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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3859386038613862>
Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:28

Менеджмент Ахметова почав з’являтися в партії Ляшка ще в лютому 2017 року, говорить Батозький, який вважає таку змову прикладом політичної корупції.

https://www.radiosvoboda.org/a/donbass- ... 66085.html



З.Ы. классика!
Различий между пересичным янки, смотрящим бейсбол, и пересичным украинцем, смотрящим с пивом футбол, в плоскости знаний политики немного.

Зато отличия в крупном капитале. В Штатах они поддерживают или респов, или демов, не имея желания-интереса обеспечивать своими ресурсами ляшков-рабиновичей-мураевых или именных блоков порошенок-тимошенок.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:21

  Cler написав:
  budivelnik написав:1 Державна компанія Нафтогаз отримала +120 млрд грн в рік(20 млрд м3 х 6,69-,75 грн/м3) з яких 50 млрд пішли малоймущим(субсидії)
120 млрд. действительно получил Нафтогаз, но почему вы считаете что из них 50 млрд. пошло на субсидии, которые на самом деле выплачиваются из бюджета?...

Потому что вы (и 90% населения) не в курсе, как работает эта система. Нафтогаз - всего лишь распределитель денег, пришедших от населения. Небольшая часть (кажется, 6%) идет компаниям - распределителям газа. За остальные деньги он покупает газ у украинских добывающих компаний и импортеров по единой цене. Украинские компании примерно 50% этих денег выплачивают в бюджет как природную ренту. Вот это и есть источник субсидий.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:26

  Starikan написав:
  Cler написав:
  budivelnik написав:1 Державна компанія Нафтогаз отримала +120 млрд грн в рік(20 млрд м3 х 6,69-,75 грн/м3) з яких 50 млрд пішли малоймущим(субсидії)
120 млрд. действительно получил Нафтогаз, но почему вы считаете что из них 50 млрд. пошло на субсидии, которые на самом деле выплачиваются из бюджета?...

Потому что вы (и 90% населения) не в курсе, как работает эта система. Нафтогаз - всего лишь распределитель денег, пришедших от населения. Небольшая часть (кажется, 6%) идет компаниям - распределителям газа. За остальные деньги он покупает газ у украинских добывающих компаний и импортеров по единой цене. Украинские компании примерно 50% этих денег выплачивают в бюджет как природную ренту. Вот это и есть источник субсидий.

а почему при злочинной владе у главы "распределителя" зарплата была всего 20 тыс. грн., а при нынешней 2 млн.? вам не кажется, что это абсолютно лишнее посреднеческое звено, которое слишком дорого обходится украинскому народу и противоречит концепции о рынке газа?...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:40

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Тракторист написав:а почему при злочинной владе у главы "распределителя" зарплата была всего 20 тыс. грн., а при нынешней 2 млн.? вам не кажется, что это абсолютно лишнее посреднеческое звено, которое слишком дорого обходится украинскому народу и противоречит концепции о рынке газа?...

Може і не потрібен Нафтогаз. На наступному етапі лібералізації він може щезнути, але з ким тоді буде підписувати контракти Газпром?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:43

  lapay написав:
  Тракторист написав:а почему при злочинной владе у главы "распределителя" зарплата была всего 20 тыс. грн., а при нынешней 2 млн.? вам не кажется, что это абсолютно лишнее посреднеческое звено, которое слишком дорого обходится украинскому народу и противоречит концепции о рынке газа?...

Може і не потрібен Нафтогаз. На наступному етапі лібералізації він може щезнути, але з ким тоді буде підписувати контракти Газпром?

а при чём здесь газпром? основное достижение нафтогаза по словам порошенко - это то что мы слезли с российской газовой иглы... :mrgreen:
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:47

  Тракторист написав:
  Starikan написав:
  Cler написав:Потому что вы (и 90% населения) не в курсе, как работает эта система. Нафтогаз - всего лишь распределитель денег, пришедших от населения. Небольшая часть (кажется, 6%) идет компаниям - распределителям газа. За остальные деньги он покупает газ у украинских добывающих компаний и импортеров по единой цене. Украинские компании примерно 50% этих денег выплачивают в бюджет как природную ренту. Вот это и есть источник субсидий.
а почему при злочинной владе у главы "распределителя" зарплата была всего 20 тыс. грн., а при нынешней 2 млн.? вам не кажется, что это абсолютно лишнее посреднеческое звено, которое слишком дорого обходится украинскому народу и противоречит концепции о рынке газа?...
Так того хто отримував 20 000 за збитки в 100 млрд - потрібно було посадити...
Тому він і втік
Таким чином
Краще за прибуток в 100 млрд заплатити 2 млн , ніж зекономити 1,98 млн на зарплаті і отримати збиток в 100 млрд.

При цьому, ні я, ні інші економічно підковані дописувачі не вважають сьогоднішній Нафтогаз - найкращим що може бути...
Просто в сьогоднішній системі координат проведені реформи в цій галузі дозволили Державі і її населенню отримати додатковий дохід в 120 млрд грн - це добре
Я тільки за те щоб реформи проводились і далі, можливо навіть з зникненням Нафтогазу і створенням якогось іншого утворення.яке б пішло на користь нам і Україні.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:50

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Тракторист написав:а при чём здесь газпром? основное достижение нафтогаза по словам порошенко - это то что мы слезли с российской газовой иглы.

Так транзит же залишився.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:51

  Тракторист написав:
  Starikan написав: Потому что вы (и 90% населения) не в курсе, как работает эта система. Нафтогаз - всего лишь распределитель денег, пришедших от населения. Небольшая часть (кажется, 6%) идет компаниям - распределителям газа. За остальные деньги он покупает газ у украинских добывающих компаний и импортеров по единой цене. Украинские компании примерно 50% этих денег выплачивают в бюджет как природную ренту. Вот это и есть источник субсидий.
а почему при злочинной владе у главы "распределителя" зарплата была всего 20 тыс. грн., а при нынешней 2 млн.? вам не кажется, что это абсолютно лишнее посреднеческое звено, которое слишком дорого обходится украинскому народу и противоречит концепции о рынке газа?...

Возможно, я не эксперт.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:53

  Тракторист написав:а при чём здесь газпром? основное достижение нафтогаза по словам порошенко - это то что мы слезли с российской газовой иглы..
Дурень сам придумав- сам підтвердив видумку і сам з нею бореться
Основні досягнення Навтогазу
а - вирівнювання тарифів між промисловістю і населенням ( цим зникла можливість в корупціонерів отримувати газ з обємів які списувались на споживання населенням)
б - створення прозорої ситуації в обємах які споживає населення ( цим створені умови по проведенню заходів енергоефективності найбільшого споживача газу (населення) в Україні)
в - створення справедливо високої ціни для підприємств які видобувають український газ в українських свердловинах
г - переведення Нафтогазу з збиткової в прибуткову компанію
д - створення ринку газу з ринковою ціною для населення. яке дозволяє і іншим виробникам газу(той самий Кувейт) розглядати варіанти поставок на наш ринок(при ціні в 0,75-2 грн/м3 - ніхто навіть не дивився в нашу сторону)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 14:53

  lapay написав:
  Тракторист написав:а при чём здесь газпром? основное достижение нафтогаза по словам порошенко - это то что мы слезли с российской газовой иглы.

Так транзит же залишився.

так будьте же последовательными - по европейским правилам функции продажи газа и его транспортировки должны быть разделены и нафтогаз этим вообще не должен заниматься...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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