадку - рядова людина виграла у державної контори - але нічого з того не вийшло , бо грошей у них так ніколи і не було - все одно не віддали ( може треба було ще десь рухатися - але і так набридло ) ... Інший випадок - приватна фірма проти державної . Там взагалі прикольно - особливо рішення суду . Факти - відповідають дійсності - а результат ( висновок суду ) - навпаки ... Тобто варіант - коли суддя приймає рішення по якимсь своїм роздумам ( чи вказівкам когось ?) . Справа була таки досить непроста , але по суті зрозуміла . Якби дали хабаря - 100 % виграли б ... В результаті фірма заплатила під 20 тис $ , а власник звільнив директора ...